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Yardım Yazma Araçları (HAT), teknik yazarlara yazılım için yardım belgeleri oluşturma, yayınlama ve sürdürme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Ortaya çıkan belgeler kullanıcı kılavuzlarında, el kitaplarında ve yardım dosyalarında kullanılır. Bu araçlar, çalışanlar ve son kullanıcılar için yardım malzemeleri üretmek için gereken zamanı ve çabayı azaltmayı amaçlamaktadır. Teknik yazarlar, editörler, yöneticiler ve meslektaşlar tarafından incelenmek üzere belgelerin yazılması, düzenlenmesi ve dışa aktarılması da dahil olmak üzere tüm belgeleme sürecini yönetmek için HAT'leri kullanır. Sonuçta HAT'ler belgelerin dijital olarak yayınlanmasını sağlar. Bu araçların çoğu, çeşitli dosya formatlarından ve belge oluşturma yazılımlarından metin almayı destekler. Yerleşik derleme araçları olmayan bazı HAT'lerin, belgeleri görüntülemek veya kullanmak için yapı otomasyonu araçlarıyla entegre olması gerekebilir.
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Document360
document360.io
Document360, bilgi tabanları, kullanıcı kılavuzları ve belgeler oluşturmak için AI destekli bir platformdur. İçerik yönetimi ve işbirliği araçları sunar.
ReadMe
readme.com
ReadMe, API belgelerini etkileşimli geliştirici merkezlerine dönüştüren bir platformdur; kullanıcıların belgelerle etkileşimlerini analiz eder ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.
Archbee
archbee.com
Archbee, ekiplerin ürün belgelerini ve dokümantasyonu oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İşbirliği ve özelleştirme seçenekleri sunar.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin çok dilli ürün belgeleri oluşturup, yönetip yayımlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur.
PaceAI
paceai.co
PACEAI, iş analistleri ve proje yöneticileri için teknik dokümantasyonu hızlıca oluşturup yönetmeyi sağlayan bir yapay zeka aracıdır.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs, teknik belgeleri yazma ve barındırma amaçlı bir web uygulamasıdır. Kullanıcı dostu editörü ve çeşitli format desteğiyle işbirliğini kolaylaştırır.
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