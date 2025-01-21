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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yardım Masası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan
Yardım masası yazılımı, hem iç hem de dış kaynaklardan gelen hizmetle ilgili istekleri düzenlemek, yönetmek ve yanıtlamak için tasarlanmış bir araçtır. Müşteri soruları e-posta, telefon veya sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla gönderilebilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, destek süreçlerini kolaylaştırmak ve tüm iletişim platformlarında müşteri katılımına ilişkin öngörüler elde etmek için bu araçları kullanır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help Scout'un ana ürünü (Help Scout olarak da bilinir), web tabanlı bir SaaS (hizmet olarak yazılım) HIPAA uyumlu yardım masasıdır. 2011 yılında kurulan şirket, Buffer, Basecamp, Trello dahil 140'tan fazla ülkede 10.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Reddit ve AngelList. Boston'daki konumunun yanı sıra şirketin dünya çapında 80'den fazla şehirde yaşayan 100'den fazla çalışanından oluşan uzaktan çalışan bir iş gücü var.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
LiveChat
livechat.com
LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor. Hem destek temsilcilerinin hem de müşterilerin onu hemen kullanmasını kolaylaştıran basit ve sezgisel tasarımıyla öne çıkıyor. LiveChat, müşterilerinizle olan iletişimi onların beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Müşteri hizmetleri ekiplerini destekleyen güçlü özelliklerle kusursuz hizmet sunmaya odaklanır. Mobil cihazlarda kullanılabilir, böylece hareket halindeyken bile hiçbir potansiyel müşteriyi kaybetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Mobil sohbet arka planda da çalışabildiğinden, telefonunuzda ne yaparsanız yapın, uygulama potansiyel ziyaretçileri davet etmeye devam edecek ve gelen sohbetler hakkında sizi bilgilendirecektir. LiveChat'in sohbet widget'ı tamamen özelleştirilebilir, bu da onun web sitenizin doğal bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Potansiyel müşteri kazanma açısından en güçlü özelliklerden biri, ziyaretçilerinize destek ekibine ulaşmadan önce yardım sunmanıza olanak tanıyan otomatik selamlamalardır. Otomatik sohbet davetiyeleri ayrıca müşterinin davranışına göre özelleştirilebilir ve böylece müşterilerin markayla ilgili genel deneyimi iyileştirilebilir. LiveChat ile müşteri destek ekipleri aynı anda birden fazla sohbet oturumu yürütebilir. Temsilciler, müşterilerin "gönder" düğmesine basmadan önce ne yazdıklarını görmek için bir göz atabilir ve hazır yanıtları kullanabilir, bu da ortalama işlem süresini kısaltmalarına ve müşterileri memnun etmelerine yardımcı olur. Hizmetlerini kolay ve kişisel hale getirmek için temsilciler, görüşme sırasında kenar çubuğunda görüntülenen müşteri ayrıntılarını kullanabilir. Bir müşteri hakkındaki en önemli verilere ilişkin çok ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Temsilciler her sohbet oturumunu etiketleyebilir, bu da daha sonra popüler soruları tespit etmelerine ve ürün veya hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanır. LiveChat'in gelişmiş raporlama yetenekleri sayesinde destek ve satış ekipleri performanslarını takip edebilir, iyileştirmeleri tespit edebilir, üretkenliği artırabilir ve bunun sonucunda mutlu müşteriler kazanıp daha fazla satışın keyfini çıkarabilir. LiveChat müşteri mesajlarını yönetmeye, iş akışını otomatikleştirmeye ve ekipler içinde işbirliği yapmaya yardımcı olur. Chatbotları destekleyerek markaların kodlamaya gerek kalmadan sohbete dayalı chatbotlar oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır ve müşteri hizmetleriyle öne çıkar. Aynı zamanda hızlı ve zahmetsiz self-servis için bir kişisel bilgi tabanı sunar. LiveChat, işletmelerin mevcut araçlarının değerini artırmasına olanak tanıyan 200'den fazla güçlü entegrasyon sağlar. Hubspot ve Pipedrive gibi popüler CRM çözümleri, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret hizmetleri ve WhatsApp ve Facebook gibi mesajlaşma uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşteri verilerinin senkronize edilmesine ve iletişimin tek bir yerde kolayca tutulmasına olanak tanır. Müşterilerin doğrudan sohbetten sipariş ve ödeme yapmalarına olanak tanıyan PayPal veya Stripe gibi ödeme hizmetlerini destekler. Mailchimp gibi e-posta hizmetleriyle birlikte çalışarak sohbet sonrasında potansiyel müşterilerin toplanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. İşletmeleri mükemmel müşteri hizmetleri sağlama ve satışlarını artırma konusunda destekleyen çok daha fazla entegrasyon mevcuttur. LiveChat ekibi her zaman 7/24/365 her konuda yardımcı olmaya hazırdır. LiveChat'in Destek Kahramanları, sorulara hızla yanıt vererek, sorunları çözerek ve çözümler sunarak en iyi müşteri hizmeti deneyimini sunar.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmek için Hizmet ekipleri için en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, geniş ölçekte verimli bir şekilde büyümenize ve çalışmanıza yardımcı olmak için self servisten aracılara ve yöneticilere kadar tüm hizmet deneyiminde kullanılabilir. Zendesk, aracılara sosyal mesajlaşma, telefon veya e-posta gibi herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçları, öngörüleri ve bağlamı sağlar. Zendesk, kişiselleştirilmiş görüşmeler ve çok kanallı vaka yönetiminden yapay zeka destekli iş akışları ve temsilci araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir Marketplace'e kadar bir hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir çatı altında bir araya getirir. Çözümümüzün anında uygulanması ve ayarlanması kolaydır; ekipleri BT'nin, geliştiricilerin ve pahalı iş ortaklarının sürekli değişiklikler yapma zorunluluğundan kurtarır. Zendesk olarak işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma misyonundayız. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin büyüklüğü, sektörü veya tutkusu ne olursa olsun her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 130.000'den fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Atera
atera.com
Atera'nın yapay zeka destekli BT yönetim platformu, kurumsal BT ekiplerinin ve Yönetilen Hizmet Sağlayıcılarının (MSP'ler), kuruluşları genelinde her ölçekte operasyonel mükemmelliğe ulaşmasını sağlar. Uzaktan izleme ve yönetimden (RMM), yardım masasından destek bildirimine, yama uygulama ve otomasyona kadar tüm BT operasyonlarınızı tek bir sezgisel kontrol panelinden yönetin. Operasyonlarınızı kolaylaştırın, BT'nizin gerçek zamanlı gözetimini sağlayın ve kuruluşunuz genelinde günlük üretkenliği artırın. Güvenlik, yedekleme ve kurtarma, ağ izleme ve daha fazlası için düzinelerce seçilmiş, sınıfının en iyisi çözümlerle BT ortamınızı uçtan uca özelleştirin. Yapay zekanın benzersiz BT verimliliği yaratmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin. Atera'yı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin veya şu adresten bir demo rezervasyonu yaptırın: www.atera.com
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya aracılığıyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve kanallar arasında destek talebi çözümünü birleştirir. Ek olarak, bildirim atamasının otomatikleştirilmesi, bildirimlerin önceliklendirilmesi, temsilci yardımı ve hatta hazır yanıtların gönderilmesi gibi güçlü otomasyon ve yapay zeka özellikleri, destek sürecinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Freshdesk ayrıca ekip işbirliğini geliştirir, bir dizi üçüncü taraf araçla entegre olur, tahmine dayalı destek özellikleri ve saha hizmet yönetimi sunar. Raporlama ve analiz özellikleri, işi büyütmek için gereken bilgileri sağlar.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları temsilcilerinize departmanlarına veya ekiplerine göre atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yönlendirmenize yardımcı olur ve anlamlı müşteri ilişkileri oluşturmak için hizmet tutarlılığını korumanıza olanak tanır. Müşteri hizmetleri numaranızı Zoho Desk'e bağlayın ve uygulama içinde arama yapın/alın.
