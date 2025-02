İK Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.