Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Isı Haritası Araçları - En Popüler Uygulamalar - Palau
Isı haritası araçları, web sitesi veya mobil cihaz ziyaretçilerinin, bir web sitesi veya mobil cihazdaki belirli bir sayfayla etkileşimde bulunurken davranışlarına ilişkin bilgiler sağlar. Pazarlamacılar ve web geliştiricileri, tıklamalar, fareyle üzerine gelme hareketleri ve bir web sayfasında kaydırma gibi kullanıcı eylemlerini görsel olarak tasvir etmek için ısı haritalarından yararlanır. Bu görsel temsiller, toplu tıklamaları ve fare hareketlerini sergileyerek pazarlamacıların ve UI/UX tasarımcılarının değerlendirmesine yönelik derinlemesine veriler sunar. Bu veriler, bir sayfanın tasarımının izleyicinin dikkatini çekme, geliştirilecek alanları belirleme ve sonuçta etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırma konusundaki etkinliğini değerlendirmek için çok önemlidir.
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Browsee
browsee.io
Göz Atın - Tahmin Etmeyi Durdurun, Harekete Geçmeye Başlayın ✔ Oturumlardaki AI Etiketleri - Oturumların %5'iyle kullanıcı sorunlarının %100'ünü anlayın ✔ Sayfa Hikayesi - Açılış sayfalarınızı geliştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler alın ✔ Kullanıcı Panosu - Etkileşimi analiz etmek ve sorunlarını anlamak için kullanıcıları belirleyin . Sohbet araçlarınızda doğrudan oturum URL'leri alın! ✔ Kendi Grafiklerinizi Ekleyin - Tıklamalar, Sayfalar, Segmentler ve Yönlendirmeler için hızlı analizler. ✔ Kullanıcı İşlemlerinde Huniler ve Segmentler Oluşturun - Kod gerekmez ✔ Güvenlik ve Fiyatlandırma için Sınırlı Kayıtlar - Neyi kaydedeceğinizi ve neyi kaydetmeyeceğinizi seçin ve seçin ✔ Sonsuza kadar ücretsiz plan
TruConversion
truconversion.com
TruConversion, ziyaretçinin/kullanıcının davranışının ardındaki NEDENİ bularak dönüşümdeki sıkıntılı noktaları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olan hepsi bir arada analitik uygulamadır.
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web sitesi kalite güvencesi, marka ve içerik uyumluluğu, kullanıcı izni yönetimi, sosyal içerik ve web içeriği arşivleme ve daha fazlası için uyumlu bir araç paketi içerir. Daha fazla bilgi için monsido.com'u ziyaret edin.
Capturly
capturly.com
Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özelliklerinin göze çarpan bir birleşimidir.
cux.io
cux.io
CUX, şirketlerin analizlerde zamandan 5 kata kadar tasarruf etmesine ve değerli sonuçlar çıkarmasına yardımcı olan bir Dijital Deneyim Analizi aracıdır. Kullanıcı sorunlarına, hayal kırıklıklarına ve ürün ve hizmet satın almak için çevrimiçi kanalları kullanmalarını engelleyebilecek tüm darboğazlara odaklanarak aşırı veri yükünü ortadan kaldırıyoruz. CUX, anında davranışsal öngörüler sağlayan kapsamlı, kullanıcı odaklı bir analiz aracıdır. ✔ Hedef Odaklı Analiz: CUX, YALNIZCA bireysel iş hedefleriyle alakalı verileri otomatik olarak seçer. ✔ Niteliksel ve Niceliksel Değerlendirmeler tek bir araçla sağlanır. ✔ Bilgi: Kullanıcıları eğitimler, katılım, mentorluk, denetimler ve aylık önerilerle destekliyoruz. ✔ AIocado: Kendi AI-analitik konsiyerjimiz, dönüşüm düşüşlerinizin nedenlerini, kullanıcıların hayal kırıklığı yaşadığı yerleri, önerileri ve daha fazlasını size tam olarak gösterecektir. CUX, e-ticaret, SaaS ve B2B