Acquire
acquire.io
Acquire, kurumsal ekipleri en iyi müşteri deneyimlerini yaratmak için ihtiyaç duydukları dijital araçlarla donatıyor. Güvenli birlikte tarama, yapay zeka sohbet robotları, canlı sohbet ve görüntülü görüşme gibi özelliklerle Acquire, ekiplerin karmaşık satış, hizmet ve destek sorunlarını tüm kanallarda gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Acquire ile işletmeler, çözüm süresini ve yedekliliği en aza indirirken müşterileriyle sürekli etkileşim kurabilir. Acquire'ın esnek ve ölçeklenebilir yazılım paketi, herhangi bir işletmenin müşteri hizmetleri, satış ve destek ihtiyaçlarını herhangi bir cihazda karşılar. Acquire'ın merkezi San Francisco'dadır. Şirketin müşterileri dünyanın her yerine yayılıyor ve aralarında birçok Fortune 500 markası da bulunuyor. Acquire, Base10, S28 Capital ve Fathom Capital gibi gruplar tarafından desteklenmektedir.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirket için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar Apptivo'nun uygulamalarını kullanarak neredeyse tüm ticari görevleri yönetmenize olanak tanır. Apptivo'da uygulama başına fiyatlandırma yoktur; Kullanıcı başına aylık yalnızca 10 ABD Dolarından başlayan fiyatlarla tüm platforma erişebilirsiniz. Apptivo'yu ister tek bir uygulama için ister tüm işletmenizi yönetmek için kullanın, kuruluşunuza inanılmaz değer katacaktır. Uygulamaları müşteri yaşam döngüsünün tamamını kapsar: * Pazarlama: Hedeflenen kişi listeleri oluşturun, e-posta kampanyaları oluşturup gönderin ve analizleri izleyin. * Satış: Güçlü iletişim yönetimi, satış hattı, otomasyon ve raporlama ile eksiksiz CRM yeteneği. * Yardım Masası: E-posta entegrasyonu, web portalı ve zaman takibine sahip güçlü bir biletleme sistemi. * Proje Yönetimi: Gantt şemaları aracılığıyla proje programlarını yönetin, zamanı ve kilometre taşlarını takip edin ve harcanan çabayı faturalandırın. * Saha Hizmeti: İş emri ataması ve gönderilmesi, mobil fotoğraf, zaman ve malzeme yakalama ve faturalandırma. * Teklif Verme ve Faturalandırma: Profesyonel teklifler oluşturun ve entegre faturalandırma ve yinelenen fatura özellikleriyle bunları müşterinize e-postayla gönderin. * Sipariş Yönetimi: Teklifleri siparişlere dönüştürün, envanteri ve gönderileri takip edin ve ürününüz için müşteriye fatura düzenleyin. * Tedarik ve Tedarik Zinciri: Satıcıları yönetin, satın alma siparişlerini ve faturalamayı takip edin ve envanteri yönetin. Apptivo, dünya çapında 193 ülkeden yüzbinlerce işletme tarafından kullanılıyor ve milyar dolarlık işletmelere kadar bağımsız danışmanları bünyesinde barındırabiliyor. Apptivo'nun esnekliği, onu üç temel farklılaştırıcı özelliğinden biridir: Uygun Fiyatlılık, Esneklik ve Yetenek. Tek bir fiyata sunulan tüm iş uygulamaları paketiyle, sistemi her türlü uygulama için esnek kılan sınıfının en iyisi yapılandırma yetenekleriyle birlikte, değerleri açısından benzersiz bir yetenek sağlayan geniş bir uygulama yelpazesinde zengin ve güçlü özellikler sunar. işletme.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Capacity
capacity.com
Her şirketin desteğe ihtiyacı olan müşterileri ve çalışanları vardır. Talepler arttıkça dikkat edilmesi gereken biletler, e-postalar ve telefon görüşmeleri de artıyor; bu da müşterilerin beklemesine ve ekiplerin bunalmasına neden olan tekrarlayan, pahalı ve sıkıntılı bir destek süreci yaratıyor. Kapasite; destek taleplerini, e-postaları ve telefon çağrılarını yönlendirmek için pratik ve üretken yapay zekayı kullanan bir destek otomasyon platformudur; böylece ekibiniz ellerinden gelenin en iyisini yapabilir. Dünya çapında 2.000'den fazla şirkete self servis, temsilci desteği, kampanyalar ve iş akışları için çözümler sunuyoruz. Bugün Kapasite, Cereproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction ve Textel'in teknolojisi ve yetenekleriyle desteklenen tek bir platformda sohbet, SMS, ses, web, e-posta, yardım masaları ve daha fazlası üzerinden desteği otomatikleştiriyor. Kapasite, 2017 yılında David Karandish ve Chris Sims tarafından kuruldu ve Equity.com kuluçka merkezinin bir parçası. Merkezimiz St. Louis'de bulunmaktan gurur duyuyoruz.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanallarını kullanarak müşterilerinizle tek yerden sohbet edin. Sisteminize kolayca yeni temsilciler ekleyin ve görüşmeleri kolaylıkla çözün. Chatwoot ayrıca ekibinizin performansını ölçmek için gerçek zamanlı raporlar, sık sorulan sorulara kolayca yanıt vermek için hazır yanıtlar ve temsilcilerin kendi aralarında işbirliği yapması için özel notlar sunar.
