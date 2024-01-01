Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yardım Masası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brunei
Yardım masası yazılımı, hem iç hem de dış kaynaklardan gelen hizmetle ilgili istekleri düzenlemek, yönetmek ve yanıtlamak için tasarlanmış bir araçtır. Müşteri soruları e-posta, telefon veya sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla gönderilebilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, destek süreçlerini kolaylaştırmak ve tüm iletişim platformlarında müşteri katılımına ilişkin öngörüler elde etmek için bu araçları kullanır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Zoho Desk
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Freshdesk
freshdesk.com
İşlerin daha hızlı halledilmesi için tüm akıllı otomasyonlarla yardım masası desteği sağlayan çevrimiçi bulut tabanlı müşteri hizmetleri yazılımı. Ücretsiz deneme için bugün kaydolun!
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: MSP İşinizi Yönetmek için Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) Yazılımı. Kanıtlanmış bir PSA çözümüyle operasyonlarınızı kolaylaştırın.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
Gorgias
gorgias.com
E-ticaret mağazaları için tasarlanmış yardım masası. Tek bir uygulamadan çok kanallı müşteri hizmetleri sağlayın. Yaygın isteklere otomatik yanıtlar vererek üretkenlik kazanın.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Atera
atera.com
Atera'nın insanlar için tasarlanmış RMM (Uzaktan İzleme Yönetimi) Yazılımı. PSA ve Uzaktan Erişim özelliklerine sahip hepsi bir arada bir RMM çözümüdür. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın
LiveChat
livechat.com
LiveChat – web siteleri için çevrimiçi sohbet ve yardım masası yazılımı. Müşteri hizmetlerini hızlı bir şekilde yönetmek için LiveChat'i kullanın. Kaydolun ve LiveChat'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Zammad
zammad.com
Dakikalar içinde başlayın, yıllarca kazanan olun Zammad Biletleme Sistemini Keşfedin O günlerden biri mi? Her tarafta yapışkan notlar var ve telefon çalmayı bırakmıyor mu? Zammad geleceğin yardım masası yazılımıdır ve kaosun içinde yapıyı bulmanıza yardımcı olur. Tüm iletişim kanallarınızı bağlayı...
Front
front.com
Front, e-postaları, uygulamaları ve ekip arkadaşlarını tek bir görünümde sorunsuz bir şekilde birleştiren müşteri iletişim platformudur. Meşgul olmayı bırak. Etki yaratmaya başlayın.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
Crisp
crisp.chat
Startup'lara ve KOBİ'lere yönelik Müşteri Mesajlaşma Platformumuzu keşfedin. Tek yazılımda satış, pazarlama ve destek için tek durak: Crisp. 14 Gün ücretsiz deneme. Kredi kartına gerek yok. Şimdi dene ! Müşteri başarısına giden yolu kendi başınıza oluşturmanıza olanak sağlamak için Bilgi tabanı, Eki...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Groove
groovehq.com
8.000'den fazla müşterinin neden müşteri memnuniyetini artırmak ve anlamlı müşteri ilişkileri kurmak için Groove'u kullandığını öğrenin
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir bilgisayar teknolojisi şirketidir.
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, bilgisayar donanımı, yazılım, bilgi teknolojisi hizmetleri ve telekom endüstrilerindeki B2B teknolojisine sahip şirketlerin benzersiz ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş, satış sonrası ödüllü bir müşteri destek yazılımı şirketidir.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM, 300.000'den fazla işletmenin satışlarını artırmasına, pazarlama yatırım getirisini artırmasına ve mükemmel müşteri hizmeti sunmasına yardımcı olan çevrimiçi bir yazılımdır. 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Trengo
trengo.com
Müşterilerinizi favori kanallarında memnun edin. Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir görünümde birleştiren çok kanallı iletişim platformu Trengo'yu keşfedin. Müşteri iletişimini kolaylaştırın.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks, merkezi Austin, Teksas'ta bulunan, bilgi teknolojisi (BT) endüstrisine yönelik profesyonel bir ağdır. Şirket Ocak 2006'da Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar ve Francis Sullivan tarafından BT yönetimi yazılımı geliştirmek amacıyla kuruldu. Spiceworks, kullanıcıların işbirliği yapabil...
Kustomer
kustomer.com
Müşteri Hizmetlerinde En Beğenilen CRM ile Büyüyün. Müşterilerinizin e-posta, telefon, sohbet, sosyal ve mesajlaşma uygulamalarında istediği yerde daha hızlı, daha zengin ve erişilebilir olan birleşik bir müşteri deneyimi sunun.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze Basit, Sezgisel Müşteri Destek Yazılımıdır. Tek Bir Platformda Sohbet, Sosyal Medya, SMS, SSS ve E-posta ile Müşterileri Destekleyin, Etkileşime Geçin ve Dönüştürün. Müşterilerinizi etkilemek için ihtiyacınız olan her şey.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk, her büyüklükteki ekip için bir biletleme sistemidir. HelpDesk'te e-posta iletişiminizi yönetin. Ücretsiz başlayın, kredi kartına gerek yok.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
eDesk
edesk.com
eDesk'in e-ticaret müşteri hizmetleri yazılımı, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve sipariş verilerinizi müşteri destek ekipleri için yönetimi kolay bildirimlerde birleştirir. Bu gün başlayacağım.
Gmelius
gmelius.io
Gmail kullanan ekipler için ortak çalışma platformu. Gmelius, ekiplerinize e-posta üzerinde ortak çalışma, projelerini ve işlem hatlarını yönetme, müşterilerinize hizmet verme ve Gmail'den ve şirketinizde günlük olarak kullanılan diğer uygulamalardan ayrılmadan iş akışlarını otomatikleştirme konusu...
HappyFox
happyfox.com
Çevrimiçi yardım masası yazılımı ve web tabanlı destek bildirim sistemi olan HappyFox ile mükemmel müşteri desteğiyle tanının - Bire Bir Demo Planlayın
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC, son derece rekabetçi fiyatlandırmayla eksiksiz bir CRM platformu sunar; pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu, hizmet yönetimi, genişletilebilir platform ve endüstri CRM çözümleri ve daha fazlasını kapsayan iş uygulamaları içerir. CloudCC, sizin için yapabileceğimiz bir CRM çözümü bul...
Gladly
gladly.com
Müşteri hizmetlerinizi Gladly ile dönüştürün. 1 numaralı yapay zeka destekli müşteri hizmetleri yazılımımız maliyetleri azaltır, geliri artırır ve temsilcilerin olağanüstü hizmet yoluyla müşteri sadakatini artırmasına olanak tanır.
DoneDone
donedone.com
Basit Sayı Takipçisi. Kolay Yardım Masası Yazılımı. İşi Bitirin. Hata takibi, görev yönetimi ve müşteri desteği, ekibinizin ve müşterilerinizin seveceği tek bir basit uygulamada.
Octadesk
octadesk.com
Her hizmeti gelire dönüştürün Satıştan satış sonrasına. En basitinden en karmaşık hizmetine kadar. Her hizmeti bir gelir fırsatına ve müşterinizi memnun etme şansına dönüştürmeniz için piyasadaki en eksiksiz ve entegre platform.
Plumsail
plumsail.com
Çalışma rutininizi otomatikleştirin. Belgeler ve web formları oluşturmak, istekleri işlemek ve Microsoft 365 ile SharePoint platformlarını geliştirmek için kapsamlı araçlar sunuyoruz.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo'nun misyonu, küçük işletmelerin son derece özelleştirilebilir uygulamalar sağlayarak müşterilerle işbirliği yapmaları için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözüm olmaktı.
Helpmonks
helpmonks.com
Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
LiveAgent
liveagent.com
Mükemmel müşteri hizmeti, daha iyi Yardım Masası Yazılımıyla başlar. LiveAgent'ın avantajlarını görün ve 5 dakika içinde kullanmaya başlayın.
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
HelpSpace
helpspace.com
Müşteri Desteğinizi Basitleştirin. Sizin ve müşterilerinizin seveceği çok yönlü bir müşteri hizmetleri aracı! Pazarınızda rekabet avantajı elde etmek için ekip gelen kutusundan, sezgisel arayüzden, self servis sitelerden ve birden fazla gelen kanaldan yararlanın.
Watermelon
watermelon.ai
GPT-4 sohbet robotunuzu dakikalar içinde oluşturun, web sitenizi kazıyın, belgelerinizi yükleyin ve müşteri hizmetleri ekibinizin iş yükünü azaltın. Müşterileriniz ve çalışanlarınız buna bayılacak.
Capacity
capacity.com
Kapasite, soruları yanıtlamak, tekrarlanan destek görevlerini otomatikleştirmek ve her türlü iş sorununa çözüm oluşturmak için tüm teknoloji yığınınızı birbirine bağlayan, yapay zeka destekli bir destek otomasyon platformudur.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub, Satış, Pazarlama ve Hizmeti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış kazanmasına ve müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir CRM'de birleştirir.
SolarWinds
solarwinds.com
Günümüzün hibrit BT ortamlarını optimize etmek için oluşturulmuş basit, güçlü, güvenli gözlemlenebilirlik ve BT yönetimi çözümlerine sahip olun.
Pylon
usepylon.com
Hızla büyüyen güneş enerjisi işletmeleri için güneş enerjisi tasarım yazılımı. 2 dakikadan kısa sürede yüksek çözünürlüklü güneş enerjisi satış teklifleri oluşturun.
Dixa
dixa.com
Müşterilerini seven markaların güvendiği Dixa'nın çok kanallı müşteri hizmetleri yazılımı, hem acenteler hem de müşteriler için en iyi deneyimi sağlar.