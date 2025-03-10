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Isı haritası araçları, web sitesi veya mobil cihaz ziyaretçilerinin, bir web sitesi veya mobil cihazdaki belirli bir sayfayla etkileşimde bulunurken davranışlarına ilişkin bilgiler sağlar. Pazarlamacılar ve web geliştiricileri, tıklamalar, fareyle üzerine gelme hareketleri ve bir web sayfasında kaydırma gibi kullanıcı eylemlerini görsel olarak tasvir etmek için ısı haritalarından yararlanır. Bu görsel temsiller, toplu tıklamaları ve fare hareketlerini sergileyerek pazarlamacıların ve UI/UX tasarımcılarının değerlendirmesine yönelik derinlemesine veriler sunar. Bu veriler, bir sayfanın tasarımının izleyicinin dikkatini çekme, geliştirilecek alanları belirleme ve sonuçta etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırma konusundaki etkinliğini değerlendirmek için çok önemlidir.
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Browsee
browsee.io
Göz Atın - Tahmin Etmeyi Durdurun, Harekete Geçmeye Başlayın ✔ Oturumlardaki AI Etiketleri - Oturumların %5'iyle kullanıcı sorunlarının %100'ünü anlayın ✔ Sayfa Hikayesi - Açılış sayfalarınızı geliştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler alın ✔ Kullanıcı Panosu - Etkileşimi analiz etmek ve sorunlarını anlamak için kullanıcıları belirleyin . Sohbet araçlarınızda doğrudan oturum URL'leri alın! ✔ Kendi Grafiklerinizi Ekleyin - Tıklamalar, Sayfalar, Segmentler ve Yönlendirmeler için hızlı analizler. ✔ Kullanıcı İşlemlerinde Huniler ve Segmentler Oluşturun - Kod gerekmez ✔ Güvenlik ve Fiyatlandırma için Sınırlı Kayıtlar - Neyi kaydedeceğinizi ve neyi kaydetmeyeceğinizi seçin ve seçin ✔ Sonsuza kadar ücretsiz plan
TruConversion
truconversion.com
TruConversion, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve dönüşüm oranlarını artırmak için stratejiler geliştiren bir analitik araçtır.
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web sitesi kalite güvencesi, marka ve içerik uyumluluğu, kullanıcı izni yönetimi, sosyal içerik ve web içeriği arşivleme ve daha fazlası için uyumlu bir araç paketi içerir. Daha fazla bilgi için monsido.com'u ziyaret edin.
Capturly
capturly.com
Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özelliklerinin göze çarpan bir birleşimidir.
cux.io
cux.io
CUX, şirketlerin analizlerde zamandan 5 kata kadar tasarruf etmesine ve değerli sonuçlar çıkarmasına yardımcı olan bir Dijital Deneyim Analizi aracıdır. Kullanıcı sorunlarına, hayal kırıklıklarına ve ürün ve hizmet satın almak için çevrimiçi kanalları kullanmalarını engelleyebilecek tüm darboğazlara odaklanarak aşırı veri yükünü ortadan kaldırıyoruz. CUX, anında davranışsal öngörüler sağlayan kapsamlı, kullanıcı odaklı bir analiz aracıdır. ✔ Hedef Odaklı Analiz: CUX, YALNIZCA bireysel iş hedefleriyle alakalı verileri otomatik olarak seçer. ✔ Niteliksel ve Niceliksel Değerlendirmeler tek bir araçla sağlanır. ✔ Bilgi: Kullanıcıları eğitimler, katılım, mentorluk, denetimler ve aylık önerilerle destekliyoruz. ✔ AIocado: Kendi AI-analitik konsiyerjimiz, dönüşüm düşüşlerinizin nedenlerini, kullanıcıların hayal kırıklığı yaşadığı yerleri, önerileri ve daha fazlasını size tam olarak gösterecektir. CUX, e-ticaret, SaaS ve B2B işletmeleri, pazarlama hizmetleri sağlayan şirketler veya yazılım evleri gibi müşterinin dijital bir ürünle temas kurduğu tüm sektörlere yönelik bir çözümdür. Firmaların bünyesinde İnovasyon, Pazarlama, Ürün ve E-com departmanlarıyla işbirliği yapıyoruz. Özetle CUX: ✔ Kullanıcı Davranışı Analizi ✔ Deneyim Metrikleri ✔ Hedef Odaklı Analiz ✔ Dönüşüm Şelaleleri ✔ Tüm Ziyaretlerin Kaydedilmesi ✔ Isı Haritaları ✔ Ön Analiz ve Uyarılar ✔ Otomatik Yakalama Etkinlikleri ✔ Geriye Dönük Analiz ✔ %100 GDPR uyumlu ✔ EOG'de depolanan veriler ✔ SSL güvenli
Aqvil
aqvil.com
Aqvil, basit bir web analizi panosunda size tüm değerli web sitesi trafiği ölçümlerini sağlar.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
Quantum Metric
quantummetric.com
Kuantum Metric, kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek dijital deneyimleri optimize etmeye ve dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olan bir analiz platformudur.