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli bir isim olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın bir süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub, müşteriyle ilgili tüm etkinlikleri tek bir birleşik platformdan yönetmek için Satış, Pazarlama, Destek ve Faturalandırmayı içeren kurumsal düzeyde bir CRM'dir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için oluşturulmuş, yüksek beygir gücüne sahip bir işletme büyüme platformudur. Müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşteriyle ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmek için ConvergeHub'ı kullanabilirsiniz. Potansiyel müşterileri çekmek, kampanyalar göndermek, potansiyel müşterileri geliştirmek, satışları kapatmak, destek bildirimlerini yanıtlamak, sözleşmeler oluşturmak, belgeleri depolamak, ürün veya hizmetleri yönetmek, fiyat teklifleri göndermek, faturalar oluşturmak ve daha fazlası için bunu kullanın. ConvergeHub'ın güçlü özelleştirme ve otomasyon özellikleri, kendi iş süreçlerinizi yapılandırıp otomatikleştirmenize ve üretkenliği hızla artırmanıza olanak tanır. ConvergeHub'ın 360 derecelik potansiyel müşteri ve müşteri görünümü size derinlemesine eyleme geçirilebilir bilgiler sunar, etkinlik geçmişi boyunca tüm temas noktalarını takip etmenize olanak tanır ve olası müşteriler ve müşterilerle e-posta, telefon, metin, faks veya herhangi bir kanal aracılığıyla yaklaşan görüşmeleri planlamanıza olanak tanır. sosyal. Yorumlar, notlar, etiketler, görevler, randevular, takvimler, hatırlatıcılar, bildirimler bir araya gelerek bağlantıda kalmanızı ve güncel kalmanızı sağlar. Listelerinizi bölümlere ayırabilir, şablonlar oluşturabilir ve e-posta ve metin yoluyla pazarlama kampanyaları yürütebilirsiniz. Müşteri hizmetleri olaylarını takip ederek ve onlara hızlı bir şekilde yanıt vererek müşterilerinizle yakın iletişim halinde olun. Ürün ve hizmetleriniz için doğrudan CRM'den teklifler oluşturarak ve faturalar göndererek hızlı bir şekilde ödeme alın ve ödemeleri alındıkça takip edin. Rapor Oluşturucu ve özelleştirilebilir Kontrol Panelleri, kendi raporlarınızı oluşturmanıza ve işin her alanındaki ilerlemeyi görsel olarak izlemenize olanak tanır. ConvergeHub, QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Ringcentral, Twilio, Office365, Box, Dropbox, Wordpress vb. gibi birçok yerel entegrasyon aracılığıyla ve ayrıca Zapier, Piesync, API'ler ve Webhooks aracılığıyla diğer yazılımlarla entegre olur.
Creatio
creatio.com
Creatio, iş akışlarını ve CRM'yi maksimum düzeyde özgürlükle otomatikleştirmek için kodsuz bir platformun küresel bir satıcısıdır. Platformlarında her gün 100 ülkede binlerce müşteri tarafından milyonlarca iş akışı başlatılıyor. Müşterilerine ve ortaklarına gösterilen gerçek özen, Creatio DNA'sının belirleyici bir parçasıdır. Creatio teklifleri arasında kodsuz bir platform (Studio Creatio), CRM uygulamaları (pazarlama, satış ve servis), 20 sektör için sektör iş akışları ve pazar yeri eklentileri yer alıyor. Müşterilerinin iş akışlarını dijitalleştirmesine, müşteri ve çalışan deneyimlerini geliştirmesine ve ticari ve operasyonel ekiplerin verimliliğini artırmasına yardımcı oluyorlar. Creatio, birçok Gartner ve Forrester raporunda Lider ve Güçlü Performans Gösteren Kişi olarak tanınmaktadır. Creatio ürünleri, eşler arası portallarda son kullanıcıdan övgü dolu yorumlar alıyor. Müşterileri otomasyonunuza sahip olma özgürlüğünün tadını çıkarır. Özgürlük, sınırsız özelleştirme, bir satır kod olmadan uygulamalar oluşturma yeteneği ve kullanıma hazır şablonlar ve bağlayıcılardan oluşan bir evren aracılığıyla sağlanır. Platformları, kurumsal kapasiteyi artırırken bilgi çalışanlarına kodsuz uygulamalar geliştirme olanağı sağlıyor. Gerçek bakıma inanırlar. Müşterileri ve ortaklarıyla önce yardım edip sonra iş düşünerek, şeffaf ve açık iletişim kurarak, dinleyerek, uyum sağlayarak ve değer katarak samimi ilişkiler kurarlar. Creatio, merkezi Boston, MA'da bulunan bir Amerikan şirketidir. Altı ofiste 700'den fazla çalışanı ve 25 ülkede yerel varlıkları var. Creatio'nun AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group ve daha birçokları dahil olmak üzere dünyanın en başarılı kuruluşlarından bazılarıyla uzun süreli ilişkileri vardır. Creatio, 700 GSI ve yerel entegratörle iş ortaklığı yapıyor. Kültürleri, müşterilerine ve ortaklarına gerçek anlamda özen göstermek, tutku, ekstra çaba harcamak ve pozitif kalmakla ilgilidir.
