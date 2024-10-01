Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yardım Masası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malta
Yardım masası yazılımı, hem iç hem de dış kaynaklardan gelen hizmetle ilgili istekleri düzenlemek, yönetmek ve yanıtlamak için tasarlanmış bir araçtır. Müşteri soruları e-posta, telefon veya sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla gönderilebilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, destek süreçlerini kolaylaştırmak ve tüm iletişim platformlarında müşteri katılımına ilişkin öngörüler elde etmek için bu araçları kullanır.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını da...
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları temsilcilerinize departmanlarına veya ekiplerine göre atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yö...
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya yoluyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve ka...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmelerinin büyümenin her aşamasında zahmetsiz müşteri hizmetleri sunması için özel olarak tasarlanmış, türünün tek örneği bir müşteri hizmetleri platformudur. En ileri otomasyon ve yapay zeka yeteneklerini kullanan Gorgias, çok kanallı destek, sohbet, Makrolar, Kurallar, deste...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
Atera
atera.com
Atera'nın yapay zeka destekli BT yönetim platformu, kurumsal BT ekiplerinin ve Yönetilen Hizmet Sağlayıcılarının (MSP'ler), kuruluşları genelinde her ölçekte operasyonel mükemmelliğe ulaşmasını sağlar. Uzaktan izleme ve yönetimden (RMM), yardım masasından destek bildirimine, yama uygulama ve otomasy...
Zammad
zammad.com
Dakikalar içinde başlayın, yıllarca kazanan olun Zammad Biletleme Sistemini Keşfedin O günlerden biri mi? Her tarafta yapışkan notlar var ve telefon çalmayı bırakmıyor mu? Zammad geleceğin yardım masası yazılımıdır ve kaosun içinde yapıyı bulmanıza yardımcı olur. Tüm iletişim kanallarınızı bağlayı...
LiveChat
livechat.com
LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanıl...
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmen...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle veya destek bekleyen potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurmasına yardımcı olan, hepsi bir arada çok kanallı müşteri destek platformudur. Hızla gelişen araç seti ile Crisp, hiper büyümenin kilidini açmak için görüşmeleri kullanarak şirketlere müşteri odaklı de...
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve e...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizm...
Groove
groovehq.com
Groove – müşteri hizmetlerini daha iyiye doğru yeniden şekillendirmeye kararlı oldukları yer. Verimsiz destek operasyonlarının zorluklarıyla doğrudan başa çıkmak için tasarlanmış iyi yazılımın dönüştürücü gücüne inanıyorlar. Groove, küçük işletmeleri sezgisel iş akışları, kolaylaştırılmış iletişim v...
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri ku...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış...
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, satış sonrası müşteri deneyiminin tamamını yöneten, gelir artışı, kayıp kaybının azalması ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan kapsamlı bir yazılım çözümüdür. TeamSupport'un proaktif müşteri hizmetleri yazılımı paketi, müşterilerinizin kim olduğunu gerçekten tanıyarak, onları etk...
Vtiger
vtiger.com
Vtiger'in misyonu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde müşteriyle yüz yüze kalan ekiplere müşterilerle verimli ve kalıcı ilişkiler kurma yeteneği veren yazılımlar geliştirmektir. Vtiger CRM, tüm müşteri bilgilerinizin 360 derecelik görünümünü tek bir yerde sağlar ve gerçek zamanlı eylemler ve konuşma...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks, merkezi Austin, Teksas'ta bulunan, bilgi teknolojisi (BT) endüstrisine yönelik profesyonel bir ağdır. Şirket Ocak 2006'da Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar ve Francis Sullivan tarafından BT yönetimi yazılımı geliştirmek amacıyla kuruldu. Spiceworks, kullanıcıların işbirliği yapabil...
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk, hem küçük işletmeler hem de kurumsal müşteriler için uygun bir çevrimiçi bilet sistemidir. Ekibinizin çalışmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış, kullanımı kolay özellikler ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sağlar. HelpDesk, müşterilerinizden gelen tüm mesajları tek bir yerden yönetmeni...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleştirilmiş CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yol...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze, web siteleri, mağazalar ve uygulamalar için tasarlanmış bir yardım masası ve müşteri mesajlaşma platformudur. Canlı sohbet, e-posta, sosyal medya, mobil SMS/MMS, VOIP ve SSS Bilgi Tabanları aracılığıyla olağanüstü müşteri desteği sağlamak için Re:amaze'i kullanın. Her şekil ve büyüklükteki...
Kustomer
kustomer.com
Kustomer, müşteri hizmetleri yolculuğu boyunca deneyimleri optimize ederek yüksek destek hacmini yönetmek için oluşturulmuş türünün ilk örneği olan müşteri hizmetleri CRM platformudur. Kustomer, etkileşimlerin %40'ını self servis yoluyla otomatikleştirerek, akıllı yönlendirmeyle ilk temas çözümünü s...
Creatio
creatio.com
Creatio, iş akışlarını ve CRM'yi maksimum düzeyde özgürlükle otomatikleştirmek için kodsuz bir platformun küresel bir satıcısıdır. Platformlarında her gün 100 ülkede binlerce müşteri tarafından milyonlarca iş akışı başlatılıyor. Müşterilerine ve ortaklarına gösterilen gerçek özen, Creatio DNA'sının ...
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için ...
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC, son derece rekabetçi fiyatlandırmayla eksiksiz bir CRM platformu sunar; pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu, hizmet yönetimi, genişletilebilir platform ve endüstri CRM çözümleri ve daha fazlasını kapsayan iş uygulamaları içerir. CloudCC, sizin için yapabileceğimiz bir CRM çözümü bul...
Gladly
gladly.com
Gladly, biletleri değil, insanları temel alan tek müşteri hizmetleri yazılımıdır. Yapay zeka, çalışma ve iletişim şeklimizde devrim yaratıyor. Tüketicilerin markalar tarafından nasıl tanındıkları ve onlara nasıl davranıldığı konusunda beklentileri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Aynı zamanda markala...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius, mükemmel ekip çalışmasının doğrudan Gmail gelen kutunuzdan gerçekleşmesini sağlar. Doğrudan Gmail'in içindeki güçlü paylaşılan gelen kutuları, paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve akıllı iş akışı otomasyonlarıyla başlayan Gmelius, günlük uygulamalarınızın geri kalanıyla en...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pi...
Octadesk
octadesk.com
Her hizmeti gelire dönüştürün Satıştan satış sonrasına. En basitinden en karmaşık hizmetine kadar. Her hizmeti bir gelir fırsatına ve müşterinizi memnun etme şansına dönüştürmeniz için piyasadaki en eksiksiz ve entegre platform.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox, e-posta, web, telefon ve sosyal medyadan gelen müşteri taleplerine çok kanallı destek sağlayan pratik bir yardım masası yazılımıdır. HappyFox, Muhasebe, müşteri geri bildirimi, CRM, ticaret vb. iş uygulamalarıyla entegre olur. Uygulamanın iOS, Android ve Windows versiyonları akıllı telefon...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştı...
Plumsail
plumsail.com
Çalışma rutininizi otomatikleştirin. Belgeler ve web formları oluşturmak, istekleri işlemek ve Microsoft 365 ile SharePoint platformlarını geliştirmek için kapsamlı araçlar sunuyoruz.
Capacity
capacity.com
Her şirketin desteğe ihtiyacı olan müşterileri ve çalışanları vardır. Talepler arttıkça dikkat edilmesi gereken biletler, e-postalar ve telefon görüşmeleri de artıyor; bu da müşterilerin beklemesine ve ekiplerin bunalmasına neden olan tekrarlayan, pahalı ve sıkıntılı bir destek süreci yaratıyor. Ka...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirketler için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Apptivo'nun Uygulamalarını kullanarak satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar neredeyse tüm ticari görevleri yönetin. Apptivo'da uygulama başına ...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekib...
DoneDone
donedone.com
Bir görev izleyicide ve paylaşılan gelen kutusunda en temel özellikleri arıyorsanız DoneDone'dan başkasına bakmayın. Ürünümüzü basit ve kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz, böylece siz işinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz. DoneDone ile müşteri desteği ve ürün ekipleri her zamankinden ...
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent, hepsi bir arada bir yardım masası çözümüyle müşteri etkileşimlerinize kişiselleştirme getirmenize yardımcı olan tam özellikli bir Yardım Masası ve canlı sohbet yazılımıdır. LiveAgent, piyasadaki en hızlı sohbet widget'ına sahiptir ve 2024'te KOBİ'ler için en çok incelenen ve 1 numara olan...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing, müşterilerin markalarını oluşturmak ve korumak için karmaşık sosyal pazarlama operasyonlarını basitleştirmelerine olanak tanır. Khoros Marketing müşterilere şunları sunar: * Sosyal Pazarlama: Entegre sosyal kampanyaları, yapılandırılması kolay ve son derece uyarlanabilir bir platf...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email basit ama güçlü bir ekip gelen kutusudur. Bir e-posta istemcisinin aşinalığıyla oluşturulduğundan, müşteri mesajlarını e-posta yoluyla yönetmeye alışkın olan tüm ekipler için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Zamanınızın yarısını e-postaları okuyarak ve diğer yarısını ekibinize söz konusu e...
Watermelon
watermelon.ai
Karpuz, kodlama gerektirmeden konuşmaları otomatikleştiren en kullanıcı dostu konuşma platformudur. Hizmet kanallarını bağlayarak iş yükünüzü azaltın, yazılımınızı entegre edin ve yapay zeka sohbet robotu kullanarak müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirmeye başlayın. Chatbot, müşteri yolculuklarının...
SolarWinds
solarwinds.com
Yardım Masası Temel Parça Paketi, Solarwinds® Web Yardım Masası ve Dameware Uzaktan Desteğinin birleşimidir. Yardım masası ve BT uzaktan destek görevlerini otomatikleştirip basitleştirerek size zaman kazandırmak için entegre olurlar. Temel özellikler: • Merkezi bildirim ve olay yönetimi • Otomatik k...
Pylon
usepylon.com
Pylon, Deel, Hightouch, Merge, Clay ve Monte Carlo Data gibi hızla büyüyen şirketlerin müşteri operasyonlarını ölçeklendirmelerine yardımcı olan modern işletmelere yönelik müşteri operasyonları platformudur. Pylon, şirketlerin müşterilerini paylaşılan Slack veya Microsoft Teams kanallarında, e-posta...
HelpSpace
helpspace.com
Uzun yıllar boyunca serbest çalışan olarak çalıştık ve müşterilerimize günlük sorunları konusunda destek olduk. Serbest meslek sahipleri ve küçük kuruluşlar için destek yazılımı olarak uygun fiyatlı ve pratik bir çözüm bulma zorluğunu üstlendik. Bir yandan bizi hayal kırıklığına uğrattı ama aynı zam...
Dixa
dixa.com
Dixa, şirketlerin müşteri hizmetlerini olması gerektiği gibi sunmasına olanak tanır. Dixa, müşteri hizmetleri liderlerinin müşteriler ve ekipler için sadakatin kilidini açan zahmetsiz deneyimler yaratmasına yardımcı olur. Dixa, ekiplere tüm konuşmaların tek bir görünümünü, müşterilere tercih ettikl...