UXCam
uxcam.com
UXCam, kullanıcı davranışını anlamak için oturum tekrarları ve ısı haritaları sunan bir mobil uygulama analiz platformudur.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant, kullanıcıların web sayfalarıyla etkileşimlerini analiz ederek dikkat noktalarını ve kullanıcı davranışını önceden tahmin eden bir yapay zeka aracıdır.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow, ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmemesinin görsel ve mantıksal nedenlerini vurgular ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmek için kusursuz bir satış hunisi sağlar. Reactflow, müşterinizin aktivite kayıtlarını video olarak oynatır, Isı Haritalarını, Huni Analizlerini, Hataları, Konsol Günlüklerini Derler ve müşterinin sıkıntılı noktalarını anlamanıza, bunları çözmenize ve olağanüstü akışlar üretmenize yardımcı olan geri bildirimler sağlar.
expoze.io
expoze.io
Expoze.io ile tanışın Expoze.io'da net bir misyonumuz var: herkesin mümkün olan en iyi yaratıcıyı geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişmesini sağlamak. Platformumuz tam da bunu yapıyor. Yapay zeka destekli tahmine dayalı göz izleme çözümümüz expoze.io, her türlü reklam öğesini inanılmaz bir doğrulukla analiz etmenize olanak tanır. Yüklediğiniz her reklam öğesi için expoze.io, önceden eğitilmiş bir sinir ağı kullanarak müşterilerinizin ne fark edeceğini tahmin edecektir. Geliştirin, test edin ve iyileştirin Platformumuz, hızlı ve uygulanabilir sonuçlarla her türlü reklam öğesini geliştirmenize, test etmenize ve iyileştirmenize yardımcı olur. Tasarım sürecinden çıkmanıza gerek kalmadan reklam öğenizde yapılan değişiklikleri test ederek tasarım sürecinizi iyileştirin: sadece expoze.io'ya gidin, tasarımlarınızı yükleyin ve tercihinize göre birkaç dakika içinde temel alabileceğiniz ısı haritaları oluşturun. tasarım kararlarınız. Bunların hepsi tek bir düğmeye basılarak gerçekten önemli olana odaklanabilmenizi sağlar.
Feng-GUI
feng-gui.com
Yapay zekayla desteklenen ve onlarca yıllık nörobilim araştırmalarıyla doğrulanan Feng-GUI, dijital ajansların müşterileri için sonuçları en üst düzeye çıkarmasını sağlayan eyleme geçirilebilir bilgiler ve önerilerle birlikte tahmine dayalı görsel analizler sunar. https://feng-gui.com/ Feng-GUI hizmeti, 2007'den bu yana, dünya çapında 30.000 profesyonel için web sitelerinden, reklamlardan ve videolardan tabela ve ambalajlamaya kadar tüm medya kanallarında, önde gelen firmalar da dahil olmak üzere 4 milyondan fazla görseli analiz etti. : WSI, Omnicom, Walker Sands, OgilvyOne, WPP, McCann Erickson, Interpublic ve Publicis.
Mousestats
mousestats.com
Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin
Clueify
clueify.com
Clueify, konseptlerinizi başlatmadan önce size önemli performans geri bildirimleri sağlar. Yapay zekamızı kullanarak kullanıcıların nereye bakacaklarını ve tasarımınızı nasıl algılayacaklarını %92 doğrulukla tahmin edebilirsiniz. Bu, yüzlerce test kullanıcısının yalnızca bir tıklama uzakta olmasına benzer, ancak ilgili maliyetler olmadan. Daha iyi sonuçlar için veriye dayalı tasarım yaklaşımını izleyin.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI, içeriklerin performansını artırmak için yapay zeka kullanarak, izleyici ilgisini belirleyen tahminsel ısı haritaları sunar.
