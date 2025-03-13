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En Popüler Son Eklenenler Yardım Masası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yardım masası yazılımı, hem iç hem de dış kaynaklardan gelen hizmetle ilgili istekleri düzenlemek, yönetmek ve yanıtlamak için tasarlanmış bir araçtır. Müşteri soruları e-posta, telefon veya sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla gönderilebilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, destek süreçlerini kolaylaştırmak ve tüm iletişim platformlarında müşteri katılımına ilişkin öngörüler elde etmek için bu araçları kullanır.