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle veya destek bekleyen potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurmasına yardımcı olan, hepsi bir arada çok kanallı müşteri destek platformudur. Hızla gelişen araç seti ile Crisp, hiper büyümenin kilidini açmak için görüşmeleri kullanarak şirketlere müşteri odaklı devrim konusunda liderlik ediyor. Müşteriler, Crisp'i potansiyel müşterilere modern bir müşteri yaşam döngüsü deneyimi sağlamak, daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak, müşteri yardımını geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırarak küresel gelir artışı sağlamak için kullanıyor. Bugün ücretsiz olarak başlayın ve Crisp.chat'te Crisp'i kullanan 400.000 işletmeye katılın Kolay bir UX ile şirketler, şirket içindeki herkes için ortak bir gelen kutusu oluşturabilir. Crisp, çok kanallı müşteri destek stratejinizi yönetmek için tek adresinizdir. Crisp'i kullanırken aşağıdakilere erişeceksiniz: - Web sitesi sohbet widget'ı - AI Chatbot yazılımı ve komut dosyası içeren chatbot oluşturucu - Bilgi tabanı yazılımı - Damla kampanya yazılımı -CRM yazılımı - Canlı Çeviri (Müşterilerinizin dilinde ana diliniz gibi konuşun) - MagicType (Müşterilerinizin gerçek zamanlı olarak ne yazdıklarını görün) - Ekran Paylaşımı (Ek eklentiye gerek kalmadan) - Çoklu entegrasyonlar (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - diğer birçok özellik
Dixa
dixa.com
Dixa, şirketlerin müşteri hizmetlerini olması gerektiği gibi sunmasına olanak tanır. Dixa, müşteri hizmetleri liderlerinin müşteriler ve ekipler için sadakatin kilidini açan zahmetsiz deneyimler yaratmasına yardımcı olur. Dixa, ekiplere tüm konuşmaların tek bir görünümünü, müşterilere tercih ettikleri kanaldan ulaşma rahatlığını ve liderlere hizmet deneyimini sürekli iyileştirecek içgörüleri sunar. Dixa'nın Konuşmaya Dayalı Müşteri Hizmetleri Platformu, işletmeniz büyüdükçe ölçeklenen son derece kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmak için güçlü yapay zekayı insan dokunuşuyla birleştirir. Ekipler ve müşterileri daha fazla memnuniyetten faydalanırken, otomasyon hizmet verimliliğini ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur ve bu da sonuçta gerçek iş değeri sağlar. Dixa'nın özel müşteri başarısı ekibi, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlar ve Dixa'nın Müşteri Dostluğu dediği şeye ulaşma yolculuğunuzda sizinle birlikte çalışır. Dixa yılda 30 milyondan fazla sohbete güç veriyor ve Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print ve Wistia gibi önde gelen markalar tarafından güveniliyor. Dixa.com'u ziyaret ederek daha fazla bilgi edinin. Dixa, müşteri tanıma özellikleriyle müşterilerinizi ulaştığı anda tanımanızı mümkün kılar. Dixa bunu, her müşterinin işletmenizle olan konuşma geçmişini ve sipariş geçmişini anlık olarak bir zaman çizelgesinde görüntüleyerek yapar. Bu, ekiplerin daha kişiselleştirilmiş destek sunarken müşteri sorularını daha hızlı çözmek için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olmalarını sağlar. Esnek fiyatlandırma ve küresel ölçeklenebilirlik, yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödeme yapmanıza ve ek maliyet veya çaba gerektirmeden ölçeği artırmanıza veya azaltmanıza olanak tanır. Tüm konuşma türleri (telefon, e-posta, sohbet, Facebook Messenger, Instagram, Twitter ve WhatsApp) kuyruklara yerleştirilir ve otomatik olarak uygun temsilcilere yönlendirilirken, konuşma verileri gerçek zamanlı analizlere çevrilir. Dixa özellikleri arasında VoIP, IVR, geri arama, tıkla ve ara, çağrı kaydı, otomasyonlar, hızlı yanıtlar, özelleştirilebilir sohbet widget'ları, gerçek zamanlı ve geçmiş raporlama ve gelişmiş yönlendirme bulunur. Dixa'nın kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kurulumu, temsilci deneyimini geliştirmek ve ekiplerin yazılıma değil müşteriye odaklanmasını sağlamak için yapıldı. Dünya genelinde gelen çağrı merkezleri, çok kanallı iletişim merkezleri ve küçük işletmeler için tasarlanan Dixa, acentelere olağanüstü müşteri hizmetleri sunacak araçları sağlayarak markalar ve müşteriler arasında daha güçlü bağlar sağlar.
DoneDone
donedone.com
Bir görev izleyicide ve paylaşılan gelen kutusunda en temel özellikleri arıyorsanız DoneDone'dan başkasına bakmayın. Ürünümüzü basit ve kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz, böylece siz işinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz. DoneDone ile müşteri desteği ve ürün ekipleri her zamankinden daha verimli bir şekilde birlikte çalışabilir.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
Gmelius
gmelius.io
Gmelius, mükemmel ekip çalışmasının doğrudan Gmail gelen kutunuzdan gerçekleşmesini sağlar. Doğrudan Gmail'in içindeki güçlü paylaşılan gelen kutuları, paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve akıllı iş akışı otomasyonlarıyla başlayan Gmelius, günlük uygulamalarınızın geri kalanıyla entegre olan benzersiz bir işbirliği platformu sunar. Favori araçlarınızı benzersiz 2 yönlü entegrasyonlarımızla (Slack ve Trello dahil), genel API ile veya Zapier aracılığıyla birbirine bağlayın. • E-posta yönetimini basitleştirin • Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırın • İş yükünüzün dağıtımını otomatikleştirin ve optimize edin • İş akışlarınızı kolaylaştırın ve zorlu işleri otomatikleştirin Gmelius, pazardaki lider paylaşılan gelen kutusu çözümünü sunar ve nedeni budur: 1. Gmelius, mevcut sisteminizle sorunsuz bir şekilde bütünleşir aletler. Gmelius doğrudan Gmail gelen kutunuzda yaşayarak ekip arkadaşlarınızın kendilerini rahat hissedecekleri bir ekosistemde çalışmasına olanak tanır. Geçiş, yönetim ve eğitim konularında zamandan ve paradan tasarruf edersiniz. 2. Gmelius ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenir. Benzersiz mimarimiz günlük olarak küçük ve büyük organizasyonları destekler. En büyük müşterilerimiz arasında 8.000'den fazla aktif paylaşılan gelen kutusu ve 10 binlerce kullanıcı bulunmaktadır. 3. Gmelius, Tasarıma Göre Gizlilik modelini sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Genel merkezimiz İsviçre, Avrupa'dadır ve gizlilik her zaman proaktif bir şekilde platformumuza entegre edilmiştir. Diğer hizmetlerden farklı olarak Gmelius, e-postalarınızın içeriğini asla saklamaz.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmelerinin büyümenin her aşamasında zahmetsiz müşteri hizmetleri sunması için özel olarak tasarlanmış, türünün tek örneği bir müşteri hizmetleri platformudur. En ileri otomasyon ve yapay zeka yeteneklerini kullanan Gorgias, çok kanallı destek, sohbet, Makrolar, Kurallar, destek performansı ve gelir istatistikleriyle çevrimiçi mağazaların müşteri yolculuğunu kolaylaştırma biçiminde devrim yaratıyor. Gorgias şu anda e-ticaret alanında aralarında Steve Madden, Glossier, BrüMate ve TUSHY'nin de bulunduğu 13.000'den fazla satıcıya hizmet veriyor. Gorgias, sertifikalı bir B Şirketi olmaktan gurur duymaktadır ve sürdürülebilir ve eşitlikçi işyeri uygulamalarında liderdir.
