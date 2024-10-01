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İK Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya
İK analiz yazılımı, insan kaynakları profesyonellerinin verileri toplamasına ve analiz etmesine olanak tanıyarak, temel iş gücü ölçümlerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu araçlar, İK departmanının genel iş performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek için iş ve çalışan verilerini entegre eder. Şirketler verimsizlikleri tespit etmek, üretkenliği tahmin etmek ve iş gücü organizasyonunu geliştirmek için İK analiz yazılımından yararlanır. İnsan sermayesini yönetmek için gerekli bilgileri sunan bu araçlar, bir şirketin yatırım getirisini artırmaya yardımcı olur. İK analiz yazılımının tahmine dayalı özellikleri, yönetime politika ve yapısal değişikliklerin çalışanların moralini ve performansını nasıl etkileyebileceğine dair içgörü sağlar. Ayrıca bu araçlar, İK profesyonellerini iş yerindeki kültürel değişikliklerin üretkenlik üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgilendirebilir. Bazı İK analiz araçları aynı zamanda işe alım sürecini kolaylaştıracak ve şirket kültürüne uygun adayları belirleyecek özellikler de sunar. Bazı İK yönetimi paketleri ve temel İK çözümleri analitik yetenekleri içerse de yalnızca İK analitiğine odaklanmazlar.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bi...
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkar...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, en iyi çalışan deneyimi için hepsi bir arada bir İK platformudur. Çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini kolaylaştırmak için merkezi bir çözümdür. Misyonumuz işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: - İK süreçlerini basitleştirmek; - yüksek performanslı bir kül...
Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli kuruluşlara yönelik kapsamlı bir İK yazılımıdır. Mevcut çözümlerimiz bordro, çalışanların zamanı ve devamı, izin, talep, performans, işe alım, İK analitiği ve daha fazlası gibi temel yönetim araçlarını içerir.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğun...
WorkStep
workstep.com
İşverenler için: WorkStep'in yazılımı, şirketlerin tedarik zinciri boyunca ön saflardaki işgücünü işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. İş Arayanlar İçin: Üreten, teslim eden, yükleyen, tamir eden ve işleri yaptıran kişilere yönelik iş ağı. İşe alın. Yeni beceriler öğrenin. Bir kariyer inş...
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin...
Winningtemp
winningtemp.com
Ekip başarısı platformumuz, her bir çalışanı dinleyerek ve liderleri net, ölçülebilir sonuçlar veren ilgili içgörüler ve eylemlerle güçlendirerek başarılı ekipler ve sağlıklı organizasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Liderlerinizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilmesi için zaman kazandır...
Flowtrace
flowtrace.io
Şirketinizde işlerin nasıl yapıldığını anlamanıza ve optimize etmenize yardımcı oluyoruz. Daha üretken bir iş gücüne, bağlı çalışanlara ve müşterileriniz hak ettikleri hizmeti alacak. Daha üretken bir ekip oluşturabilmeniz için kuruluşunuzun bilgi akışı ve ilişkilerinin kapsamlı bir görünümünü sağlı...
Culture15
culture15.com
Culture15, bir kuruluşun mevcut kültürünü teşhis etmek için çalışan davranışlarını kullanan bir İK analiz platformudur. İster çevik, ister yenilikçi olmak ister çeşitlilik ve katılımı vurgulamak istesinler, liderlik ekiplerinin kendi kültürlerini 'tanımlamalarını' sağlarız; platformumuz kuruluşların...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, ...
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek i...
Polinode
polinode.com
Polinode, ağ verilerini içe aktarmanıza, toplamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Polinode Networks ile herhangi bir ağ verisini Polinode bulutuna yükleyebilir, burada etkileşime geçebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.
Sysarb
sysarb.se
Yaklaşık 20 yıldır Sysarb dünya çapında adil işyerlerini teşvik ediyor. Bu alanda lider ses olarak tanınan Sysarb, ücret eşitliğini teşvik etmek için verilerden, teknolojiden ve uzmanlıktan yararlanıyor, böylece yeteneklerin elde tutulmasını artırıyor, istihdam katılımını artırıyor ve yasal riskleri...
