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Yardım Yazma Araçları (HAT) - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Yardım Yazma Araçları (HAT), teknik yazarlara yazılım için yardım belgeleri oluşturma, yayınlama ve sürdürme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Ortaya çıkan belgeler kullanıcı kılavuzlarında, el kitaplarında ve yardım dosyalarında kullanılır. Bu araçlar, çalışanlar ve son kullanıcılar için yardım malzemeleri üretmek için gereken zamanı ve çabayı azaltmayı amaçlamaktadır. Teknik yazarlar, editörler, yöneticiler ve meslektaşlar tarafından incelenmek üzere belgelerin yazılması, düzenlenmesi ve dışa aktarılması da dahil olmak üzere tüm belgeleme sürecini yönetmek için HAT'leri kullanır. Sonuçta HAT'ler belgelerin dijital olarak yayınlanmasını sağlar. Bu araçların çoğu, çeşitli dosya formatlarından ve belge oluşturma yazılımlarından metin almayı destekler. Yerleşik derleme araçları olmayan bazı HAT'lerin, belgeleri görüntülemek veya kullanmak için yapı otomasyonu araçlarıyla entegre olması gerekebilir.
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Document360
document360.io
Document360, kamuya açık ve özel SOP'lar, Kullanıcı Kılavuzları, Dokümantasyon ve daha fazlasını içeren Bilgi tabanları oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Bilgi Tabanı platformudur. Sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleriyle Document360 bilgiyi merkezileştirir, işbirliğini kolaylaştırır ve olağanüstü belgeler sunar. Benzersiz işlevleriyle öne çıkan SOC 2 Type 2 sertifikalıdır, özel barındırma sunar ve sorunsuz üçüncü taraf entegrasyonuna olanak tanır. Document360'ın işlevsellik açısından sunduğu özellikler şunlardır: * Eddy'ye Sor: Hızlı yanıtlar için kullanıcılar Eddy'ye her türlü soruyu sorabilir ve Eddy size ilgili makaleden en doğru yanıtı getirir. Makalenin tamamını ararken zaman kazanın. Eddy, makalelerden ilgili SSS'leri oluşturarak yardım makalelerinizin taslağını hazırlamayı basitleştirir. Bu, ekibinize zaman kazandırır ve müşterileriniz için daha sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sağlar. * Kontrol Paneli: Merkezi merkez, görsel olarak çekici ve sezgisel olarak tasarlanmış bir kontrol paneli sunarak önemli bilgilere kapsamlı bir genel bakış sunar. Daha kusursuz ve anlayışlı bir deneyimin sinir merkezidir. * Sezgisel Blok Düzenleyici: Yeni blok düzenleyici, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Satır içi yorum özelliğinin eklenmesiyle işbirliği gerçek zamanlı ve zahmetsiz hale gelir ve daha dinamik bir düzenleme ve inceleme süreci desteklenir. * Özelleştirme Merkezi Merkez: Kullanıcılara benzeri görülmemiş bir kontrol sağlayan özelleştirme merkezi, dokümantasyon estetiğinde ince ayar yapılmasına olanak tanır. Ekipler, belgeleri marka kimlikleriyle sorunsuz bir şekilde hizalamak için düzenleri, renk şemalarını, yazı tiplerini ve markalama öğelerini zahmetsizce özelleştirebilir. * Gelişmiş Analiz: Analiz özelliği, kullanıcı davranışı, içerik etkinliği ve etkileşim kalıpları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar. Ham verileri anlamlı bilgilere dönüştürerek veriye dayalı karar almayı kolaylaştırır. Ayrıca artık okundu bilgileri ile okuyucu onayı üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. * Anında Senkronizasyon Entegrasyonları: Anında senkronizasyon, Document360 ile çeşitli üçüncü taraf araçlar ve hizmetler arasında kesintisiz ve gerçek zamanlı veri akışı sağlar. Artık Document360, Zendesk Federated Search ve GitHub ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak işbirliğini ve iş akışı verimliliğini artırıyor. * AI Writer: Yüksek kaliteli içerik oluşturmaya, tutarlılık sağlamaya ve belge oluşturmak için gereken süreyi azaltmaya yardımcı olan, yapay zeka destekli bir araç. * AI İş Sözlüğü Oluşturucu: Otomatik olarak kapsamlı bir iş sözlüğü oluşturarak kullanıcıların belgelerinde tutarlı terminolojiyi korumalarına yardımcı olur. * Markdown Metin Düzenleyicisi: Basit bir Markdown düzenleyicisi, kullanıcıların başlıklar, vurgular, listeler, resimler ve bağlantılar dahil olmak üzere tipik biçimlendirme tekniklerini kullanarak metin belgelerine stil vermelerine olanak tanır ve geliştirici olmayanların temel bilgileri öğrenmesini kolaylaştırır. * Kategori Yöneticisi: Tüm bilgi tabanı içeriğinizin 6 alt kategoriye kadar iyi yapılandırılmış bir hiyerarşisini oluşturarak kullanıcıların bilgileri bulmasını ve sindirmesini kolaylaştırın. * Roller ve İzinler: Document360, bilgi tabanınızı güvende tutmak için kimin neye erişebileceğini kısıtlamanıza olanak tanır. Belirli projelere katkıda bulunmak için kimliği doğrulanmış ekip üyeleri ekleyebilirsiniz. * Yerelleştirme: Küresel hedef kitlenizi anlayın; makaleleri, parçacıkları, değişkenleri ve sözlüğü 50'den fazla dile çevirebilirsiniz. * Özel Barındırma: En iyi performans için barındırma ortamınız üzerinde daha fazla güç ve kontrol sağlamak üzere tamamen yalıtılmış ortamlara erişim kazanın. * Sürüm oluşturma: Geri alma ve sürüm oluşturma özellikleri, bilgi tabanınızdaki her parçanın değişiklik geçmişini görmenize olanak tanır. * Yedekleme ve Geri Yükleme: Document360 projelerinizi günlük olarak otomatik olarak yedekler. Ancak projenizi istediğiniz zaman manuel olarak yedekleyebilirsiniz. Projenin tamamını veya bilgi tabanınızın bir kısmını mevcut yedeklemeden önceki durumuna geri yükleyebilirsiniz. * API Dokümantasyonu: Kullanıcılar OpenAPI spesifikasyonlarını içe aktarabilir ve dokümantasyonun otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilir. Document360, üretken Yapay Zeka Bilgi tabanı kategorisinde inovasyonda pazar lideridir ve 30'dan fazla ülkede çeşitli sektörlere bilgi tabanlarını oluşturma konusunda hizmet vermektedir. Müşterilerimiz arasında VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS ve daha fazlası bulunmaktadır.