işletmeleri, pazarlama hizmetleri sağlayan şirketler veya yazılım evleri gibi müşterinin dijital bir ürünle temas kurduğu tüm sektörlere yönelik bir çözümdür. Firmaların bünyesinde İnovasyon, Pazarlama, Ürün ve E-com departmanlarıyla işbirliği yapıyoruz. Özetle CUX: ✔ Kullanıcı Davranışı Analizi ✔ Deneyim Metrikleri ✔ Hedef Odaklı Analiz ✔ Dönüşüm Şelaleleri ✔ Tüm Ziyaretlerin Kaydedilmesi ✔ Isı Haritaları ✔ Ön Analiz ve Uyarılar ✔ Otomatik Yakalama Etkinlikleri ✔ Geriye Dönük Analiz ✔ %100 GDPR uyumlu ✔ EOG'de depolanan veriler ✔ SSL güvenli
Aqvil
aqvil.com
Aqvil, basit bir web analizi panosunda size tüm değerli web sitesi trafiği ölçümlerini sağlar.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
Quantum Metric
quantummetric.com
Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden çalışabilir. Alaska Airlines, lululemon, Lenovo ve Western Union gibi en büyük markaların Quantum sıçramasını gerçekleştirmesinin nedeni budur.
UXCam
uxcam.com
UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin ayrıntı düzeyini niceliksel verilerin etkisiyle birleştirdik. UXCam ile her aşamada insanların yüzde kaçının ayrıldığını görmek için huniler, elde tutma grafikleri ve gösterge tabloları oluşturabilirsiniz. Bir düşüş gördüğünüzde, bunun neden olduğunu anlamak için yakınlaştırıp kayıtlara ve ısı haritalarına bakabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için UXCam web sitesinde ücretsiz ve hızlı bir demo rezervasyonu yapın.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant, insanların ne gördüğünü, ilk olarak nereye baktıklarını ve dikkatlerinin ne kadarının tasarımınızın belirli öğeleri tarafından çekildiğini görsel olarak vurgulayan tahmine dayalı bir yapay zekadır.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, 210.000'den fazla dijital pazarlama, UX, Ürün, Startup ve Kurumsal müşteri tarafından web sitesi deneyimlerini optimize etmek için kullanılan bir davranış analizi aracıdır. Mouseflow ile şunları yapabilirsiniz: • Ziyaretçilerinizin oturumlarının video kayıtlarını izleyerek tıklamaları arasında neler olduğunu öğrenin. • Nelerin dikkatini çektiğini anlamak için tüm sayfalarınız için otomatik olarak 6 tür ısı haritası oluşturun. • Ziyaretçilerinizin nereye ve neden düştüğünü izlemek için dönüşüm hunileri oluşturun. • Potansiyel müşteri yaratmanızı geliştirmek için form analitiğini kullanın. • Ziyaretçileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için geri bildirim kampanyaları başlatın. • Tüm planlarda bulunan güçlü filtreleme seçenekleriyle verilerinizi ihtiyaç duyduğunuz şekilde analiz edin. • Ziyaretlerinizi sürtünme puanına göre filtreleyerek web sitenizdeki sorunları bulmak yerine çözmeye zaman ayırın; makine öğrenimi aracımız hiçbir ekstra ücret ödemeden ve tüm planlarda mevcuttur.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow, ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmemesinin görsel ve mantıksal nedenlerini vurgular ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmek için kusursuz bir satış hunisi sağlar. Reactflow, müşterinizin aktivite kayıtlarını video olarak oynatır, Isı Haritalarını, Huni Analizlerini, Hataları, Konsol Günlüklerini Derler ve müşterinin sıkıntılı noktalarını anlamanıza, bunları çözmenize ve olağanüstü akışlar üretmenize yardımcı olan geri bildirimler sağlar.
expoze.io
expoze.io
Expoze.io ile tanışın Expoze.io'da net bir misyonumuz var: herkesin mümkün olan en iyi yaratıcıyı geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişmesini sağlamak. Platformumuz tam da bunu yapıyor. Yapay zeka destekli tahmine dayalı göz izleme çözümümüz expoze.io, her türlü reklam öğesini inanılmaz bir doğrulukla analiz etmenize olanak tanır. Yüklediğiniz her reklam öğesi için expoze.io, önceden eğitilmiş bir sinir ağı kullanarak müşterilerinizin ne fark edeceğini tahmin edecektir. Geliştirin, test edin ve iyileştirin Platformumuz, hızlı ve uygulanabilir sonuçlarla her türlü reklam öğesini geliştirmenize, test etmenize ve iyileştirmenize yardımcı olur. Tasarım sürecinden çıkmanıza gerek kalmadan reklam öğenizde yapılan değişiklikleri test ederek tasarım sürecinizi iyileştirin: sadece expoze.io'ya gidin, tasarımlarınızı yükleyin ve tercihinize göre birkaç dakika içinde temel alabileceğiniz ısı haritaları oluşturun. tasarım kararlarınız. Bunların hepsi tek bir düğmeye basılarak gerçekten önemli olana odaklanabilmenizi sağlar.
Feng-GUI
feng-gui.com
Yapay zekayla desteklenen ve onlarca yıllık nörobilim araştırmalarıyla doğrulanan Feng-GUI, dijital ajansların müşterileri için sonuçları en üst düzeye çıkarmasını sağlayan eyleme geçirilebilir bilgiler ve önerilerle birlikte tahmine dayalı görsel analizler sunar. https://feng-gui.com/ Feng-GUI hizmeti, 2007'den bu yana, dünya çapında 30.000 profesyonel için web sitelerinden, reklamlardan ve videolardan tabela ve ambalajlamaya kadar tüm medya kanallarında, önde gelen firmalar da dahil olmak üzere 4 milyondan fazla görseli analiz etti. : WSI, Omnicom, Walker Sands, OgilvyOne, WPP, McCann Erickson, Interpublic ve Publicis.
Mousestats
mousestats.com
Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin
Clueify
clueify.com
Clueify, konseptlerinizi başlatmadan önce size önemli performans geri bildirimleri sağlar. Yapay zekamızı kullanarak kullanıcıların nereye bakacaklarını ve tasarımınızı nasıl algılayacaklarını %92 doğrulukla tahmin edebilirsiniz. Bu, yüzlerce test kullanıcısının yalnızca bir tıklama uzakta olmasına benzer, ancak ilgili maliyetler olmadan. Daha iyi sonuçlar için veriye dayalı tasarım yaklaşımını izleyin.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Yapay zekanın gücüyle içeriğinizin performansını optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında göstererek, sizi yavaşlatmadan veri bilgisine dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten dikkatini çeken şeyleri ortaya çıkaran gerçek zamanlı bilgiler edinin • Tahmine dayalı analizlerle tasarım döngünüz genelinde verimliliği artırın • Tüm kanallarda dönüşüm oranlarını iyileştirin • Kanallar arasında dikkat payınızı en üst düzeye çıkararak yatırım getirinizi artırın En büyük markalar ve ajanslar Dragonfly AI kullanıyor Sony, GSK ve BBDO dahil olmak üzere içeriklerinin performansını ölçmek ve optimize etmek. Daha fazlasını öğrenmek için Dragonflyai.co'yu ziyaret edin
FullSession
fullsession.io
FullSession, kapsamlı bir dijital deneyim platformu aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcıların sürtünme noktalarını, ayrılma noktalarını belirlemek ve web sitenizle her kullanıcı etkileşiminin ardındaki bilgileri görmek için size gerekli araçları sağlıyoruz. FullSession, tahmin çalışmasını ortadan kaldırmak için müşteri geri bildirimi hedefli widget'ların yanı sıra dijital etkileşimi anlamak için bir oturum yeniden oynatma çözümü ve etkileşimli ısı haritaları sağlar; Müşterilerimizin mükemmel dijital deneyimi elde etmelerine yardımcı oluyoruz.
RealEye
realeye.io
Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuz - doğru (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılıyor - kullanımı kolay (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övüyor) RealEye şunları yapmanızı sağlayan çevrimiçi bir araçtır: 1. Normal web kameralarını kullanarak göz takibi, 2. Duygu analizi (yüz kodlama), 3. Fare hareketlerini ve tıklamaları takip edin, 4. Gelişmiş anket modülünü kullanın, 5. Katılımcıları/paneli anında işe alın, 6. Verileri tamamen çevrimiçi analiz edin, 7. verileri CSV'ye aktarın, 8. harici araçlara bağlanın, 9. çalışmaları %100 uzaktan yürütün. RealEye diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda da hizmet verebilir: 1. müşteri içgörü çalışmaları (paket ve raf/ planogram değerlendirmesi) 2. UX çalışmaları / maket testi 3. farklı reklam değerlendirmeleri (video, display vb.) 4. akademik araştırma Şirket Hakkında: - 2017'de başlatıldı - 2500'den fazla müşteri Şirketlerin ve Üniversitelerin Güvendiği - Dünyanın Her Yerinde Avrupa ve Latin Amerika'daki Genel Merkez
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi içgörülerini dönüştürmeye kendini adamıştır. Isı haritaları, davranış takibi ve olay analizini içeren yenilikçi analiz araçlarımız veriye dayalı kararları güçlendirir. Kullanıcı dostu kontrol panelimiz kullanıcı eylemlerini yorumlayarak olağanüstü bir dijital yolculuk için bilinçli tasarım seçimlerine olanak tanır. Kullanıcı deneyimlerini optimize etmek ve etkileşimi artırmak için gerçek zamanlı tekrarları, tıklama dökümlerini ve daha fazlasını ortaya çıkarın. Verilerin başarının kilidini açmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz ve WebTrackFlow ile dijital ortamda gezinmek için güvenilir bir ortağa sahipsiniz. Eyleme dönüştürülebilir bilgilerle çevrimiçi varlığınızı güçlendirin; web sitenizin tüm potansiyeline ulaşma yolculuğumuzda bize katılın.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kadar ürün, mühendislik ve veri ekiplerinin bir sonraki en iyi eylemi kasıtlı olarak tasarlamak için duyarlılık sinyallerini diğer veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanır. Geleneksel web ve ürün analitiğinin ötesinde, yalnızca ne olduğunu ortaya çıkarabilen ancak nedenini ortaya çıkaramayan daha derin ve daha hızlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Fullstory, geliri artıran anlık deneyimler oluşturmak için gereken bağlamı sağlayan tek davranışsal veri platformudur. Otomatik olarak yakalanan, dizine eklenen ve semantik olarak yapılandırılmış birinci taraf verileriyle (veri ekosisteminize veya oturum tekrarı özellikli ürün analitiğimiz aracılığıyla sunulan) Fullstory'nin davranışsal verileri, yapay zeka için hazırdır. Kuruluşlar artık veri oluşumunu analiz etmek, eksik veya yanlış verileri güncellemek, ekipler arasında veri kümelerini tanımlamak ve mevcut teknoloji yığınlarına entegre olmak için verileri yeniden biçimlendirmek için sayısız saat ve kaynak israf etmiyor. Ekipler, anlık kişiselleştirilmiş deneyimler ve gerçek zamanlı eylemlere ve verilere dayanan doğru tahminler sayesinde analize daha az, geliri artırmaya daha fazla zaman harcıyor.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Howuku
howuku.com
Howuku, startup şirketlerinin ısı haritaları, AB testleri ve anketler aracılığıyla değerli müşteri geri bildirimleri ve öngörüleri elde etmesine yardımcı olan bir davranış analitiği çözümüdür. Pazarlamacılara, bir web sitesinde nereye tıkladıklarını ve kaydırdıklarını gösteren görsel temsil yoluyla müşteri davranışını ölçmede yardımcı olur. A/B testi, ekiplerin içerikle etkileşimi artırmasına ve düşük performans gösteren sayfaları belirlemesine olanak tanır. Ürün sahipleri, optimize edilmiş bir pazarlama stratejisi için gerçek zamanlı geri bildirim alabilir, birden fazla cihazdaki çekiş gücünü karşılaştırabilir, önemli kullanıcı segmentlerini belirleyebilir ve kullanıcının dikkatini gözlemleyebilir.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet, ziyaretçilerinizin sitenizi kullanırken videolarını kaydederek onların yaptıkları her şeyi görmenizi sağlar. Sitenizdeki her fare hareketini, kaydırmayı, tıklamayı ve tuşa basmayı görün. Geleneksel analitiği unutun. İnsanların sitenizi tam olarak nasıl kullandıklarını bir daha asla merak etmenize gerek yok.
LiveSession
livesession.io
LiveSession, oturum tekrarlarını içeren bir web analizi yazılımıdır. Müşterilerinizin sorunlarını çözmek, ürününüzün nasıl kullanıldığına ilişkin yanıtlar bulmak ve web uygulamanızdaki genel deneyimi optimize etmek için kullanabilirsiniz.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, erişilebilirlik, pazarlama, mobilite, hız ve yasal uyumluluk da dahil olmak üzere web'deki varlığınızın neredeyse her yönünü ele alıyoruz. Canlı platform gösterimini görmek için web sitemizi ziyaret edin.
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, işletmenizi dönüştüren müşteri deneyiminin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için geleneksel analitiğin ötesine geçiyor. Her kullanıcının davranışını, niyetini ve tutumunu ortaya çıkaran sezgisel teknolojiyle, işletmelerin gizliliği ve erişilebilirliği sağlarken daha hızlı bir şekilde daha fazla insan deneyimi sunmasına olanak sağlıyoruz. Bu daha hızlı büyüme, daha fazla çeviklik ve daha mutlu müşterilerle sonuçlanır. Daha insani hale getirilen yeni dijital deneyime güç veriyoruz.
TWIPLA
twipla.com
WEB SİTESİ ZEKA PLATFORMU Web sitenize ilişkin kesin ve anında bilgiler edinin. Web Sitesi İstatistikleri, Oturum Tekrarları, Isı Haritaları, Anketler ve daha fazlası. TWIPLA (eski adıyla Visitor Analytics), dünya çapında 2,5 milyondan fazla kuruluma ve kullanımı kolay, gizlilikle uyumlu özelliklere sahip, gelişmiş ancak erişilebilir bir web sitesi istihbarat platformudur. Çerezsiz izlemeyle veri gizliliği endişelerini ortadan kaldırın ve web sitesi ziyaretçilerinizin (yalnızca küçük bir örnek değil) %100'ünün verilerine erişim sağlayın. TWIPLA ile her şey bir tık uzağınızda: ◾ Gelişmiş web sitesi trafik istatistikleri (YENİ! Şirket Açıklaması) ◾ Pazarlama kampanyaları takibi ◾ Isı haritaları ◾ Oturum kayıtları ◾ Dönüşüm hunileri ◾ Anketler ◾ Anketler ◾ Rekabet trafiği analizi ◾ Tasarım gereği gizlilik öncelikli analizler (YENİ) ! Özel Ülke Verileri) ✔️ Sınırsız 30 günlük tam erişim elde etmek için SINIRSIZ30 kupon kodunu [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ] kullanın - Kredi Kartına gerek yok!
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijital deneylerini yürütmek ve ölçeklendirmek için VWO'ya güveniyor. VWO, benzersiz bir deneyim sunmak için büyüyen işletmelerin web deneyimlerini masaüstü, mobil ve diğer cihazlarda optimize etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen web test ve dönüşüm optimizasyon platformudur. Kullanıcı içgörülerini toplamak, hipotezleri önceliklendirmek, bir yol haritası planlamak, testler yapmak, sonuçları analiz etmek - VWO, 9 metrenin tamamını kapsamanıza olanak tanır. VWO, deney kolaylığı sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır. BT'den herhangi bir yardım almadan birkaç dakika içinde bir test başlatabilirsiniz. BS ve ISO gibi sertifikalara sahip VWO, tamamen GDPR uyumludur ve tasarımı ve varsayılanı itibarıyla sağlam bir güvenlik sağlar. Sektör lideri 7/24 destek ve %98 müşteri memnuniyeti oranıyla, günde bir milyar talebe hizmet verirken %100 çalışma süresi sağlayan VWO, İşletmeler için tasarlandı! VWO'nun küresel müşteri tabanı Vodafone, Samsung, Toyota ve eBay gibi markaları içeriyor ve bugüne kadar dünya çapında 4.500'den fazla markanın 600.000'den fazla deney gerçekleştirmesine yardımcı oldu.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO ve A/B Test Araçları - Dönüşümü artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevrimiçi mağaza performansınızı optimize etmek için kapsamlı bir paket. 🚀 A/B Test Aracı Plerdy'nin Ücretsiz A/B Test Aracıyla tanışın - kullanıcı deneyimini ve dönüşümlerini artırmayı amaçlayan e-ticaret ve çevrimiçi işletmeler için titizlikle tasarlanmıştır. Veriye dayalı kararlar almak için A/B testlerini kolayca kurun, yürütün ve analiz edin. Gerçek zamanlı sonuçlara tanık olun ve web sitenizi optimize etmek için uygulanabilir bilgiler elde edin. 🌟 Kullanım Örnekleri - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Plerdy ile web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Trafik kaynağı analizinden kaydırma derinliği takibine, sitenizdeki en etkileşimli öğelerin belirlenmesine ve kullanılabilirlik sorunlarına kadar Plerdy tek noktadan çözümünüzdür. 🔥 Isı Haritaları Stratejinizi Plerdy'nin dinamik ısı haritalarıyla güçlendirin. Kaydırma derinliği, imlecin üzerine gelme, metin seçimi ve daha fazlasını içeren gerçek zamanlı kullanıcı davranışlarını yakalayın. Verileri trafik kaynaklarına veya cihazlara göre ayırın ve kullanılabilirliği ve etkileşimi artırmak için bilinçli kararlar alın. 💬 Açılır Formlar ve NPS Geri bildirim almak, müşterileri bilgilendirmek veya potansiyel müşteri toplamak için Plerdy'nin çok yönlü açılır pencere formlarından yararlanın. 25'ten fazla özelleştirme seçeneğiyle mesajlarınızı belirli hedef kitle segmentlerine göre uyarlayın ve etkileşimi optimize edin. 🔍 SEO Denetleyicisi Sıfır site yükü etkisiyle SEO'nuzu güçlendirin. Plerdy'nin SEO Denetleyicisi, sitenizin görünürlüğünü ve performansını artırmak için Google'ın mobil öncelikli dizin algoritmasını temel alan günlük otomatik analizler, ayrıntılı raporlar ve bilgiler sağlar. 🎥 Oturum Tekrarı Plerdy'nin oturum tekrarı ile kullanıcı gezinme modellerinin derinliklerine dalın. Kullanıcı yolculuğunu optimize etmek için kayıtları trafik kanallarına veya cihazlara göre bölümlere ayırın, videoları etiketleyin ve gizli bilgileri ortaya çıkarın. 📊 Dönüşüm Oranı ve Etkinlikler Plerdy'nin otomatik takibi sayesinde hiçbir etkinliği kaçırmayın. Dönüşüm hunileri oluşturun, kullanıcıların ayrılma noktalarını analiz edin ve dönüşümleri artırmak için yolculuğu optimize edin. 💼 Satış Performansı (E-ticaret Takibi) Plerdy'nin satış performansı analizleriyle e-ticaret stratejinizi geliştirin. Ürün etkileşimlerini analiz edin, çalışmayan ürünleri ortaya çıkarın ve tekliflerinizi satışları ve kârlılığı en üst düzeye çıkaracak şekilde uyarlayın. 🛠 Özelleştirme ve Entegrasyon Plerdy kolayca özelleştirilebilir ve mevcut ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek sorunsuz ve verimli bir optimizasyon süreci sağlar. Plerdy ile kusursuz optimizasyonlar ve yüksek performansla dolu bir yolculuğa çıkın. Gelişmiş dönüşümlere, kullanıcı deneyimine ve SEO'ya giden yol yalnızca bir tık uzakta. Keşfedin, Deneyin ve Mükemmelleştirin! ✨
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange, web sitenizin neden satışa veya olası satışlara dönüşmeyen trafik aldığını anlamanıza yardımcı olabilir. Dönüşüm oranı optimizasyon araçlarımıza, dünya çapında 450.000'den fazla web sitesi, insanların web sitelerinde ne yaptığına dair fikir edinmek için güvenmektedir. Satışlarınızı artırın ve web sitenizin ziyaretçileri hakkında daha fazla bilgi edinin Oturum Kayıtlarımız ve Dinamik Isı Haritalarımız, insanların web sitenizde nereye tıkladığını, kaydırdığını ve dokunduğunu görmenizi ve onları satın almaktan alıkoyan şeyin ne olduğunu görmenizi sağlar. Hayal kırıklığına uğramış veya kafası karışmış ziyaretçilerin oturum tekrarlarını izlemek için Optimize Edilebilir Segmentleri kullanarak tek bir kişinin ziyaretçi yolculuğunun ayrıntılarına inin. Dinamik Isı Haritaları ile insanların en çok veya en az etkileşim kurduğu şeylerin toplu görünümüne bakarak büyük resmi görün. İnsanların harekete geçirici mesajlarınızı görmek için sayfada yeterince aşağı kaydırıp kaydırmadıklarını veya siz onları dönüştüremeden ayrılıp ayrılmadıklarını görmek için Kaydırma Isı Haritası kullanın. Sepeti terk etme oranını azaltın Canlı Sohbet ve ziyaretçilerinizin canlı görüntüsünün güçlü kombinasyonu, sepetlerin terk edilmesini önleyebilir. Birinin gerçek zamanlı olarak zorlandığını görürseniz, ihtiyacı olan şeyi bulmasına yardımcı olup olamayacağınızı veya sorularını yanıtlayıp yanıtlayamayacağınızı görmek için Canlı Sohbet'i kullanabilirsiniz. Lucky Orange Duyurular aracı, bir üst satış fırsatını vurgulayan bir açılır pencere oluşturmanıza, bir indirim sunmanıza veya ürün incelemesi istemenize olanak tanır.
Crazy Egg
crazyegg.com
Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.
Neurons
neuronsinc.com
İnsan davranışını tahmin etmek. Sinirbilim ve yapay zeka aracımız aracılığıyla müşteri yanıtlarını, dikkatini ve davranışını saniyeler içinde tahmin edin. Deneme yanılma yoluyla A/B testi yavaş ve verimsizdir. Harekete geçmeyi başaramayan kampanyalara bütçe harcamayı bırakın.
Webmaxy
webmaxy.co
Büyüyen Markalar için En Güvenilir İş Araçları. Web sitesi kullanıcınıza, kendilerini en rahat hissettikleri yerde, herhangi bir sorun yaşamadan daha verimli bir şekilde ulaşın, takip edin, etkileşime geçin ve dönüştürün.
WEVO
wevo.ai
WEVO, tipik araçlara göre önemli ölçüde daha az çabayla içgörüleri ortaya çıkaran bir UX araştırma platformudur. Araştırma, ürün ve pazarlama ekipleri, 30 dakikadan daha kısa bir sürede sentezlenmiş niceliksel ve niteliksel içgörüler, puanlar ve karşılaştırmalar elde eder. Hedef kitlenizi kullanan WEVO, dönüşüm engellerini tespit eden ve Canlı Yayın Öncesi web sitesi dönüşümünü artırmak için öneriler sunan tek araçtır. WEVO'nun istatistiksel olarak anlamlı geri bildirimi, karar verme risklerini ortadan kaldırarak değerli müşteri deneyimleri oluşturma güvenini sağlar. Daha doğru kullanıcı geri bildirimleriyle doğru müşteri deneyimlerini daha hızlı oluşturun.