Groove
groovehq.com
Groove – müşteri hizmetlerini daha iyiye doğru yeniden şekillendirmeye kararlı oldukları yer. Verimsiz destek operasyonlarının zorluklarıyla doğrudan başa çıkmak için tasarlanmış iyi yazılımın dönüştürücü gücüne inanıyorlar. Groove, küçük işletmeleri sezgisel iş akışları, kolaylaştırılmış iletişim ve olağanüstü deneyimler sunmayı amaçlayan bir dizi özellik ile güçlendirerek, kötü müşteri hizmetlerine karşı panzehir olmak üzere tasarlandı. Kullanışlı arayüzlere ve verimsiz süreçlere veda edin; Groove ile kullanıcılar, basitliği ve etkililiği ön planda tutan bir platform keşfedecekler. Görevleri açık: İşletmelere müşteri odaklı bir dünyada gelişmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox, e-posta, web, telefon ve sosyal medyadan gelen müşteri taleplerine çok kanallı destek sağlayan pratik bir yardım masası yazılımıdır. HappyFox, Muhasebe, müşteri geri bildirimi, CRM, ticaret vb. iş uygulamalarıyla entegre olur. Uygulamanın iOS, Android ve Windows versiyonları akıllı telefon ve tabletler üzerinden destek verilmesine olanak sağlıyor. Topluluk forumları ve bilgi tabanı, müşterilerin anında destek sağlamasına ve birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olur.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk, hem küçük işletmeler hem de kurumsal müşteriler için uygun bir çevrimiçi bilet sistemidir. Ekibinizin çalışmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış, kullanımı kolay özellikler ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sağlar. HelpDesk, müşterilerinizden gelen tüm mesajları tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Müşterilerin sorunlarını daha kesin bir şekilde çözmek için etiketleri, bilet atamayı ve özel mesajları kullanabilirsiniz. Ekibinizin üretkenliğini artırabilecek ve temsilcilerinizin zamandan tasarruf etmesini sağlayabilecek basit ama güçlü bir çözümdür. HelpDesk size tüm özellikleri içeren şeffaf bir fiyatlandırma planı sunar.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekibinizin e-postalarının yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca Helpmonks, her planda Canlı Sohbet seçeneğine ve e-posta kampanyaları ve otomatik e-posta tetikleyicileri için güçlü bir E-posta Pazarlama Platformuna sahiptir. Üstelik Helpmonks, SaaS (barındırılan), özel Bulut sunucuları ve Şirket İçi (kendi kendine barındırılan) seçenekleri gibi birden fazla dağıtım modeli sunan tek paylaşılan gelen kutusu aracıdır ve kullanıcı başına değil, posta kutusu başına fiyatlandırılır. Helpmonks, ekibinizin e-posta konuşmalarında işbirliği yapmasına olanak tanıyan paylaşılan bir posta kutusu yazılımıdır. Helpmonks, tüm paylaşılan posta kutularınızı merkezi bir konumda kullanılabilir hale getirir, böylece kuruluşunuz tüm ekip e-postalarınıza ilişkin şeffaflık ve bilgi kazanır. Her ekip üyesi için. Ofiste, evde veya uzaktaki ekipler için. Ayrıca Helpmonks her e-posta sağlayıcısıyla çalışır, böylece zaten bildiğiniz ve kullandığınız araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.
HelpSpace
helpspace.com
Uzun yıllar boyunca serbest çalışan olarak çalıştık ve müşterilerimize günlük sorunları konusunda destek olduk. Serbest meslek sahipleri ve küçük kuruluşlar için destek yazılımı olarak uygun fiyatlı ve pratik bir çözüm bulma zorluğunu üstlendik. Bir yandan bizi hayal kırıklığına uğrattı ama aynı zamanda bizi çözüm üretmeye motive etti. HelpSpace böyle doğdu. Yazılımımız, müşterilerinin günlük destek talepleri için hızlı ve profesyonel bir çözüm arayan yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için mükemmeldir. Dokümantasyona da büyük önem veriyoruz. Kullanıcılar hızlı bir şekilde bilgi veritabanlarına bakabilir ve müşteriler daha fazla bilgi edinebilir veya talimatlara ve bloglara göz atabilir. Aşağıdaki 4 noktayı vurguluyoruz: - Yalnızca birkaç dakika içinde hızlı ve kolay bir yardım masası yazılımı kurun - Yüksek faydalarla düşük yatırım - Kullanımı kolay ve sezgisel - Müşteriniz yeni verimliliğinizi sevecek
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına içgörüyle yardımcı olur. İşletmenize göre ölçeklenen, kullanımı kolay, esnek ve güvenli tek bir CRM'de tüm müşteri, satış ve iş verilerinizi (potansiyel müşteriler, kişiler, e-postalar, etkinlikler, fiyat teklifleri, projeler, görevler, fırsatlar ve iş raporları) merkezileştirin ve yönetin . Insightly'nin kurumsal düzeydeki Ürünler, Fiyat defterleri ve Fiyat Teklifleri (PPQ) özellikleriyle satış verimliliğini ve şeffaflığı artırın. Milyonlarca farklı ürün ve hizmeti doğrudan Insightly platformunun içinden hızla arayın, takip edin ve yönetin. Ürün ve hizmetleri bireysel fırsatlara bağlayarak insan hatalarını, darboğazları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırın. Insightly'nin PPQ'su ile saha ekipleriniz yalnızca birkaç tıklamayla fırsatlarına yönelik özel teklifler, sözleşmeler ve teklifler oluşturabilir. Neyi, kime, ne zaman ve hangi fiyata sattığınız konusunda tam kontrol ve görünürlüğün keyfini çıkarın. İş akışlarını ve süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamak, yüksek benimseme ve memnuniyet sağlamak için Insightly'nin özel nesnelerini ve uygulamalarını kullanın. Insightly'yi 500'den fazla popüler uygulamayla entegre etmek için AppConnect'i kullanın. Insightly'nin yerel CRM entegrasyonları şunları içerir: Gmail Google Workspace ve Google Apps Google Drive Quickbooks Çevrimiçi Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları Ve daha fazlası... Hem Android hem de iOS için ödüllü mobil uygulamalarla her şeyi hareket halindeyken yönetin. Kartvizitleri tarayın ve tüm bilgileri tek tıklamayla yükleyin, projeleri ve kayıtları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve saha ekibinizin doğrudan müşterinin bulunduğu yerde fırsatlar oluşturmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Her sektörde güçlü olan Insightly CRM müşterileri, aynı platformda pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve entegrasyonlar için tamamlayıcı ürünler ekleyebilir.
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing, müşterilerin markalarını oluşturmak ve korumak için karmaşık sosyal pazarlama operasyonlarını basitleştirmelerine olanak tanır. Khoros Marketing müşterilere şunları sunar: * Sosyal Pazarlama: Entegre sosyal kampanyaları, yapılandırılması kolay ve son derece uyarlanabilir bir platformda düzenleyin, yönetin, etkileşime geçin ve ölçün. * İstihbarat: Kamuya açık sosyal kanallarda gerçek zamanlı, sınırsız aramaya dayanan güçlü ancak erişilebilir bilgilerle pazarınızın, rakiplerinizin ve hedef kitlenizin önünde olun. * Vault: Erişim ve kimlik bilgileri yönetimiyle markanızı sosyal ayak iziniz genelinde koruyun. * Deneyimler: Sosyal UGC'nin gücüyle dijital mülklerinizde izleyici katılımına ilham verin. * Temel avantajlar şunları içerir: Etkileşimlerinizi ölçeklendirin: Entegre sosyal kampanyaları yönetmek için tüm ekiplerinizi, kanallarınızı ve içeriğinizi tek bir platformda toplayın. * Markanızı koruyun: Hesap erişimi, içerik onayı ve ekipler üzerinde merkezi görünürlük ve kontrol, marka değerinin geniş ölçekte korunması anlamına gelir. * Önemli olanı ölçün: Yapılandırılabilir kontrol panelleri ve veri aktarımlarıyla sosyal performansınızı işletmeniz için önemli olan ölçümlere dönüştürün. * Kriz yönetimi: Krizlerin ne zaman ortaya çıktığını ve gerçek zamanlı verileri ve özel bildirimleri kullanarak nasıl ve ne zaman müdahale edeceğinizi anlayarak her türlü krizin üstesinden gelin. * Rekabetçi zeka: Anlamlı marka farklılaşması sağlamak için rekabetçi kıyaslamalar geliştirin ve rakiplerinizin kampanyalarını takip edin.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer, müşteri hizmetleri yolculuğu boyunca deneyimleri optimize ederek yüksek destek hacmini yönetmek için oluşturulmuş türünün ilk örneği olan müşteri hizmetleri CRM platformudur. Kustomer, etkileşimlerin %40'ını self servis yoluyla otomatikleştirerek, akıllı yönlendirmeyle ilk temas çözümünü sağlayarak ve müşteriler ile temsilciler arasındaki çok kanallı deneyimleri destekleyerek markaların tüm dijital kanallardaki görüşmeleri hızlı bir şekilde çözümlemesine yardımcı oluyor. Açık CRM platformumuz, tek bir gerçek kayıt görevi görerek, işi ölçeklendiren daha akıllı süreçleri desteklemek için verileri yönetip bağlamsallaştırarak maliyetleri en aza indirir. Kustomer IQ, tekrarlanan görevleri ortadan kaldırmak, kolay soruları saptırmak ve müşterileri memnun eden destek deneyimlerini güçlendirmek için platformun tamamına yapay zeka yerleştirir. Bugün Kustomer, Ring, Glovo, Glossier ve Sweetgreen gibi önde gelen müşteri hizmetleri markalarından bazılarının temel platformudur. Merkezi New York'ta bulunan Kustomer, seri girişimciler Brad Birnbaum ve Jeremy Suriel tarafından 2015 yılında kuruldu, girişim finansmanında 174 milyon dolardan fazla para topladı ve aralarında Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments'ın da bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından destekleniyor. Canaan Partners, Boldstart Ventures ve Sosyal Kaldıraç.
Plumsail
plumsail.com
Çalışma rutininizi otomatikleştirin. Belgeler ve web formları oluşturmak, istekleri işlemek ve Microsoft 365 ile SharePoint platformlarını geliştirmek için kapsamlı araçlar sunuyoruz.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda güç verir. 100 yıllık müşteri memnuniyeti misyonuna kendini adamış olan ProProfs, 150'den fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. ProProfs ürünleri şunları içerir: - Eğitim Yapıcı - Sınav Yapıcı - Anket Oluşturucu - Qualaroo İçgörüleri - Canlı Sohbet - Yardım Masası - Bilgi Bankası - Proje Yönetimi - Picreel Açılır Pencereleri - BIGContacts CRM - Web Semineri Ninja - KursNinja ProProfs Akıllı araçları, Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco ve Dell gibi birçok Fortune 500 şirketi ve Phoenix, Harvard ve Yale gibi önde gelen eğitim kurumlarının kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Site, 70'ten fazla dilde bir milyondan fazla içeriğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük profesyonel test ve sınav kütüphanesine sahip, lider bir çevrimiçi eğitim ve değerlendirme platformudur.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze, web siteleri, mağazalar ve uygulamalar için tasarlanmış bir yardım masası ve müşteri mesajlaşma platformudur. Canlı sohbet, e-posta, sosyal medya, mobil SMS/MMS, VOIP ve SSS Bilgi Tabanları aracılığıyla olağanüstü müşteri desteği sağlamak için Re:amaze'i kullanın. Her şekil ve büyüklükteki işletme aynı zamanda Re:amaze Cues (çevrimiçi müşterilere otomatik olarak mesaj göndermenin bir yolu), Re:amaze Chatbot'lar, Re:amaze Live Dashboard (çevrimiçi müşterileri izlemek için) gibi özellikleri kullanarak satış ve pazarlama otomasyonu için Re:amaze'e güveniyor. gerçek zamanlı aktivite) ve müşteri memnuniyeti anketleri gönderin (hizmet kalitesini ölçmek ve geri bildirim toplamak için). Re:amaze, Slack, Shopify, BigCommerce, Stripe, MailChimp, Google (Analytics, Tag Manager, Suite), ShipStation, Klaviyo ve çok daha fazlası gibi birçok popüler 3. parti uygulamayla yerel entegrasyonlar sunar. İşletmeler ayrıca Çoklu Marka özelliğiyle birden fazla işletmenin veya mağazanın müşteri hizmetlerini yönetmek için tek bir Re:amaze hesabı kullanabilir.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks, merkezi Austin, Teksas'ta bulunan, bilgi teknolojisi (BT) endüstrisine yönelik profesyonel bir ağdır. Şirket Ocak 2006'da Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar ve Francis Sullivan tarafından BT yönetimi yazılımı geliştirmek amacıyla kuruldu. Spiceworks, kullanıcıların işbirliği yapabileceği ve birbirlerinden tavsiye alabildiği ve ayrıca satın almak için bir pazara girebildiği çevrimiçi bir topluluktur. BT ile ilgili hizmetler ve ürünler. Ağın altı milyondan fazla BT profesyoneli ve 3.000 teknoloji satıcısı tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Şirketin ücretsiz özel yazılımı Ruby on Rails ile yazılmıştır ve yalnızca Microsoft Windows üzerinde çalışmaktadır. Yazılım, IP adresli cihazları keşfeder ve yardım masası işlevselliğini ve entegre bir bilgi tabanını içerir.
Stonly
stonly.com
Stonly, müşteri hizmetlerine yönelik modern bilgi platformudur. Temsilciler ve müşteriler için adım adım kılavuzlar, karar ağaçları, yapay zeka yanıtları, otomasyonlar, izlenecek yollar, kontrol listeleri ve bilgi tabanları ile şirketlerin hızlı, doğru çözümlere ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Diğer bilgi platformlarının aksine Stonly'nin bilgisi etkileşimlidir (statik değil) ve insanların ihtiyaç duyduğu zaman ve yerde sunulur. Bu, çok daha sık kullanıldığı ve önüne çıkan her durumu halledebileceği anlamına gelir. İster kolay bir yanıt ister ayrıntılı bir rehberlik olsun, her isteğe ideal çözümle yanıt vermek amacıyla bilginizden yararlanmak için yapay zekayı kullanın. Cevapları kontrol edebilir ve her soruyu, hatta en kritik ve karmaşık olanları bile, iyi bir şekilde ele alabilirsiniz. Kolayca mükemmel bilgi içeriği oluşturun ve bunu güncel ve doğru tutun. Geri bildirim toplamak, ölçmek ve bilginin işletmeniz üzerindeki etkisini iyileştirmek için size araçlar sunacağız. Zendesk, Salesforce Service Cloud, Freshworks, HubSpot ve daha fazlası dahil tüm araç ve süreçlerinizle entegre olun.
SupportBench
supportbench.net
Supportbench, gelişmiş, uygun fiyatlı, ölçeklenebilir çözümler arayan işletmeler için EN İYİ puan alan premium müşteri destek yazılımıdır. Dinamik SLA'lar, KCS bilgi tabanı, yapay zeka destekli ChatGPT bilgi tabanı botları ve özelleştirilebilir kontrol panelleri gibi özelliklere sahiptir. Salesforce senkronizasyonu, gelişmiş müşteri portalları, sohbet robotu özellikleri ve kullanımı kolay bir API ile Supportbench, müşteri deneyimlerini geliştirir, destek operasyonlarını optimize eder ve ekiplere eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlar.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, satış sonrası müşteri deneyiminin tamamını yöneten, gelir artışı, kayıp kaybının azalması ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan kapsamlı bir yazılım çözümüdür. TeamSupport'un proaktif müşteri hizmetleri yazılımı paketi, müşterilerinizin kim olduğunu gerçekten tanıyarak, onları etkili bir şekilde destekleyerek ve onlarla birlikte büyüyerek müşterilerinizi önceliklendirmenize olanak tanır. TeamSupport'un sistemi daha mutlu müşteriler yaratmanıza yardımcı olur ve bu da işletmeniz için daha fazla gelir elde etmenizi sağlar. TeamSupport'un müşteri hizmetleri yazılımı şunları içerir: - Destek: Ödüllü bilet yönetim sistemi - Mesajlaşma ve Canlı Sohbet: Gerçek zamanlı dijital konuşmalar - Başarı: Başarı için müşteri ilişkilerini geliştirin - Analizler: Müşteri verileri ve analizleri
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, takımların sevdiği kullanımı kolay proje yönetimi ile birlikte sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. İşi zamanında ve bütçede teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı bir platformda anlayın. Merkezi Cork, İrlanda'da ve daha önce bir ajans işleten bir ekip tarafından kurulan Teamwork.com, 350'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekiple dünya çapında 20.000'den fazla müşteriye sahiptir.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger'in misyonu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde müşteriyle yüz yüze kalan ekiplere müşterilerle verimli ve kalıcı ilişkiler kurma yeteneği veren yazılımlar geliştirmektir. Vtiger CRM, tüm müşteri bilgilerinizin 360 derecelik görünümünü tek bir yerde sağlar ve gerçek zamanlı eylemler ve konuşmaya dayalı Öngörüler ile satış, destek ve pazarlama temas noktalarınızı optimize etmenize yardımcı olur. Vtiger CRM, ekiplerin tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca keyifli deneyimler yaratmasına yardımcı olur - AI destekli CRM ve güçlü otomasyon araçları, satış ekiplerinin doğru anlaşmalara odaklanmasına ve büyüme sağlamasına yardımcı olur. Vtiger ile, ayrımları ortadan kaldırmak ve pazarlama, satış ve desteği tek bir kaynaktan aynı sayfada almak için birleşik bir CRM edinin. Müşterilerinizle birden fazla kanalda etkileşim kurarak olağanüstü müşteri deneyimi ve desteği sunun. Hem Android hem de iOS için mobil uygulamalarımızla işlerinizi hareket halindeyken yönetin.
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için eksiksiz bir ödüllü e-Ticaret araçları paketi sunar. Müşteri destek yazılımı, Akıllı Gelen Kutusu ile e-Ticaret işletmelerine tüm müşteri sorgularına ilişkin birleşik bir görünüm sunmak, tüm destek kanallarını, sosyal medyayı, web mağazasını ve pazar yeri mesajlarını merkezileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Mesajları iş ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak önceliklendirir ve bunları role dayalı kurallar kullanarak atar, böylece ekibiniz müşterilere 5 kat daha hızlı yanıt verebilir, bağlılık oluşturabilir ve yeniden satın almayı teşvik edebilir. Yapay zeka otomasyonu, müşteri sorgularıyla ilgilenirken en iyi yanıtları ve çevirileri önerir, böylece temsilcileriniz kolayca ve herhangi bir yerel dilde yanıt verebilir. Çevrimiçi satış konusunda ciddi olan işletmeler, yeni pazarlara güvenle açılırken müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirler. eDesk, 200'den fazla pazar yeri, web mağazası, sosyal ağ, iletişim ve lojistik kanalından (diğer tüm müşteri destek yazılım sağlayıcılarından daha fazla) gelen verileri yerel olarak entegre eder ve birleştirir; böylece tek bir tıklamayla uçtan uca sipariş bilgilerine erişebilirsiniz. eDesk aynı zamanda Amazon ve Walmart geliştirici konseylerindeki tek müşteri destek çözümüdür ve çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, müşteri destek araçlarına ve süreçlerine iyi bağlantı kuran yeni satış kanalları aracılığıyla işlerini büyütmelerine yardımcı olur.