ReadMe
readme.com
ReadMe, statik API belgelerini, kullanıcıların API'lerinizle başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli geliştirici merkezlerine dönüştürür. Geliştiricilerin ilk aramalarını daha hızlı yapmalarına, süreç boyunca sorunları hızlı bir şekilde gidermelerine ve ekibinizi en yüksek etkili iyileştirmelere odaklamak için API kullanımına ilişkin öngörüler elde etmelerine yardımcı olun. Ekipler ReadMe'yi kullanarak markalarına uygun bir geliştirici merkezini hızlı bir şekilde oluşturup başlatabilir. OpenAPI Spec dosyalarını senkronize ettikten veya API'lerini manuel olarak belgeledikten sonra herkes doğrudan ReadMe platformunda içerik yazabilir veya düzenlemeler yapabilir; bu da mühendislik darboğazlarını azaltır ve bakım konusunda zamandan tasarruf sağlar. Perde arkasında, gerçek zamanlı API kullanımına ilişkin görünürlük, hangi uç noktaların en popüler olduğunu veya geliştiricilerin nerede takılıp kaldığını görmenize olanak tanır; böylece ekibiniz nerede iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirleyebilir veya daha fazla rehberlik ekleyebilir. Geliştiricileriniz için daha iyi bir deneyim yaratmak veya sevimli maskotumuz Owlbert'i daha fazla görmek istiyorsanız! — sizi heyecanlandırıyor, şimdi readme.com adresindeki web sitemizde 14 günlük ücretsiz denemeye başlayabilirsiniz.
Archbee
archbee.com
Archbee, ekibiniz ve müşterileriniz için bir dokümantasyon platformudur. Archbee ile ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını tek bir yerde hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıdığından kullanıcılarınızın ürününüze başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Archbee, ürün, mühendislik, destek, pazarlama ve satış alanındaki bilgileri birleştirdiğinden şirketinizin bilgilerini merkezileştireceğiniz yerdir. Kullanım durumları: • Geliştirici ve API belgeleri • Dokümantasyon siteleri • Bağlamsal dokümantasyon widget'ıyla uygulama içi destek ekleyin • Belgeler üzerinde işbirliği yapın • Ekip arkadaşlarını işe alın ve eğitin • Kapılı portallarla müşterileriniz için belgeler oluşturun • Dahili süreçleri belgeleyin Entegrasyonlar: Slack, Airtable, Loom, Trello, Lucidchart, Typeform, Mindmeister, Prezi, Miro, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar, Figma, Invision, Framer, Abstract, Marvel, Github, GraphQL, Swagger/Open API, Numeracy, Mode Analytics, Codepen, İnterkom, Google Analytics.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda güç verir. 100 yıllık müşteri memnuniyeti misyonuna kendini adamış olan ProProfs, 150'den fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. ProProfs ürünleri şunları içerir: - Eğitim Yapıcı - Sınav Yapıcı - Anket Oluşturucu - Qualaroo İçgörüleri - Canlı Sohbet - Yardım Masası - Bilgi Bankası - Proje Yönetimi - Picreel Açılır Pencereleri - BIGContacts CRM - Web Semineri Ninja - KursNinja ProProfs Akıllı araçları, Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco ve Dell gibi birçok Fortune 500 şirketi ve Phoenix, Harvard ve Yale gibi önde gelen eğitim kurumlarının kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Site, 70'ten fazla dilde bir milyondan fazla içeriğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük profesyonel test ve sınav kütüphanesine sahip, lider bir çevrimiçi eğitim ve değerlendirme platformudur.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
PaceAI
paceai.co
İş analistleri, Ürün yöneticileri, Proje yöneticileri ve Veri Analistleri gibi teknik olmayan profesyonellerin teknik belgeleri ve fikirleri günler yerine saniyeler içinde oluşturup sunmasını sağlayan yapay zeka üretkenlik aracı.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs, dokümantasyon veya yardım dokümanları yazmak ve barındırmak için kullanılan web tabanlı bir uygulamadır. Sunucuları, depoları veya web sitelerini yapılandırmanız gerekmez (eğer istemiyorsanız).