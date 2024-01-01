Help Desk Software - En Popüler Uygulamalar

HelpSpace

helpspace.com

Müşteri Desteğinizi Basitleştirin. Sizin ve müşterilerinizin seveceği çok yönlü bir müşteri hizmetleri aracı! Pazarınızda rekabet avantajı elde etmek için ekip gelen kutusundan, sezgisel arayüzden, self servis sitelerden ve birden fazla gelen kanaldan yararlanın.