DevRev
devrev.ai
DevRev, SaaS ve teknoloji şirketleri için özel olarak tasarlanmış bir platformdur ve arka ofis gelişiminin ön ofis müşteri ilişkilerinin hızlı temposuna ayak uydurmasına yardımcı olur. Misyonumuz, son kullanıcıları, destek mühendislerini, ürün yöneticilerini ve geliştiricileri bir araya getirerek en önemli şeyleri zahmetsizce yapmayı sağlamak ve şirket çapında bir ürün ve müşteri odaklılık kültürü yaratmaktır. DevRev, genel araçların aksine, işbirliği, arama, GenAI ve analiz konusunda boş bir tuval yaklaşımını benimseyerek, sürekli geliştirme, yol haritası oluşturma, önceliklendirme, müşteri mühendisliği ve daha fazlasıyla SaaS şirketlerinin en büyük iş etkisi için daha hızlı teslimat yapmasına olanak tanıdı. DevRev, binlerce şirketin departmanlarında kullanılmaktadır ve araçlarınızla bir arada var olabilir veya araçlarınızın yerini alabilir, bilgi simetrisi getirebilir, işbirliğini kolaylaştırabilir ve ekipleri birleştirebilir. DevRev, Ekim 2020'de kuruldu ve Khosla Ventures ve Mayfield gibi yatırımcılardan 85 milyon doların üzerinde başlangıç parası toplayarak onu Silikon Vadisi tarihindeki en büyüğü haline getirdi. Daha önce Nutanix'in kurucu ortağı ve CEO'su olan kurucu ortağı ve CEO'su Dheeraj Pandey ve DevRev'in kurucu ortağı ve Nutanix'in eski Mühendislik Kıdemli Başkan Yardımcısı Manoj Agarwal tarafından yönetiliyor. DevRev'in genel merkezi Palo Alto, Kaliforniya'dadır ve yedi küresel lokasyonda ofisleri bulunmaktadır.
Ticksy
ticksy.com
Mutlu müşteriler için yardım masaları. Destek temsilcileri için Ticksy, temiz bir nefes ve kullanımı kolay bir esintidir. Ancak daha da önemlisi müşterileriniz için mutlak bir mutluluktur.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk, müşteri hizmetlerini kolaylaştıran modern bir yardım masası yazılımıdır. Güçlü, özelleştirilebilir ve bütçe dostu olup şirketlerin destek operasyonlarını kolaylaştırmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak tanır. Hem ürünlerinin gücüne hem de onları destekleyen destek hizmetlerinin kalitesine itibar eden bir yazılım bileşenleri ve çerçeveleri sağlayıcısı olan Syncfusion tarafından size getirildi.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Zammad
zammad.com
Dakikalar içinde başlayın, yıllarca kazanan olun Zammad Biletleme Sistemini Keşfedin O günlerden biri mi? Her tarafta yapışkan notlar var ve telefon çalmayı bırakmıyor mu? Zammad geleceğin yardım masası yazılımıdır ve kaosun içinde yapıyı bulmanıza yardımcı olur. Tüm iletişim kanallarınızı bağlayın, kolayca kullanıcı hakları verin ve yararlı raporlar alın. Her şeyi kontrol altında tutun ve müşterilerinizi büyüleyin. Şimdi Zammad biletleme sistemini keşfedin!
Desku
desku.io
Desku, E-ticaret ve SaaS endüstrileri için tasarlanan çözümlerde uzmanlaşarak yapay zeka odaklı müşteri desteğinde ön sıralarda yer almaktadır. Şirket, artan verimliliğe, gelişmiş kullanıcı deneyimlerine ve kurumsal düzeyde güvenilirliğe odaklanarak müşteri hizmetleri sektörünü dönüştürmeyi hedefliyor. Desku'nun Teklifleri * Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Desku'nun yapay zeka destekli sohbet robotları ve otomasyon yardımcı programları, desteğin iş yükünü önemli ölçüde azaltır. * Paylaşılan Gelen Kutusu: Desku, modern destek ekipleri için optimize edilmiş, ışık hızında, kullanıcı dostu, yapay zeka ile geliştirilmiş bir gelen kutusu sunar. * Bilgi Tabanı: Desku, müşterileri self-servis seçeneklerle güçlendirmek için oluşturulması kolay bir bilgi tabanı sağlar. * Canlı Sohbet: Desku'nun Canlı Sohbet özelliği, müşterilerle gerçek zamanlı, kesintisiz iletişim kurulmasına olanak tanır. İşletmeler Neden Desku'ya Güveniyor? * Platforma 1000'den fazla destek temsilcisi ve 350 işletme güvenmektedir. * Desku, destek sorgularını %50'ye kadar azaltmaya yardımcı olur. * Şirket destek maliyetlerinin %40 oranında azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Entegrasyon Yetenekleri - Desku, ekip üretkenliğini artırmak için mevcut araçların kusursuz entegrasyonuna olanak tanır. Platform, 30'dan fazla entegre uygulamayı destekliyor ve gerçek zamanlı müşteri verileriyle desteklenen özel eylemler sunuyor.
Octadesk
octadesk.com
Her hizmeti gelire dönüştürün Satıştan satış sonrasına. En basitinden en karmaşık hizmetine kadar. Her hizmeti bir gelir fırsatına ve müşterinizi memnun etme şansına dönüştürmeniz için piyasadaki en eksiksiz ve entegre platform.
Pylon
usepylon.com
Pylon, Deel, Hightouch, Merge, Clay ve Monte Carlo Data gibi hızla büyüyen şirketlerin müşteri operasyonlarını ölçeklendirmelerine yardımcı olan modern işletmelere yönelik müşteri operasyonları platformudur. Pylon, şirketlerin müşterilerini paylaşılan Slack veya Microsoft Teams kanallarında, e-postada, uygulama içi sohbette ve Slack topluluklarında yönetmelerine yardımcı olur. Pylon, müşterinizle konuştuğunuz tüm yerlerde müşteri sorunlarını otomatik olarak takip ederek iş akışlarını görüntülemek, yanıtlamak, çalıştırmak ve müşteri istekleriyle ilgili analizleri toplamak için birleşik bir yer sağlar. Görünümler, özel alanlar, tetikleyiciler, atama politikaları ve daha fazlasını oluşturun. Konuşmaları otomatik olarak etiketlemek, müşteri Slack konuşmalarını CRM'nizle senkronize etmek, kanallar arasında ürün güncellemeleri göndermek ve etkileşimi görüntülemek için yapay zekayı kullanın. Pylon, müşteri desteği ve müşteri başarısı genelinde CX operasyonlarının ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir.
SolarWinds
solarwinds.com
Yardım Masası Temel Parça Paketi, Solarwinds® Web Yardım Masası ve Dameware Uzaktan Desteğinin birleşimidir. Yardım masası ve BT uzaktan destek görevlerini otomatikleştirip basitleştirerek size zaman kazandırmak için entegre olurlar. Temel özellikler: • Merkezi bildirim ve olay yönetimi • Otomatik keşif ve merkezi envanter ile BT varlık yönetimi (ITAM) • Self servis için yerleşik bilgi tabanı • BT değişiklik yönetimi ve özelleştirilebilir onay iş akışları • Raporlama, SLA uyarıları ve müşteri anketleri • Uzaktan kumanda Windows®, Mac OS® X ve Linux® sistemleri • Tam bir uzaktan oturum başlatmadan sistem izleme, olay günlüğü görüntüleme ve ağ teşhisi için yerleşik araçlar • Güvenlik duvarı dışındaki son kullanıcıları desteklemek için uzaktan erişim