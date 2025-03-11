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Isı haritası araçları, web sitesi veya mobil cihaz ziyaretçilerinin, bir web sitesi veya mobil cihazdaki belirli bir sayfayla etkileşimde bulunurken davranışlarına ilişkin bilgiler sağlar. Pazarlamacılar ve web geliştiricileri, tıklamalar, fareyle üzerine gelme hareketleri ve bir web sayfasında kaydırma gibi kullanıcı eylemlerini görsel olarak tasvir etmek için ısı haritalarından yararlanır. Bu görsel temsiller, toplu tıklamaları ve fare hareketlerini sergileyerek pazarlamacıların ve UI/UX tasarımcılarının değerlendirmesine yönelik derinlemesine veriler sunar. Bu veriler, bir sayfanın tasarımının izleyicinin dikkatini çekme, geliştirilecek alanları belirleme ve sonuçta etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırma konusundaki etkinliğini değerlendirmek için çok önemlidir.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity, kullanıcıların web sitenizle etkileşimlerini analiz eden, oturum kayıtları ve ısı haritaları sunan ücretsiz bir analiz aracıdır.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
TWIPLA
twipla.com
Twipla, web sitesi analizine yönelik bir platformdur. Ziyaretçi davranışını izler, istatistikler sunar ve kullanıcıların web performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense, web sitesi analizi ve optimizasyonu sağlayarak kullanıcı davranışını izler ve dönüşüm oranlarını artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
FullStory
fullstory.com
FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmek için oturum kayıtları ve ısı haritaları gibi araçlar sunan bir uygulamadır. Web sitesi ve mobil uygulama optimizasyonuna yardımcı olur.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI, içeriklerin performansını artırmak için yapay zeka kullanarak, izleyici ilgisini belirleyen tahminsel ısı haritaları sunar.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange, web sitelerindeki ziyaretçi etkileşimlerini analiz eden ve dönüşüm optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.
Silktide
silktide.com
Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy, web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve dönüşüm oranlarını artırmak için stratejiler geliştiren bir analitik araçtır.
RealEye
realeye.io
RealEye, web kamerası ile çevrimiçi göz izleme, duygu analizi ve anket verileri sunan bir araştırma platformudur.
Mousestats
mousestats.com
Mousestats, web sitenizin ziyaretçilerini video olarak kaydeder, ısı haritaları, form analitiği ve anketler sunar.
UXCam
uxcam.com
UXCam, kullanıcı davranışını anlamak için oturum tekrarları ve ısı haritaları sunan bir mobil uygulama analiz platformudur.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg, web sitesi optimizasyonu için ısı haritaları, oturum kayıtları ve A/B testleri gibi araçlarla kullanıcı davranışlarını analiz eden bir uygulamadır.
Browsee
browsee.io
Browsee, kullanıcı oturumlarını analiz ederek, sorunları anlamanızı sağlar. Hedefli veriler ve özel grafiklerle kullanıcı etkileşimini artırmanıza yardımcı olur.
Howuku
howuku.com
Howuku, web sitesi kullanıcı davranışlarını analiz eden, ısı haritaları, A/B testleri ve anketler ile geri bildirim sağlayan bir uygulamadır.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky, işinizi büyütmenize yardımcı olan, analitik, oturum kaydı, geri bildirim ve ısı haritaları içeren bir müşteri içgörü platformudur.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi kullanıcı davranışını analiz ederek tıklama izleme ve sayfa analizi sağlar. Kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olur.
Quantum Metric
quantummetric.com
Kuantum Metric, kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek dijital deneyimleri optimize etmeye ve dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olan bir analiz platformudur.
expoze.io
expoze.io
expoze.io, AI destekli göz izleme çözümü ile tasarımlarınızı analiz eder, ısı haritaları oluşturur ve geri bildirimle tasarım sürecinizi geliştirmeyi sağlar.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant, kullanıcıların web sayfalarıyla etkileşimlerini analiz ederek dikkat noktalarını ve kullanıcı davranışını önceden tahmin eden bir yapay zeka aracıdır.
Neurons
neuronsinc.com
Nöronlar, AI destekli bir platformdur; reklam performansını artırmak için bellek ve katılım metrikleri sunar, pazarlamacılara yönelik içgörüler sağlar.
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI, yapay zeka ile desteklenen bir görsel analiz uygulamasıdır. Dijital ajanslara etkileşim verileri sunarak müşteri sonuçlarını optimize etmeye yardımcı olur.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow, ziyaretçi davranışlarını video olarak kaydeder, ısı haritaları ve analizler sunar; müşteri sorunlarını anlamak ve çözmek için geri bildirim sağlar.
