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Yardım Yazma Araçları (HAT) - En Popüler Uygulamalar - Malta
Yardım Yazma Araçları (HAT), teknik yazarlara yazılım için yardım belgeleri oluşturma, yayınlama ve sürdürme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Ortaya çıkan belgeler kullanıcı kılavuzlarında, el kitaplarında ve yardım dosyalarında kullanılır. Bu araçlar, çalışanlar ve son kullanıcılar için yardım malzemeleri üretmek için gereken zamanı ve çabayı azaltmayı amaçlamaktadır. Teknik yazarlar, editörler, yöneticiler ve meslektaşlar tarafından incelenmek üzere belgelerin yazılması, düzenlenmesi ve dışa aktarılması da dahil olmak üzere tüm belgeleme sürecini yönetmek için HAT'leri kullanır. Sonuçta HAT'ler belgelerin dijital olarak yayınlanmasını sağlar. Bu araçların çoğu, çeşitli dosya formatlarından ve belge oluşturma yazılımlarından metin almayı destekler. Yerleşik derleme araçları olmayan bazı HAT'lerin, belgeleri görüntülemek veya kullanmak için yapı otomasyonu araçlarıyla entegre olması gerekebilir.
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Document360
document360.io
Document360, kamuya açık ve özel SOP'lar, Kullanıcı Kılavuzları, Dokümantasyon ve daha fazlasını içeren Bilgi tabanları oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Bilgi Tabanı platformudur. Sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleriyle Document360 bilgiyi merkezileştirir, işbirliğini kolaylaşt...
ReadMe
readme.com
ReadMe, statik API belgelerini, kullanıcıların API'lerinizle başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli geliştirici merkezlerine dönüştürür. Geliştiricilerin ilk aramalarını daha hızlı yapmalarına, süreç boyunca sorunları hızlı bir şekilde gidermelerine ve ekibinizi en yüksek etkili iyileştirmelere...
Archbee
archbee.com
Archbee, ekibiniz ve müşterileriniz için bir dokümantasyon platformudur. Archbee ile ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını tek bir yerde hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıdığından kullanıcılarınızın ürününüze başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Archbee, ürün, m...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştı...
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl g...
PaceAI
paceai.co
İş analistleri, Ürün yöneticileri, Proje yöneticileri ve Veri Analistleri gibi teknik olmayan profesyonellerin teknik belgeleri ve fikirleri günler yerine saniyeler içinde oluşturup sunmasını sağlayan yapay zeka üretkenlik aracı.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs, dokümantasyon veya yardım dokümanları yazmak ve barındırmak için kullanılan web tabanlı bir uygulamadır. Sunucuları, depoları veya web sitelerini yapılandırmanız gerekmez (eğer istemiyorsanız).