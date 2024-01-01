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Yardım Yazma Araçları (HAT) - En Popüler Uygulamalar - Barbados

Yardım Yazma Araçları (HAT), teknik yazarlara yazılım için yardım belgeleri oluşturma, yayınlama ve sürdürme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Ortaya çıkan belgeler kullanıcı kılavuzlarında, el kitaplarında ve yardım dosyalarında kullanılır. Bu araçlar, çalışanlar ve son kullanıcılar için yardım malzemeleri üretmek için gereken zamanı ve çabayı azaltmayı amaçlamaktadır. Teknik yazarlar, editörler, yöneticiler ve meslektaşlar tarafından incelenmek üzere belgelerin yazılması, düzenlenmesi ve dışa aktarılması da dahil olmak üzere tüm belgeleme sürecini yönetmek için HAT'leri kullanır. Sonuçta HAT'ler belgelerin dijital olarak yayınlanmasını sağlar. Bu araçların çoğu, çeşitli dosya formatlarından ve belge oluşturma yazılımlarından metin almayı destekler. Yerleşik derleme araçları olmayan bazı HAT'lerin, belgeleri görüntülemek veya kullanmak için yapı otomasyonu araçlarıyla entegre olması gerekebilir.

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ReadMe

ReadMe

readme.com

Kullanıcılarınızla bulundukları yerde buluşan geliştirici merkezleri. ReadMe, API belgelerinizi geliştiricilerin başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli merkezlere dönüştürür.

Document360

Document360

document360.io

Document360 Dakikalar İçinde Harika Çevrimiçi Bilgi Tabanı Oluşturmanıza Yardımcı Olur. Anında Erişim ile 14 Günlük Ücretsiz Denemenizi Başlatın! Kolay kurulum. 14 Günlük Ücretsiz Deneme. İstediğiniz zaman iptal edin. Kredi kartı yok.

Archbee

Archbee

archbee.com

Harika belgeler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Kullanıcılarınızın bugün ürününüze başlamasına yardımcı olun. Ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını mühendislikle uğraşmadan hızla oluşturun.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.

snazzyDocs

snazzyDocs

snazzydocs.com

snazzyDocs, dokümantasyon veya yardım dokümanları yazmak ve barındırmak için kullanılan web tabanlı bir uygulamadır. Sunucuları, depoları veya web sitelerini yapılandırmanız gerekmez (eğer istemiyorsanız).

PaceAI

PaceAI

paceai.co

İş analistleri, Ürün yöneticileri, Proje yöneticileri ve Veri Analistleri gibi teknik olmayan profesyonellerin teknik belgeleri ve fikirleri günler yerine saniyeler içinde oluşturup sunmasına yönelik yapay zeka üretkenlik aracı.

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir belgeleme platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştireb...

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