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR, 100'den fazla çalışanı olan büyüyen işletmelere yönelik bulut tabanlı bir İK ve bordro çözümüdür. Kapsamlı paketimiz temel bir İK veritabanı, self-servis, işe alım, performans yönetimi, zaman ve devam, harcamalar, bordro, raporlama ve analizleri içerir. Natural HR ayrıca işe alım ve işte...
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basi...
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak destek...
Worknice
worknice.com
Harika İK yazılımı - %100 Avustralya'da tasarlandı, üretildi ve desteklendi. Harika şeyler başarmak amacıyla İK sistemlerinizi kolaylaştırmak ve verilerinizi yapılandırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformundan yararlanın. Worknice, temel İK alanında pazar lideri bir kullanıcı deneyimine sahipt...
Knoetic
knoetic.com
DEI, Yıpratma, İşe Alma, Tazminat ve daha fazlasına ilişkin içgörüleri ortaya çıkararak çalışanlarınız için neyin önemli olduğuna dair bütünsel bir görünüm elde edin.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore, günlük dijital katılımın görünürlüğünü sağlayan, müdahalesiz ve çalışan merkezli bir veri görselleştirme ve Çalışan Verimliliği İzleme çözümüdür. Verilere dayanan ve saniyeler içinde sindirilebilen eyleme dönüştürülebilir içgörüler ortaya çıkaran Prodoscore, liderlerin daha bilgili ve da...
Diversio
diversio.com
Diversio Platformu, Inclusion Framework™ kapsamında her çalışanın deneyimini ölçerek, takip ederek ve iyileştirerek DEI çabalarının artırılmasına yardımcı olur. Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company ve Danone gibi şirketler, şirket kültürlerini güçlendirmek için Diversio'ya güveniyor. Div...
HRCast
hrcast.io
HRCast bir insan planlama ve analiz yazılımıdır. Yazılım, analiz için İK, bordro, muhasebe ve diğer ilgili veri kaynaklarını birleşik bir veritabanında birleştirir. HRCast, kullanıcıların bütçeler ve tahminler için farklı planlama senaryoları oluşturmasına, karşılaştırmasına ve birleştirmesine ve ra...
Stratigens
stratigens.com
Stratigens, stratejik karar zekası sağlayan ödüllü bir yazılım uygulamasıdır. Misyonumuz, şirketlerin iş gücü ile işyeri arasındaki noktaları birleştirmesine yardımcı olarak verilere dayalı, hızlı ve uygun maliyetli kararlar almalarına yardımcı olmaktır. Stratigens, küresel iş gücü ve işyeri veriler...
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic, stratejik İK liderlerine yönelik insan analitiği platformudur. Dağınık İK ve finans verilerinizi birbirine bağlamanıza, anketler yürütmenize ve çalışanlarınız ve kuruluşunuz hakkındaki kritik sorulara yanıt almanıza yardımcı oluyoruz.
LiveRem
liverem.com
LiveRem, gerçek zamanlı bir İK öngörüleri kıyaslama platformudur. 2024 yılında kurulan LiveRem, İK içgörülerinin her zaman açık bir görünümünü sağlamak için doğrudan bordro ve İK sistemlerine bağlanır ve bunları pazarın geri kalanıyla karşılaştırır. LiveRem, müşterilerin veriye dayalı kararlar almas...
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit, herkesin sevdiği bir geri bildirim deneyimi sunmak için kullanımı kolay, mobil öncelikli teknoloji ve organizasyonel psikolojiyi harmanlayarak çalışan katılımı, liderlik gelişimi ve performans yönetiminin sıkıntısını ortadan kaldırır. Kuruluşlar, Rhabit'in güzel, tamamen özelleştirilebilir İ...
eqtble
eqtble.com
Kişi verilerini dönüştürün. İş Kararlarını etkinleştirin. eqtble, insan analistlerine sonsuz sayı hesaplayıcılar yerine problem çözücü olma gücü veriyor. Tek noktadan analiz için geleneksel İK kaynakları, Finans, Satış ve daha fazlasındaki verilerinizi bir araya getirin.
Visier
visier.com
Visier'in amacı, iş gücünüzle ilgili insani gerçeği ortaya çıkarmak ve daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaktır. Visier, iş insanları için önemli olan şeylere odaklanmak üzere kuruldu: Bir kişinin sormayı bilemeyeceği doğru soruları yanıtlamak. İş stratejisini şekillendiren sorular, harekete geçme ...