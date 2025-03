expoze.io

Expoze.io ile tanışın Expoze.io'da net bir misyonumuz var: herkesin mümkün olan en iyi yaratıcıyı geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişmesini sağlamak. Platformumuz tam da bunu yapıyor. Yapay zeka destekli tahmine dayalı göz izleme çözümümüz expoze.io, her türlü reklam öğesini inanılmaz bir doğrulukla analiz etmenize olanak tanır. Yüklediğiniz her reklam öğesi için expoze.io, önceden eğitilmiş bir sinir ağı kullanarak müşterilerinizin ne fark edeceğini tahmin edecektir. Geliştirin, test edin ve iyileştirin Platformumuz, hızlı ve uygulanabilir sonuçlarla her türlü reklam öğesini geliştirmenize, test etmenize ve iyileştirmenize yardımcı olur. Tasarım sürecinden çıkmanıza gerek kalmadan reklam öğenizde yapılan değişiklikleri test ederek tasarım sürecinizi iyileştirin: sadece expoze.io'ya gidin, tasarımlarınızı yükleyin ve tercihinize göre birkaç dakika içinde temel alabileceğiniz ısı haritaları oluşturun. tasarım kararlarınız. Bunların hepsi tek bir düğmeye basılarak gerçekten önemli olana odaklanabilmenizi sağlar.