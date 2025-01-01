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Isı Haritası Araçları - En Popüler Uygulamalar

Isı haritası araçları, web sitesi veya mobil cihaz ziyaretçilerinin, bir web sitesi veya mobil cihazdaki belirli bir sayfayla etkileşimde bulunurken davranışlarına ilişkin bilgiler sağlar. Pazarlamacılar ve web geliştiricileri, tıklamalar, fareyle üzerine gelme hareketleri ve bir web sayfasında kaydırma gibi kullanıcı eylemlerini görsel olarak tasvir etmek için ısı haritalarından yararlanır. Bu görsel temsiller, toplu tıklamaları ve fare hareketlerini sergileyerek pazarlamacıların ve UI/UX tasarımcılarının değerlendirmesine yönelik derinlemesine veriler sunar. Bu veriler, bir sayfanın tasarımının izleyicinin dikkatini çekme, geliştirilecek alanları belirleme ve sonuçta etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırma konusundaki etkinliğini değerlendirmek için çok önemlidir.

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Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Clarity, kullanıcıların web sitenizle etkileşimlerini analiz eden, oturum kayıtları ve ısı haritaları sunan ücretsiz bir analiz aracıdır.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla, web sitesi analizine yönelik bir platformdur. Ziyaretçi davranışını izler, istatistikler sunar ve kullanıcıların web performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense, web sitesi analizi ve optimizasyonu sağlayarak kullanıcı davranışını izler ve dönüşüm oranlarını artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmek için oturum kayıtları ve ısı haritaları gibi araçlar sunan bir uygulamadır. Web sitesi ve mobil uygulama optimizasyonuna yardımcı olur.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Dragonfly AI, içeriklerin performansını artırmak için yapay zeka kullanarak, izleyici ilgisini belirleyen tahminsel ısı haritaları sunar.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange, web sitelerindeki ziyaretçi etkileşimlerini analiz eden ve dönüşüm optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy, web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve dönüşüm oranlarını artırmak için stratejiler geliştiren bir analitik araçtır.

RealEye

RealEye

realeye.io

RealEye, web kamerası ile çevrimiçi göz izleme, duygu analizi ve anket verileri sunan bir araştırma platformudur.

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Mousestats, web sitenizin ziyaretçilerini video olarak kaydeder, ısı haritaları, form analitiği ve anketler sunar.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam, kullanıcı davranışını anlamak için oturum tekrarları ve ısı haritaları sunan bir mobil uygulama analiz platformudur.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg, web sitesi optimizasyonu için ısı haritaları, oturum kayıtları ve A/B testleri gibi araçlarla kullanıcı davranışlarını analiz eden bir uygulamadır.

Browsee

Browsee

browsee.io

Browsee, kullanıcı oturumlarını analiz ederek, sorunları anlamanızı sağlar. Hedefli veriler ve özel grafiklerle kullanıcı etkileşimini artırmanıza yardımcı olur.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku, web sitesi kullanıcı davranışlarını analiz eden, ısı haritaları, A/B testleri ve anketler ile geri bildirim sağlayan bir uygulamadır.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky, işinizi büyütmenize yardımcı olan, analitik, oturum kaydı, geri bildirim ve ısı haritaları içeren bir müşteri içgörü platformudur.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow, web sitesi kullanıcı davranışını analiz ederek tıklama izleme ve sayfa analizi sağlar. Kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olur.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Kuantum Metric, kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek dijital deneyimleri optimize etmeye ve dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olan bir analiz platformudur.

expoze.io

expoze.io

expoze.io

expoze.io, AI destekli göz izleme çözümü ile tasarımlarınızı analiz eder, ısı haritaları oluşturur ve geri bildirimle tasarım sürecinizi geliştirmeyi sağlar.

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant, kullanıcıların web sayfalarıyla etkileşimlerini analiz ederek dikkat noktalarını ve kullanıcı davranışını önceden tahmin eden bir yapay zeka aracıdır.

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

Nöronlar, AI destekli bir platformdur; reklam performansını artırmak için bellek ve katılım metrikleri sunar, pazarlamacılara yönelik içgörüler sağlar.

Feng-GUI

Feng-GUI

feng-gui.com

Feng-GUI, yapay zeka ile desteklenen bir görsel analiz uygulamasıdır. Dijital ajanslara etkileşim verileri sunarak müşteri sonuçlarını optimize etmeye yardımcı olur.

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow, ziyaretçi davranışlarını video olarak kaydeder, ısı haritaları ve analizler sunar; müşteri sorunlarını anlamak ve çözmek için geri bildirim sağlar.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.

WEVO

WEVO

wevo.ai

WEVO, kullanıcı deneyimi araştırması yaparak, hedef kitle ile web sitesi dönüşüm engellerini tespit edip öneriler sunan bir platformdur.

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession, işletmelere web sitelerindeki kullanıcı etkileşimlerini analiz etme, sorunları belirleme ve deneyimi iyileştirme araçları sunan bir platformdur.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

PTengine, web sitesi performansını analiz eden ve kullanıcı davranışlarını iyileştirmeye yönelik A/B testleri sunan bir pazarlama ve analitik platformudur.

Clueify

Clueify

clueify.com

Clueify, fikirlerinizi piyasaya sürmeden önce performans geri bildirimi sağlar. Yapay zeka ile kullanıcıların tasarımınızı nasıl algılayacağını tahmin eder.

Aqvil

Aqvil

aqvil.com

Aqvil, kullanıcılarına basit bir web analiz panelinde değerli site trafiği verilerini sunar.

cux.io

cux.io

cux.io

CUX, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve web sitesi performansını iyileştiren dijital deneyim analiz aracı olarak işlev görür.

Capturly

Capturly

capturly.com

Capturly, kullanıcı davranışlarını anlamak, sorunları tespit etmek ve dönüşüm oranlarını artırmak için arasında geleneksel analiz, oturum kayıtları ve ısı haritaları sunar.

Webmaxy

Webmaxy

webmaxy.co

Webmaxy, kullanıcıların web sitenizde daha etkili bir şekilde ulaşmasını, takip etmesini, etkileşimde bulunmasını ve dönüşüm sağlamasını kolaylaştıran bir iş aracıdır.

Inspectlet

Inspectlet

inspectlet.com

Inspectlet, kullanıcıların web siteniz üzerindeki etkileşimlerini video olarak kaydederek fare hareketleri, tıklamalar ve kaydırmaların analizi için araçlar sunar.

LiveSession

LiveSession

livesession.io

LiveSession, web analitiği yazılımıdır. Müşteri sorunlarını çözmek, ürün kullanımını anlamak ve web uygulamanızın deneyimini optimize etmek için kullanılır.

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