Evde Bakım Ajansı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Evde bakım ajansı yönetim yazılımı, evde bakım sağlayıcıları için idari ve mali görevleri, hasta bakımı yönetimini ve terapi koordinasyonunu kolaylaştırır. Bu kuruluşlar, hastaların evlerinde vasıflı ve vasıfsız hizmetlerin yanı sıra kısa ve uzun vadeli bakım hizmetleri de sunmaktadır. Kayıtlı hemşireler, terapistler, yardımcılar, sosyal hizmet uzmanları ve vaka yöneticileri bu yazılımı iş operasyonlarını geliştirmek, iş akışlarını merkezileştirmek, planlamayı optimize etmek ve faturalandırma süreçlerini basitleştirmek için kullanabilir. Bazı yazılım seçenekleri, bakıcıların hareket halindeyken programlara ve hasta kayıtlarına erişebilmesi için mobil uygulamalar içerebilir ve olası satışlar ve satışlar için CRM özellikleri mevcut olsa da bunlar zorunlu değildir.
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ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare, bakım sağlayıcıları için evrak işlerini azaltan ve müşteri verilerini yöneterek etkili bakım sunmayı kolaylaştıran bir yazılım platformudur.
GEOH
geoh.app
GEOH, evde bakım ajanslarının karlı ve problemsiz çalışmasını sağlayan yazılım ve fatura hizmetleri sunar.
Billiyo
billiyo.com
Billiyo, evde sağlık hizmeti sağlayıcıları için tıbbi faturalama, operasyon, klinik belge ve iletişimi entegre eden bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür.
FirstVisit
firstvisitsoftware.com
FirstVisit, evde bakım ajanslarının işlerini daha iyi yönetmesine yardımcı olan, zaman takibi, programlama ve belge depolama gibi işlevler sunan bir platformdur.
Aaniie
aaniie.com
CareTime
caretime.us
CareTime, evde sağlık yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Bakıcıların zamanını yönetir, ziyaretleri kaydeder ve faturalama süreçlerini düzenler.
FieldWorker
fieldworker.ai
FieldWorker, sosyal hizmetler için vaka yönetim yazılımıdır. Temizlik hizmetleri ile müşteri koordinasyonunu ve sonuç takibini sağlar, kayıtların yerel gerekliliklere uyumunu garanti eder.