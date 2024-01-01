Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yardım Yazma Araçları (HAT) - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Yardım Yazma Araçları (HAT), teknik yazarlara yazılım için yardım belgeleri oluşturma, yayınlama ve sürdürme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Ortaya çıkan belgeler kullanıcı kılavuzlarında, el kitaplarında ve yardım dosyalarında kullanılır. Bu araçlar, çalışanlar ve son kullanıcılar için yardım malzemeleri üretmek için gereken zamanı ve çabayı azaltmayı amaçlamaktadır. Teknik yazarlar, editörler, yöneticiler ve meslektaşlar tarafından incelenmek üzere belgelerin yazılması, düzenlenmesi ve dışa aktarılması da dahil olmak üzere tüm belgeleme sürecini yönetmek için HAT'leri kullanır. Sonuçta HAT'ler belgelerin dijital olarak yayınlanmasını sağlar. Bu araçların çoğu, çeşitli dosya formatlarından ve belge oluşturma yazılımlarından metin almayı destekler. Yerleşik derleme araçları olmayan bazı HAT'lerin, belgeleri görüntülemek veya kullanmak için yapı otomasyonu araçlarıyla entegre olması gerekebilir.
Yeni Uygulama Gönder
ReadMe
readme.com
Kullanıcılarınızla bulundukları yerde buluşan geliştirici merkezleri. ReadMe, API belgelerinizi geliştiricilerin başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli merkezlere dönüştürür.
Document360
document360.io
Document360 Dakikalar İçinde Harika Çevrimiçi Bilgi Tabanı Oluşturmanıza Yardımcı Olur. Anında Erişim ile 14 Günlük Ücretsiz Denemenizi Başlatın! Kolay kurulum. 14 Günlük Ücretsiz Deneme. İstediğiniz zaman iptal edin. Kredi kartı yok.
Archbee
archbee.com
Harika belgeler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Kullanıcılarınızın bugün ürününüze başlamasına yardımcı olun. Ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını mühendislikle uğraşmadan hızla oluşturun.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs, dokümantasyon veya yardım dokümanları yazmak ve barındırmak için kullanılan web tabanlı bir uygulamadır. Sunucuları, depoları veya web sitelerini yapılandırmanız gerekmez (eğer istemiyorsanız).
PaceAI
paceai.co
İş analistleri, Ürün yöneticileri, Proje yöneticileri ve Veri Analistleri gibi teknik olmayan profesyonellerin teknik belgeleri ve fikirleri günler yerine saniyeler içinde oluşturup sunmasına yönelik yapay zeka üretkenlik aracı.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir belgeleme platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştireb...