Yardım Masası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Norveç

Capacity

capacity.com

Her şirketin desteğe ihtiyacı olan müşterileri ve çalışanları vardır. Talepler arttıkça dikkat edilmesi gereken biletler, e-postalar ve telefon görüşmeleri de artıyor; bu da müşterilerin beklemesine ve ekiplerin bunalmasına neden olan tekrarlayan, pahalı ve sıkıntılı bir destek süreci yaratıyor. Ka...