Yardım Masası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar

Dixa

dixa.com

Dixa, şirketlerin müşteri hizmetlerini olması gerektiği gibi sunmasına olanak tanır. Dixa, müşteri hizmetleri liderlerinin müşteriler ve ekipler için sadakatin kilidini açan zahmetsiz deneyimler yaratmasına yardımcı olur. Dixa, ekiplere tüm konuşmaların tek bir görünümünü, müşterilere tercih ettikleri kanaldan ulaşma rahatlığını ve liderlere hizmet deneyimini sürekli iyileştirecek içgörüleri sunar. Dixa'nın Konuşmaya Dayalı Müşteri Hizmetleri Platformu, işletmeniz büyüdükçe ölçeklenen son derece kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmak için güçlü yapay zekayı insan dokunuşuyla birleştirir. Ekipler ve müşterileri daha fazla memnuniyetten faydalanırken, otomasyon hizmet verimliliğini ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur ve bu da sonuçta gerçek iş değeri sağlar. Dixa'nın özel müşteri başarısı ekibi, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlar ve Dixa'nın Müşteri Dostluğu dediği şeye ulaşma yolculuğunuzda sizinle birlikte çalışır. Dixa yılda 30 milyondan fazla sohbete güç veriyor ve Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print ve Wistia gibi önde gelen markalar tarafından güveniliyor. Dixa.com'u ziyaret ederek daha fazla bilgi edinin. Dixa, müşteri tanıma özellikleriyle müşterilerinizi ulaştığı anda tanımanızı mümkün kılar. Dixa bunu, her müşterinin işletmenizle olan konuşma geçmişini ve sipariş geçmişini anlık olarak bir zaman çizelgesinde görüntüleyerek yapar. Bu, ekiplerin daha kişiselleştirilmiş destek sunarken müşteri sorularını daha hızlı çözmek için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olmalarını sağlar. Esnek fiyatlandırma ve küresel ölçeklenebilirlik, yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödeme yapmanıza ve ek maliyet veya çaba gerektirmeden ölçeği artırmanıza veya azaltmanıza olanak tanır. Tüm konuşma türleri (telefon, e-posta, sohbet, Facebook Messenger, Instagram, Twitter ve WhatsApp) kuyruklara yerleştirilir ve otomatik olarak uygun temsilcilere yönlendirilirken, konuşma verileri gerçek zamanlı analizlere çevrilir. Dixa özellikleri arasında VoIP, IVR, geri arama, tıkla ve ara, çağrı kaydı, otomasyonlar, hızlı yanıtlar, özelleştirilebilir sohbet widget'ları, gerçek zamanlı ve geçmiş raporlama ve gelişmiş yönlendirme bulunur. Dixa'nın kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kurulumu, temsilci deneyimini geliştirmek ve ekiplerin yazılıma değil müşteriye odaklanmasını sağlamak için yapıldı. Dünya genelinde gelen çağrı merkezleri, çok kanallı iletişim merkezleri ve küçük işletmeler için tasarlanan Dixa, acentelere olağanüstü müşteri hizmetleri sunacak araçları sağlayarak markalar ve müşteriler arasında daha güçlü bağlar sağlar.