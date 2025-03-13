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Yardım Masası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yardım masası yazılımı, hem iç hem de dış kaynaklardan gelen hizmetle ilgili istekleri düzenlemek, yönetmek ve yanıtlamak için tasarlanmış bir araçtır. Müşteri soruları e-posta, telefon veya sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla gönderilebilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, destek süreçlerini kolaylaştırmak ve tüm iletişim platformlarında müşteri katılımına ilişkin öngörüler elde etmek için bu araçları kullanır.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Masası, işletmelerin telefon, e-posta, sohbet ve sosyal medya gibi kanallardan müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olan bir müşteri hizmetleri yazılımıdır.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk, müşteri desteğini yönetmek için e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya kanallarından gelen talepleri bilet sistemine dönüştüren bir platformdur.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias, e-ticaret işletmeleri için çok kanallı müşteri destek hizmeti sunan bir platformdur. Otomasyon ve yapay zeka kullanarak destek süreçlerini kolaylaştırır.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot, web sitesi, sosyal medya ve mesajlaşma üzerinden müşteri desteği sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Çoklu Kanal etkileşimi ve ekip işbirliği sunar.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout, müşteri destek süreçlerini e-posta ve canlı sohbetle yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır. Ekiplerin iletişimini kolaylaştırır.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.

Atera

Atera

atera.com

Atera, BT operasyonlarını uzaktan izleme, biletleme ve otomasyon gibi işlevlerle yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir yönetim platformudur.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

Zammad

Zammad

zammad.com

Zammad, müşteri hizmetleri ve destek süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir bilet sistemidir. Ekip işbirliği ve iş akışlarını otomatikleştirir.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp, işletmelerin müşterileriyle anlık olarak bağlanmasını sağlayan çok kanallı müşteri destek platformudur.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat, işletmelerin gerçek zamanlı müşteri desteği sunmasını sağlayan bir sohbet platformudur. Özelleştirilebilir yapısı ve çoklu mesajlaşma desteği ile kullanımı kolaydır.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Satış ve müşteri hizmetleri için verimlilik artışı sağlar, çağrı yönetimi ve analiz araçları sunar.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi, işletmelerin sosyal medya ve müşteri deneyimini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir platformdur.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger, küçük ve orta ölçekli işletmelere satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini yönetmek için bulut tabanlı bir CRM çözümüdür.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış boru hatları oluşturmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir CRM platformudur.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport, satış sonrası müşteri deneyimini yönetmek için kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır ve memnuniyeti artırır.

Front

Front

front.com

Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Octadesk, müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve iş süreçlerini geliştirmeyi sağlayan bir CRM ve otomasyon platformudur.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.

HelpDesk

HelpDesk

helpdesk.com

HelpDesk, küçük işletmeler ve kurumsal müşteriler için çevrimiçi bir biletleme sistemidir. Müşteri destek taleplerini yönetmeyi kolaylaştırır.

Groove

Groove

groovehq.com

Groove, müşteri destek süreçlerini yönetmek için çoklu iletişim kanallarını birleştiren bir platformdur. Ekiplerin iş akışlarını düzenler ve etkileşimleri kolaylaştırır.

Gladly

Gladly

gladly.com

Gladly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini merkezileştirerek daha kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunmalarını sağlayan bir dijital platformdur.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk, e-ticaret işletmelerine çoklu platformda müşteri destek süreçlerini merkezi bir alanda yönetme ve otomasyon sağlama imkanı sunar.

Pylon

Pylon

usepylon.com

Pylon, modern işletmelerin müşteri operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Müşteri sorunlarını çeşitli kanallarda takip eder ve analiz sağlar.

Spiceworks

Spiceworks

spiceworks.com

Spiceworks, BT hizmet yönetimi için bulut tabanlı bir bilet sistemi sunar. Müşteri taleplerini yönetmek, işbirliği sağlamak ve verimliliği artırmak için otomatikleştirilmiş çözümler içerir.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio, iş akışlarını otomatikleştiren ve CRM çözümleri sunan kodsuz bir platformdur. Müşterilere ve çalışanlara yönelik deneyimleri iyileştirir.

Re:amaze

Re:amaze

reamaze.com

Re:amaze, işletmelere müşteri desteği ve iletişim yönetimi sağlayan bir platformdur. Canlı sohbet, e-posta ve diğer kanallar üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetir.

CloudCC

CloudCC

cloudcc.com

CloudCC, pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu ve hizmet yönetimi gibi iş uygulamaları sunan tam bir CRM platformudur.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.

Kustomer

Kustomer

kustomer.com

Kustomer, müşteri hizmetleri etkileşimlerini yönetmek için AI destekli bir CRM platformudur. Çok kanallı destek ve otomasyon ile işletmelere verimli hizmet sunar.

LiveAgent

LiveAgent

liveagent.com

LiveAgent, müşteri etkileşimlerini yönetmek için canlı sohbet, e-posta ve sosyal medya desteği sunan kapsamlı bir yardım masası yazılımıdır.

Capacity

Capacity

capacity.com

Capacity, destek otomasyonu sağlayan bir platformdur. AI kullanarak talepleri yönlendirir ve müşteri hizmetlerini iyileştirir.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks, ekiplerin e-postaları ortak bir gelen kutusunda yönetmesini sağlayan bir platformdur. E-posta iş akışlarını düzenler ve müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email, ekipler için basit bir ortak gelen kutusu sunar. Tüm iletişimleri tek bir yerde toplayarak verimliliği artırır.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo, işletmelerin satış, pazarlama, faturalama ve destek gibi çeşitli işlemleri yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir iş uygulamaları platformudur.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros, sosyal medya kampanyalarını yönetmek, marka korumak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için kapsamlı bir platform sunar.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

Karpuz, kodlama gerektirmeden müşteri hizmetlerini otomatikleştiren bir sohbet yapay zekası platformudur.

Acquire

Acquire

acquire.io

Acquire, dijital araçlar sunarak işletmelerin müşteri deneyimlerini geliştirmesine olanak tanır. Canlı sohbet, video arama ve yapay zeka chatbotları gibi özellikler içerir.

Plumsail

Plumsail

plumsail.com

Plumsail, belgeleri otomatikleştirme ve yönetme, web formları oluşturma ve Microsoft 365 ile SharePoint ile entegrasyon sağlayan bir araçtır.

Dixa

Dixa

dixa.com

Dixa, çok kanallı müşteri hizmetleri sunarak şirketlerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve deneyimleri kişiselleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

LabiDesk, kullanıcı taleplerini yönetmek için bilgi tabanı, paylaşılmış e-posta gelen kutusu, yardım widget'ı ve sohbet gibi kanallar sunan bir yardım merkezi yazılımıdır.

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver, ekiplerin e-posta yönetimini kolaylaştıran ve müşteri iletişimini geliştiren bir uygulamadır. Gmail ve Outlook ile entegre çalışır.

DevRev

DevRev

devrev.ai

DevRev, SaaS ve teknoloji şirketlerine yönelik, müşteri destek, ürün geliştirme ve işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.

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