Help Authoring Tools (HAT) - En Popüler Uygulamalar
Help Authoring Tools (HAT) are software applications designed to assist technical writers in creating, publishing, and maintaining help documentation for software. The resulting documentation is used in user guides, manuals, and help files. These tools aim to reduce the time and effort required to produce assistance materials for employees and end users. Technical writers use HATs to manage the entire documentation process, including writing, editing, and exporting documents for review by editors, administrators, and colleagues. Ultimately, HATs enable the digital publication of the documentation. Many of these tools support importing text from various file formats and document creation software. Some HATs without built-in build tools may need to integrate with build automation tools to display or utilize the documentation.
Yeni Uygulama Gönder
ReadMe
readme.com
Kullanıcılarınızla bulundukları yerde buluşan geliştirici merkezleri. ReadMe, API belgelerinizi geliştiricilerin başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli merkezlere dönüştürür.
Document360
document360.io
Document360 Dakikalar İçinde Harika Çevrimiçi Bilgi Tabanı Oluşturmanıza Yardımcı Olur. Anında Erişim ile 14 Günlük Ücretsiz Denemenizi Başlatın! Kolay kurulum. 14 Günlük Ücretsiz Deneme. İstediğiniz zaman iptal edin. Kredi kartı yok.
Archbee
archbee.com
Harika belgeler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Kullanıcılarınızın bugün ürününüze başlamasına yardımcı olun. Ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını mühendislikle uğraşmadan hızla oluşturun.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs, dokümantasyon veya yardım dokümanları yazmak ve barındırmak için kullanılan web tabanlı bir uygulamadır. Sunucuları, depoları veya web sitelerini yapılandırmanız gerekmez (eğer istemiyorsanız).
PaceAI
paceai.co
İş analistleri, Ürün yöneticileri, Proje yöneticileri ve Veri Analistleri gibi teknik olmayan profesyonellerin teknik belgeleri ve fikirleri günler yerine saniyeler içinde oluşturup sunmasına yönelik yapay zeka üretkenlik aracı.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir belgeleme platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştireb...