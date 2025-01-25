Isı Haritası Araçları - En Popüler Uygulamalar - Solomon Adaları

Plerdy

plerdy.com

Plerdy CRO, SEO ve A/B Test Araçları - Dönüşümü artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevrimiçi mağaza performansınızı optimize etmek için kapsamlı bir paket. 🚀 A/B Test Aracı Plerdy'nin Ücretsiz A/B Test Aracıyla tanışın - kullanıcı deneyimini ve dönüşümlerini artırmayı amaçlayan e-ticaret ve çevrimiçi işletmeler için titizlikle tasarlanmıştır. Veriye dayalı kararlar almak için A/B testlerini kolayca kurun, yürütün ve analiz edin. Gerçek zamanlı sonuçlara tanık olun ve web sitenizi optimize etmek için uygulanabilir bilgiler elde edin. 🌟 Kullanım Örnekleri - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Plerdy ile web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Trafik kaynağı analizinden kaydırma derinliği takibine, sitenizdeki en etkileşimli öğelerin belirlenmesine ve kullanılabilirlik sorunlarına kadar Plerdy tek noktadan çözümünüzdür. 🔥 Isı Haritaları Stratejinizi Plerdy'nin dinamik ısı haritalarıyla güçlendirin. Kaydırma derinliği, imlecin üzerine gelme, metin seçimi ve daha fazlasını içeren gerçek zamanlı kullanıcı davranışlarını yakalayın. Verileri trafik kaynaklarına veya cihazlara göre ayırın ve kullanılabilirliği ve etkileşimi artırmak için bilinçli kararlar alın. 💬 Açılır Formlar ve NPS Geri bildirim almak, müşterileri bilgilendirmek veya potansiyel müşteri toplamak için Plerdy'nin çok yönlü açılır pencere formlarından yararlanın. 25'ten fazla özelleştirme seçeneğiyle mesajlarınızı belirli hedef kitle segmentlerine göre uyarlayın ve etkileşimi optimize edin. 🔍 SEO ​​Denetleyicisi Sıfır site yükü etkisiyle SEO'nuzu güçlendirin. Plerdy'nin SEO Denetleyicisi, sitenizin görünürlüğünü ve performansını artırmak için Google'ın mobil öncelikli dizin algoritmasını temel alan günlük otomatik analizler, ayrıntılı raporlar ve bilgiler sağlar. 🎥 Oturum Tekrarı Plerdy'nin oturum tekrarı ile kullanıcı gezinme modellerinin derinliklerine dalın. Kullanıcı yolculuğunu optimize etmek için kayıtları trafik kanallarına veya cihazlara göre bölümlere ayırın, videoları etiketleyin ve gizli bilgileri ortaya çıkarın. 📊 Dönüşüm Oranı ve Etkinlikler Plerdy'nin otomatik takibi sayesinde hiçbir etkinliği kaçırmayın. Dönüşüm hunileri oluşturun, kullanıcıların ayrılma noktalarını analiz edin ve dönüşümleri artırmak için yolculuğu optimize edin. 💼 Satış Performansı (E-ticaret Takibi) Plerdy'nin satış performansı analizleriyle e-ticaret stratejinizi geliştirin. Ürün etkileşimlerini analiz edin, çalışmayan ürünleri ortaya çıkarın ve tekliflerinizi satışları ve kârlılığı en üst düzeye çıkaracak şekilde uyarlayın. 🛠 Özelleştirme ve Entegrasyon Plerdy kolayca özelleştirilebilir ve mevcut ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek sorunsuz ve verimli bir optimizasyon süreci sağlar. Plerdy ile kusursuz optimizasyonlar ve yüksek performansla dolu bir yolculuğa çıkın. Gelişmiş dönüşümlere, kullanıcı deneyimine ve SEO'ya giden yol yalnızca bir tık uzakta. Keşfedin, Deneyin ve Mükemmelleştirin! ✨