Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

Yardım Yazma Araçları (HAT) - En Popüler Uygulamalar - Man Adası

Yardım Yazma Araçları (HAT), teknik yazarlara yazılım için yardım belgeleri oluşturma, yayınlama ve sürdürme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Ortaya çıkan belgeler kullanıcı kılavuzlarında, el kitaplarında ve yardım dosyalarında kullanılır. Bu araçlar, çalışanlar ve son kullanıcılar için yardım malzemeleri üretmek için gereken zamanı ve çabayı azaltmayı amaçlamaktadır. Teknik yazarlar, editörler, yöneticiler ve meslektaşlar tarafından incelenmek üzere belgelerin yazılması, düzenlenmesi ve dışa aktarılması da dahil olmak üzere tüm belgeleme sürecini yönetmek için HAT'leri kullanır. Sonuçta HAT'ler belgelerin dijital olarak yayınlanmasını sağlar. Bu araçların çoğu, çeşitli dosya formatlarından ve belge oluşturma yazılımlarından metin almayı destekler. Yerleşik derleme araçları olmayan bazı HAT'lerin, belgeleri görüntülemek veya kullanmak için yapı otomasyonu araçlarıyla entegre olması gerekebilir.

Yeni Uygulama Gönder


Document360

Document360

document360.io

Document360, kamuya açık ve özel SOP'lar, Kullanıcı Kılavuzları, Dokümantasyon ve daha fazlasını içeren Bilgi tabanlarını oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Bilgi Tabanı platformudur. Sezgisel arayüzü ve sağlam özellikleriyle Document360 bilgiyi merkezileştirir, işbirliğini kolayl...

ReadMe

ReadMe

readme.com

ReadMe, statik API belgelerini, kullanıcıların API'lerinizle başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli geliştirici merkezlerine dönüştürür. Geliştiricilerin ilk aramalarını daha hızlı yapmalarına, süreç boyunca sorunları hızlı bir şekilde gidermelerine ve ekibinizi en yüksek etkili iyileştirmelere...

Archbee

Archbee

archbee.com

Archbee, ekibiniz ve müşterileriniz için bir dokümantasyon platformudur. Archbee ile ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını tek bir yerde hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıdığından kullanıcılarınızın ürününüze başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Archbee, ürün, m...

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştı...

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl g...

PaceAI

PaceAI

paceai.co

İş analistleri, Ürün yöneticileri, Proje yöneticileri ve Veri Analistleri gibi teknik olmayan profesyonellerin teknik belgeleri ve fikirleri günler yerine saniyeler içinde oluşturup sunmasını sağlayan yapay zeka üretkenlik aracı.

snazzyDocs

snazzyDocs

snazzydocs.com

snazzyDocs, dokümantasyon veya yardım dokümanları yazmak ve barındırmak için kullanılan web tabanlı bir uygulamadır. Sunucuları, depoları veya web sitelerini yapılandırmanız gerekmez (eğer istemiyorsanız).

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası