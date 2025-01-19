Yardım Yazma Araçları (HAT) - En Popüler Uygulamalar - Katar

Document360

document360.io

Document360, kamuya açık ve özel SOP'lar, Kullanıcı Kılavuzları, Dokümantasyon ve daha fazlasını içeren Bilgi tabanları oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Bilgi Tabanı platformudur. Sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleriyle Document360 bilgiyi merkezileştirir, işbirliğini kolaylaştırır ve olağanüstü belgeler sunar. Benzersiz işlevleriyle öne çıkan SOC 2 Type 2 sertifikalıdır, özel barındırma sunar ve sorunsuz üçüncü taraf entegrasyonuna olanak tanır. Document360'ın işlevsellik açısından sunduğu özellikler şunlardır: * Eddy'ye Sor: Hızlı yanıtlar için kullanıcılar Eddy'ye her türlü soruyu sorabilir ve Eddy size ilgili makaleden en doğru yanıtı getirir. Makalenin tamamını ararken zaman kazanın. Eddy, makalelerden ilgili SSS'leri oluşturarak yardım makalelerinizin taslağını hazırlamayı basitleştirir. Bu, ekibinize zaman kazandırır ve müşterileriniz için daha sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sağlar. * Kontrol Paneli: Merkezi merkez, görsel olarak çekici ve sezgisel olarak tasarlanmış bir kontrol paneli sunarak önemli bilgilere kapsamlı bir genel bakış sunar. Daha kusursuz ve anlayışlı bir deneyimin sinir merkezidir. * Sezgisel Blok Düzenleyici: Yeni blok düzenleyici, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Satır içi yorum özelliğinin eklenmesiyle işbirliği gerçek zamanlı ve zahmetsiz hale gelir ve daha dinamik bir düzenleme ve inceleme süreci desteklenir. * Özelleştirme Merkezi Merkez: Kullanıcılara benzeri görülmemiş bir kontrol sağlayan özelleştirme merkezi, dokümantasyon estetiğinde ince ayar yapılmasına olanak tanır. Ekipler, belgeleri marka kimlikleriyle sorunsuz bir şekilde hizalamak için düzenleri, renk şemalarını, yazı tiplerini ve markalama öğelerini zahmetsizce özelleştirebilir. * Gelişmiş Analiz: Analiz özelliği, kullanıcı davranışı, içerik etkinliği ve etkileşim kalıpları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar. Ham verileri anlamlı bilgilere dönüştürerek veriye dayalı karar almayı kolaylaştırır. Ayrıca artık okundu bilgileri ile okuyucu onayı üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. * Anında Senkronizasyon Entegrasyonları: Anında senkronizasyon, Document360 ile çeşitli üçüncü taraf araçlar ve hizmetler arasında kesintisiz ve gerçek zamanlı veri akışı sağlar. Artık Document360, Zendesk Federated Search ve GitHub ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak işbirliğini ve iş akışı verimliliğini artırıyor. * AI Writer: Yüksek kaliteli içerik oluşturmaya, tutarlılık sağlamaya ve belge oluşturmak için gereken süreyi azaltmaya yardımcı olan, yapay zeka destekli bir araç. * AI İş Sözlüğü Oluşturucu: Otomatik olarak kapsamlı bir iş sözlüğü oluşturarak kullanıcıların belgelerinde tutarlı terminolojiyi korumalarına yardımcı olur. * Markdown Metin Düzenleyicisi: Basit bir Markdown düzenleyicisi, kullanıcıların başlıklar, vurgular, listeler, resimler ve bağlantılar dahil olmak üzere tipik biçimlendirme tekniklerini kullanarak metin belgelerine stil vermelerine olanak tanır ve geliştirici olmayanların temel bilgileri öğrenmesini kolaylaştırır. * Kategori Yöneticisi: Tüm bilgi tabanı içeriğinizin 6 alt kategoriye kadar iyi yapılandırılmış bir hiyerarşisini oluşturarak kullanıcıların bilgileri bulmasını ve sindirmesini kolaylaştırın. * Roller ve İzinler: Document360, bilgi tabanınızı güvende tutmak için kimin neye erişebileceğini kısıtlamanıza olanak tanır. Belirli projelere katkıda bulunmak için kimliği doğrulanmış ekip üyeleri ekleyebilirsiniz. * Yerelleştirme: Küresel hedef kitlenizi anlayın; makaleleri, parçacıkları, değişkenleri ve sözlüğü 50'den fazla dile çevirebilirsiniz. * Özel Barındırma: En iyi performans için barındırma ortamınız üzerinde daha fazla güç ve kontrol sağlamak üzere tamamen yalıtılmış ortamlara erişim kazanın. * Sürüm oluşturma: Geri alma ve sürüm oluşturma özellikleri, bilgi tabanınızdaki her parçanın değişiklik geçmişini görmenize olanak tanır. * Yedekleme ve Geri Yükleme: Document360 projelerinizi günlük olarak otomatik olarak yedekler. Ancak projenizi istediğiniz zaman manuel olarak yedekleyebilirsiniz. Projenin tamamını veya bilgi tabanınızın bir kısmını mevcut yedeklemeden önceki durumuna geri yükleyebilirsiniz. * API Dokümantasyonu: Kullanıcılar OpenAPI spesifikasyonlarını içe aktarabilir ve dokümantasyonun otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilir. Document360, üretken Yapay Zeka Bilgi tabanı kategorisinde inovasyonda pazar lideridir ve 30'dan fazla ülkede çeşitli sektörlere bilgi tabanlarını oluşturma konusunda hizmet vermektedir. Müşterilerimiz arasında VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS ve daha fazlası bulunmaktadır.