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Yardım masası yazılımı, hem iç hem de dış kaynaklardan gelen hizmetle ilgili istekleri düzenlemek, yönetmek ve yanıtlamak için tasarlanmış bir araçtır. Müşteri soruları e-posta, telefon veya sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla gönderilebilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, destek süreçlerini kolaylaştırmak ve tüm iletişim platformlarında müşteri katılımına ilişkin öngörüler elde etmek için bu araçları kullanır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Masası, işletmelerin telefon, e-posta, sohbet ve sosyal medya gibi kanallardan müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olan bir müşteri hizmetleri yazılımıdır.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk, müşteri desteğini yönetmek için e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya kanallarından gelen talepleri bilet sistemine dönüştüren bir platformdur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmeleri için çok kanallı müşteri destek hizmeti sunan bir platformdur. Otomasyon ve yapay zeka kullanarak destek süreçlerini kolaylaştırır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, web sitesi, sosyal medya ve mesajlaşma üzerinden müşteri desteği sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Çoklu Kanal etkileşimi ve ekip işbirliği sunar.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout, müşteri destek süreçlerini e-posta ve canlı sohbetle yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır. Ekiplerin iletişimini kolaylaştırır.
JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
Atera
atera.com
Atera, BT operasyonlarını uzaktan izleme, biletleme ve otomasyon gibi işlevlerle yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir yönetim platformudur.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Zammad
zammad.com
Zammad, müşteri hizmetleri ve destek süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir bilet sistemidir. Ekip işbirliği ve iş akışlarını otomatikleştirir.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle anlık olarak bağlanmasını sağlayan çok kanallı müşteri destek platformudur.
LiveChat
livechat.com
LiveChat, işletmelerin gerçek zamanlı müşteri desteği sunmasını sağlayan bir sohbet platformudur. Özelleştirilebilir yapısı ve çoklu mesajlaşma desteği ile kullanımı kolaydır.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Satış ve müşteri hizmetleri için verimlilik artışı sağlar, çağrı yönetimi ve analiz araçları sunar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin sosyal medya ve müşteri deneyimini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir platformdur.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger, küçük ve orta ölçekli işletmelere satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini yönetmek için bulut tabanlı bir CRM çözümüdür.
Insightly
insightly.com
Insightly, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış boru hatları oluşturmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir CRM platformudur.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, satış sonrası müşteri deneyimini yönetmek için kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır ve memnuniyeti artırır.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
Octadesk
octadesk.com
Octadesk, müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve iş süreçlerini geliştirmeyi sağlayan bir CRM ve otomasyon platformudur.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk, küçük işletmeler ve kurumsal müşteriler için çevrimiçi bir biletleme sistemidir. Müşteri destek taleplerini yönetmeyi kolaylaştırır.
Groove
groovehq.com
Groove, müşteri destek süreçlerini yönetmek için çoklu iletişim kanallarını birleştiren bir platformdur. Ekiplerin iş akışlarını düzenler ve etkileşimleri kolaylaştırır.
Gladly
gladly.com
Gladly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini merkezileştirerek daha kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunmalarını sağlayan bir dijital platformdur.
Trengo
trengo.com
Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.
eDesk
edesk.com
eDesk, e-ticaret işletmelerine çoklu platformda müşteri destek süreçlerini merkezi bir alanda yönetme ve otomasyon sağlama imkanı sunar.
Pylon
usepylon.com
Pylon, modern işletmelerin müşteri operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Müşteri sorunlarını çeşitli kanallarda takip eder ve analiz sağlar.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks, BT hizmet yönetimi için bulut tabanlı bir bilet sistemi sunar. Müşteri taleplerini yönetmek, işbirliği sağlamak ve verimliliği artırmak için otomatikleştirilmiş çözümler içerir.
Creatio
creatio.com
Creatio, iş akışlarını otomatikleştiren ve CRM çözümleri sunan kodsuz bir platformdur. Müşterilere ve çalışanlara yönelik deneyimleri iyileştirir.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze, işletmelere müşteri desteği ve iletişim yönetimi sağlayan bir platformdur. Canlı sohbet, e-posta ve diğer kanallar üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetir.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC, pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu ve hizmet yönetimi gibi iş uygulamaları sunan tam bir CRM platformudur.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer, müşteri hizmetleri etkileşimlerini yönetmek için AI destekli bir CRM platformudur. Çok kanallı destek ve otomasyon ile işletmelere verimli hizmet sunar.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent, müşteri etkileşimlerini yönetmek için canlı sohbet, e-posta ve sosyal medya desteği sunan kapsamlı bir yardım masası yazılımıdır.
Capacity
capacity.com
Capacity, destek otomasyonu sağlayan bir platformdur. AI kullanarak talepleri yönlendirir ve müşteri hizmetlerini iyileştirir.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, ekiplerin e-postaları ortak bir gelen kutusunda yönetmesini sağlayan bir platformdur. E-posta iş akışlarını düzenler ve müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır.
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email, ekipler için basit bir ortak gelen kutusu sunar. Tüm iletişimleri tek bir yerde toplayarak verimliliği artırır.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, işletmelerin satış, pazarlama, faturalama ve destek gibi çeşitli işlemleri yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir iş uygulamaları platformudur.
Khoros
khoros.com
Khoros, sosyal medya kampanyalarını yönetmek, marka korumak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için kapsamlı bir platform sunar.
Watermelon
watermelon.ai
Karpuz, kodlama gerektirmeden müşteri hizmetlerini otomatikleştiren bir sohbet yapay zekası platformudur.
Acquire
acquire.io
Acquire, dijital araçlar sunarak işletmelerin müşteri deneyimlerini geliştirmesine olanak tanır. Canlı sohbet, video arama ve yapay zeka chatbotları gibi özellikler içerir.
Plumsail
plumsail.com
Plumsail, belgeleri otomatikleştirme ve yönetme, web formları oluşturma ve Microsoft 365 ile SharePoint ile entegrasyon sağlayan bir araçtır.
Dixa
dixa.com
Dixa, çok kanallı müşteri hizmetleri sunarak şirketlerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve deneyimleri kişiselleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
LabiDesk
labidesk.com
LabiDesk, kullanıcı taleplerini yönetmek için bilgi tabanı, paylaşılmış e-posta gelen kutusu, yardım widget'ı ve sohbet gibi kanallar sunan bir yardım merkezi yazılımıdır.
Hiver
hiverhq.com
Hiver, ekiplerin e-posta yönetimini kolaylaştıran ve müşteri iletişimini geliştiren bir uygulamadır. Gmail ve Outlook ile entegre çalışır.
DevRev
devrev.ai
DevRev, SaaS ve teknoloji şirketlerine yönelik, müşteri destek, ürün geliştirme ve işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.
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