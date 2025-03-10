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Yardım masası yazılımı, hem iç hem de dış kaynaklardan gelen hizmetle ilgili istekleri düzenlemek, yönetmek ve yanıtlamak için tasarlanmış bir araçtır. Müşteri soruları e-posta, telefon veya sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla gönderilebilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, destek süreçlerini kolaylaştırmak ve tüm iletişim platformlarında müşteri katılımına ilişkin öngörüler elde etmek için bu araçları kullanır.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Acquire
acquire.io
Acquire, kurumsal ekipleri en iyi müşteri deneyimlerini yaratmak için ihtiyaç duydukları dijital araçlarla donatıyor. Güvenli birlikte tarama, yapay zeka sohbet robotları, canlı sohbet ve görüntülü görüşme gibi özelliklerle Acquire, ekiplerin karmaşık satış, hizmet ve destek sorunlarını tüm kanallarda gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Acquire ile işletmeler, çözüm süresini ve yedekliliği en aza indirirken müşterileriyle sürekli etkileşim kurabilir. Acquire'ın esnek ve ölçeklenebilir yazılım paketi, herhangi bir işletmenin müşteri hizmetleri, satış ve destek ihtiyaçlarını herhangi bir cihazda karşılar. Acquire'ın merkezi San Francisco'dadır. Şirketin müşterileri dünyanın her yerine yayılıyor ve aralarında birçok Fortune 500 markası da bulunuyor. Acquire, Base10, S28 Capital ve Fathom Capital gibi gruplar tarafından desteklenmektedir.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, işletmelerin satış, pazarlama, faturalama ve destek gibi çeşitli işlemleri yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir iş uygulamaları platformudur.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Atera
atera.com
Atera, BT operasyonlarını uzaktan izleme, biletleme ve otomasyon gibi işlevlerle yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir yönetim platformudur.
Capacity
capacity.com
Capacity, destek otomasyonu sağlayan bir platformdur. AI kullanarak talepleri yönlendirir ve müşteri hizmetlerini iyileştirir.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, web sitesi, sosyal medya ve mesajlaşma üzerinden müşteri desteği sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Çoklu Kanal etkileşimi ve ekip işbirliği sunar.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub, satış, pazarlama, destek ve faturalama süreçlerini entegre eden bir CRM platformudur. Müşteri ilişkilerini yönetir ve etkinliği artırır.
Creatio
creatio.com
Creatio, iş akışlarını otomatikleştiren ve CRM çözümleri sunan kodsuz bir platformdur. Müşterilere ve çalışanlara yönelik deneyimleri iyileştirir.
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle anlık olarak bağlanmasını sağlayan çok kanallı müşteri destek platformudur.
Dixa
dixa.com
Dixa, çok kanallı müşteri hizmetleri sunarak şirketlerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve deneyimleri kişiselleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
DoneDone
donedone.com
DoneDone, görev yönetimi ve işbirliği için basit bir araçtır. Ekiplerin görevleri atayıp izlemelerine, iletişim kurmalarına yardımcı olur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk, müşteri desteğini yönetmek için e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya kanallarından gelen talepleri bilet sistemine dönüştüren bir platformdur.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius, Gmail içinde ekip işbirliği ve iş akışı otomasyonu sağlayan, projeleri yönetmeye ve e-posta iletişimini kolaylaştırmaya yardımcı bir platformdur.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmeleri için çok kanallı müşteri destek hizmeti sunan bir platformdur. Otomasyon ve yapay zeka kullanarak destek süreçlerini kolaylaştırır.
Groove
groovehq.com
Groove, müşteri destek süreçlerini yönetmek için çoklu iletişim kanallarını birleştiren bir platformdur. Ekiplerin iş akışlarını düzenler ve etkileşimleri kolaylaştırır.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox, e-posta, telefon, sohbet ve sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli kanallardan müşteri taleplerini yöneten bir yardım masası yazılımıdır.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout, müşteri destek süreçlerini e-posta ve canlı sohbetle yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır. Ekiplerin iletişimini kolaylaştırır.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk, küçük işletmeler ve kurumsal müşteriler için çevrimiçi bir biletleme sistemidir. Müşteri destek taleplerini yönetmeyi kolaylaştırır.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, ekiplerin e-postaları ortak bir gelen kutusunda yönetmesini sağlayan bir platformdur. E-posta iş akışlarını düzenler ve müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır.
HelpSpace
helpspace.com
HelpSpace, işletmelerin müşteri desteğini merkezi bir platformda yönetmelerine yardımcı olan, biletleme sistemi ve bilgi tabanı sunan bir uygulamadır.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Insightly
insightly.com
Insightly, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış boru hatları oluşturmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir CRM platformudur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
Khoros
khoros.com
Khoros, sosyal medya kampanyalarını yönetmek, marka korumak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için kapsamlı bir platform sunar.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer, müşteri hizmetleri etkileşimlerini yönetmek için AI destekli bir CRM platformudur. Çok kanallı destek ve otomasyon ile işletmelere verimli hizmet sunar.
LiveChat
livechat.com
LiveChat, işletmelerin gerçek zamanlı müşteri desteği sunmasını sağlayan bir sohbet platformudur. Özelleştirilebilir yapısı ve çoklu mesajlaşma desteği ile kullanımı kolaydır.
Plumsail
plumsail.com
Plumsail, belgeleri otomatikleştirme ve yönetme, web formları oluşturma ve Microsoft 365 ile SharePoint ile entegrasyon sağlayan bir araçtır.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze, işletmelere müşteri desteği ve iletişim yönetimi sağlayan bir platformdur. Canlı sohbet, e-posta ve diğer kanallar üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetir.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks, BT hizmet yönetimi için bulut tabanlı bir bilet sistemi sunar. Müşteri taleplerini yönetmek, işbirliği sağlamak ve verimliliği artırmak için otomatikleştirilmiş çözümler içerir.
Stonly
stonly.com
Stonly, etkileşimli kılavuzlar ve bilgi tabanı oluşturan bir platformdur. Müşteri hizmetleri süreçlerini geliştirir ve yanıt sürelerini azaltır.
SupportBench
supportbench.net
Supportbench, gelişmiş, uygun fiyatlı, ölçeklenebilir çözümler arayan işletmeler için EN İYİ puan alan premium müşteri destek yazılımıdır. Dinamik SLA'lar, KCS bilgi tabanı, yapay zeka destekli ChatGPT bilgi tabanı botları ve özelleştirilebilir kontrol panelleri gibi özelliklere sahiptir. Salesforce senkronizasyonu, gelişmiş müşteri portalları, sohbet robotu özellikleri ve kullanımı kolay bir API ile Supportbench, müşteri deneyimlerini geliştirir, destek operasyonlarını optimize eder ve ekiplere eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlar.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, satış sonrası müşteri deneyimini yönetmek için kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır ve memnuniyeti artırır.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
Trengo
trengo.com
Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger, küçük ve orta ölçekli işletmelere satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini yönetmek için bulut tabanlı bir CRM çözümüdür.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Masası, işletmelerin telefon, e-posta, sohbet ve sosyal medya gibi kanallardan müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olan bir müşteri hizmetleri yazılımıdır.
eDesk
edesk.com
eDesk, e-ticaret işletmelerine çoklu platformda müşteri destek süreçlerini merkezi bir alanda yönetme ve otomasyon sağlama imkanı sunar.
DevRev
devrev.ai
DevRev, SaaS ve teknoloji şirketlerine yönelik, müşteri destek, ürün geliştirme ve işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.
Ticksy
ticksy.com
Mutlu müşteriler için yardım masaları. Destek temsilcileri için Ticksy, temiz bir nefes ve kullanımı kolay bir esintidir. Ancak daha da önemlisi müşterileriniz için mutlak bir mutluluktur.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk, müşteri hizmetlerini kolaylaştıran modern bir yardım masası yazılımıdır. Güçlü, özelleştirilebilir ve bütçe dostu olup şirketlerin destek operasyonlarını kolaylaştırmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak tanır. Hem ürünlerinin gücüne hem de onları destekleyen destek hizmetlerinin kalitesine itibar eden bir yazılım bileşenleri ve çerçeveleri sağlayıcısı olan Syncfusion tarafından size getirildi.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin sosyal medya ve müşteri deneyimini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir platformdur.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Zammad
zammad.com
Zammad, müşteri hizmetleri ve destek süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir bilet sistemidir. Ekip işbirliği ve iş akışlarını otomatikleştirir.
Desku
desku.io
Desku, E-ticaret ve SaaS endüstrileri için tasarlanan çözümlerde uzmanlaşarak yapay zeka odaklı müşteri desteğinde ön sıralarda yer almaktadır. Şirket, artan verimliliğe, gelişmiş kullanıcı deneyimlerine ve kurumsal düzeyde güvenilirliğe odaklanarak müşteri hizmetleri sektörünü dönüştürmeyi hedefliyor. Desku'nun Teklifleri * Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Desku'nun yapay zeka destekli sohbet robotları ve otomasyon yardımcı programları, desteğin iş yükünü önemli ölçüde azaltır. * Paylaşılan Gelen Kutusu: Desku, modern destek ekipleri için optimize edilmiş, ışık hızında, kullanıcı dostu, yapay zeka ile geliştirilmiş bir gelen kutusu sunar. * Bilgi Tabanı: Desku, müşterileri self-servis seçeneklerle güçlendirmek için oluşturulması kolay bir bilgi tabanı sağlar. * Canlı Sohbet: Desku'nun Canlı Sohbet özelliği, müşterilerle gerçek zamanlı, kesintisiz iletişim kurulmasına olanak tanır. İşletmeler Neden Desku'ya Güveniyor? * Platforma 1000'den fazla destek temsilcisi ve 350 işletme güvenmektedir. * Desku, destek sorgularını %50'ye kadar azaltmaya yardımcı olur. * Şirket destek maliyetlerinin %40 oranında azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Entegrasyon Yetenekleri - Desku, ekip üretkenliğini artırmak için mevcut araçların kusursuz entegrasyonuna olanak tanır. Platform, 30'dan fazla entegre uygulamayı destekliyor ve gerçek zamanlı müşteri verileriyle desteklenen özel eylemler sunuyor.
Octadesk
octadesk.com
Octadesk, müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve iş süreçlerini geliştirmeyi sağlayan bir CRM ve otomasyon platformudur.
Pylon
usepylon.com
Pylon, modern işletmelerin müşteri operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Müşteri sorunlarını çeşitli kanallarda takip eder ve analiz sağlar.
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.
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