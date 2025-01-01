Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Isı Haritası Araçları - En Popüler Uygulamalar

Isı haritası araçları, web sitesi veya mobil cihaz ziyaretçilerinin, bir web sitesi veya mobil cihazdaki belirli bir sayfayla etkileşimde bulunurken davranışlarına ilişkin bilgiler sağlar. Pazarlamacılar ve web geliştiricileri, tıklamalar, fareyle üzerine gelme hareketleri ve bir web sayfasında kaydırma gibi kullanıcı eylemlerini görsel olarak tasvir etmek için ısı haritalarından yararlanır. Bu görsel temsiller, toplu tıklamaları ve fare hareketlerini sergileyerek pazarlamacıların ve UI/UX tasarımcılarının değerlendirmesine yönelik derinlemesine veriler sunar. Bu veriler, bir sayfanın tasarımının izleyicinin dikkatini çekme, geliştirilecek alanları belirleme ve sonuçta etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırma konusundaki etkinliğini değerlendirmek için çok önemlidir.