Monsido
monsido.com
Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.
WEVO
wevo.ai
WEVO, kullanıcı deneyimi araştırması yaparak, hedef kitle ile web sitesi dönüşüm engellerini tespit edip öneriler sunan bir platformdur.
FullSession
fullsession.io
FullSession, işletmelere web sitelerindeki kullanıcı etkileşimlerini analiz etme, sorunları belirleme ve deneyimi iyileştirme araçları sunan bir platformdur.
Ptengine
ptengine.com
PTengine, web sitesi performansını analiz eden ve kullanıcı davranışlarını iyileştirmeye yönelik A/B testleri sunan bir pazarlama ve analitik platformudur.
Clueify
clueify.com
Clueify, fikirlerinizi piyasaya sürmeden önce performans geri bildirimi sağlar. Yapay zeka ile kullanıcıların tasarımınızı nasıl algılayacağını tahmin eder.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil, basit bir web analizi panosunda size tüm değerli web sitesi trafiği ölçümlerini sağlar.
cux.io
cux.io
CUX, şirketlerin analizlerde zamandan 5 kata kadar tasarruf etmesine ve değerli sonuçlar çıkarmasına yardımcı olan bir Dijital Deneyim Analizi aracıdır. Kullanıcı sorunlarına, hayal kırıklıklarına ve ürün ve hizmet satın almak için çevrimiçi kanalları kullanmalarını engelleyebilecek tüm darboğazlara odaklanarak aşırı veri yükünü ortadan kaldırıyoruz. CUX, anında davranışsal öngörüler sağlayan kapsamlı, kullanıcı odaklı bir analiz aracıdır. ✔ Hedef Odaklı Analiz: CUX, YALNIZCA bireysel iş hedefleriyle alakalı verileri otomatik olarak seçer. ✔ Niteliksel ve Niceliksel Değerlendirmeler tek bir araçla sağlanır. ✔ Bilgi: Kullanıcıları eğitimler, katılım, mentorluk, denetimler ve aylık önerilerle destekliyoruz. ✔ AIocado: Kendi AI-analitik konsiyerjimiz, dönüşüm düşüşlerinizin nedenlerini, kullanıcıların hayal kırıklığı yaşadığı yerleri, önerileri ve daha fazlasını size tam olarak gösterecektir. CUX, e-ticaret, SaaS ve B2B işletmeleri, pazarlama hizmetleri sağlayan şirketler veya yazılım evleri gibi müşterinin dijital bir ürünle temas kurduğu tüm sektörlere yönelik bir çözümdür. Firmaların bünyesinde İnovasyon, Pazarlama, Ürün ve E-com departmanlarıyla işbirliği yapıyoruz. Özetle CUX: ✔ Kullanıcı Davranışı Analizi ✔ Deneyim Metrikleri ✔ Hedef Odaklı Analiz ✔ Dönüşüm Şelaleleri ✔ Tüm Ziyaretlerin Kaydedilmesi ✔ Isı Haritaları ✔ Ön Analiz ve Uyarılar ✔ Otomatik Yakalama Etkinlikleri ✔ Geriye Dönük Analiz ✔ %100 GDPR uyumlu ✔ EOG'de depolanan veriler ✔ SSL güvenli
Capturly
capturly.com
Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özelliklerinin göze çarpan bir birleşimidir.
Webmaxy
webmaxy.co
Büyüyen Markalar için En Güvenilir İş Araçları. Web sitesi kullanıcınıza, kendilerini en rahat hissettikleri yerde, herhangi bir sorun yaşamadan daha verimli bir şekilde ulaşın, takip edin, etkileşime geçin ve dönüştürün.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet, ziyaretçilerinizin sitenizi kullanırken videolarını kaydederek onların yaptıkları her şeyi görmenizi sağlar. Sitenizdeki her fare hareketini, kaydırmayı, tıklamayı ve tuşa basmayı görün. Geleneksel analitiği unutun. İnsanların sitenizi tam olarak nasıl kullandıklarını bir daha asla merak etmenize gerek yok.
LiveSession
livesession.io
LiveSession, oturum tekrarlarını içeren bir web analizi yazılımıdır. Müşterilerinizin sorunlarını çözmek, ürününüzün nasıl kullanıldığına ilişkin yanıtlar bulmak ve web uygulamanızdaki genel deneyimi optimize etmek için kullanabilirsiniz.
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