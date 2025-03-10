Acquire

acquire.io

Acquire, kurumsal ekipleri en iyi müşteri deneyimlerini yaratmak için ihtiyaç duydukları dijital araçlarla donatıyor. Güvenli birlikte tarama, yapay zeka sohbet robotları, canlı sohbet ve görüntülü görüşme gibi özelliklerle Acquire, ekiplerin karmaşık satış, hizmet ve destek sorunlarını tüm kanallarda gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Acquire ile işletmeler, çözüm süresini ve yedekliliği en aza indirirken müşterileriyle sürekli etkileşim kurabilir. Acquire'ın esnek ve ölçeklenebilir yazılım paketi, herhangi bir işletmenin müşteri hizmetleri, satış ve destek ihtiyaçlarını herhangi bir cihazda karşılar. Acquire'ın merkezi San Francisco'dadır. Şirketin müşterileri dünyanın her yerine yayılıyor ve aralarında birçok Fortune 500 markası da bulunuyor. Acquire, Base10, S28 Capital ve Fathom Capital gibi gruplar tarafından desteklenmektedir.