FullSession
fullsession.io
FullSession, kapsamlı bir dijital deneyim platformu aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcıların sürtünme noktalarını, ayrılma noktalarını belirlemek ve web sitenizle her kullanıcı etkileşiminin ardındaki bilgileri görmek için size gerekli araçları sağlıyoruz. FullSession, tahmin çalışmasını ortadan kaldırmak için müşteri geri bildirimi hedefli widget'ların yanı sıra dijital etkileşimi anlamak için bir oturum yeniden oynatma çözümü ve etkileşimli ısı haritaları sağlar; Müşterilerimizin mükemmel dijital deneyimi elde etmelerine yardımcı oluyoruz.
RealEye
realeye.io
RealEye, web kamerası ile çevrimiçi göz izleme, duygu analizi ve anket verileri sunan bir araştırma platformudur.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi kullanıcı davranışını analiz ederek tıklama izleme ve sayfa analizi sağlar. Kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olur.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
FullStory
fullstory.com
FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
Howuku
howuku.com
Howuku, web sitesi kullanıcı davranışlarını analiz eden, ısı haritaları, A/B testleri ve anketler ile geri bildirim sağlayan bir uygulamadır.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet, ziyaretçilerinizin sitenizi kullanırken videolarını kaydederek onların yaptıkları her şeyi görmenizi sağlar. Sitenizdeki her fare hareketini, kaydırmayı, tıklamayı ve tuşa basmayı görün. Geleneksel analitiği unutun. İnsanların sitenizi tam olarak nasıl kullandıklarını bir daha asla merak etmenize gerek yok.
LiveSession
livesession.io
LiveSession, oturum tekrarlarını içeren bir web analizi yazılımıdır. Müşterilerinizin sorunlarını çözmek, ürününüzün nasıl kullanıldığına ilişkin yanıtlar bulmak ve web uygulamanızdaki genel deneyimi optimize etmek için kullanabilirsiniz.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity, kullanıcıların web sitenizle etkileşimlerini analiz eden, oturum kayıtları ve ısı haritaları sunan ücretsiz bir analiz aracıdır.
Silktide
silktide.com
Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmek için oturum kayıtları ve ısı haritaları gibi araçlar sunan bir uygulamadır. Web sitesi ve mobil uygulama optimizasyonuna yardımcı olur.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.
TWIPLA
twipla.com
Twipla, web sitesi analizine yönelik bir platformdur. Ziyaretçi davranışını izler, istatistikler sunar ve kullanıcıların web performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense, web sitesi analizi ve optimizasyonu sağlayarak kullanıcı davranışını izler ve dönüşüm oranlarını artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy, web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange, web sitelerindeki ziyaretçi etkileşimlerini analiz eden ve dönüşüm optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg, web sitesi optimizasyonu için ısı haritaları, oturum kayıtları ve A/B testleri gibi araçlarla kullanıcı davranışlarını analiz eden bir uygulamadır.
Neurons
neuronsinc.com
Nöronlar, AI destekli bir platformdur; reklam performansını artırmak için bellek ve katılım metrikleri sunar, pazarlamacılara yönelik içgörüler sağlar.
Webmaxy
webmaxy.co
Büyüyen Markalar için En Güvenilir İş Araçları. Web sitesi kullanıcınıza, kendilerini en rahat hissettikleri yerde, herhangi bir sorun yaşamadan daha verimli bir şekilde ulaşın, takip edin, etkileşime geçin ve dönüştürün.
WEVO
wevo.ai
WEVO, tipik araçlara göre önemli ölçüde daha az çabayla içgörüleri ortaya çıkaran bir UX araştırma platformudur. Araştırma, ürün ve pazarlama ekipleri, 30 dakikadan daha kısa bir sürede sentezlenmiş niceliksel ve niteliksel içgörüler, puanlar ve karşılaştırmalar elde eder. Hedef kitlenizi kullanan WEVO, dönüşüm engellerini tespit eden ve Canlı Yayın Öncesi web sitesi dönüşümünü artırmak için öneriler sunan tek araçtır. WEVO'nun istatistiksel olarak anlamlı geri bildirimi, karar verme risklerini ortadan kaldırarak değerli müşteri deneyimleri oluşturma güvenini sağlar. Daha doğru kullanıcı geri bildirimleriyle doğru müşteri deneyimlerini daha hızlı oluşturun.
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