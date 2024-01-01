Isı Haritası Araçları - En Popüler Uygulamalar - Kamerun En Popüler Son Eklenenler

Isı haritası araçları, web sitesi veya mobil cihaz ziyaretçilerinin, bir web sitesi veya mobil cihazdaki belirli bir sayfayla etkileşimde bulunurken davranışlarına ilişkin bilgiler sağlar. Pazarlamacılar ve web geliştiricileri, tıklamalar, fareyle üzerine gelme hareketleri ve bir web sayfasında kaydırma gibi kullanıcı eylemlerini görsel olarak tasvir etmek için ısı haritalarından yararlanır. Bu görsel temsiller, toplu tıklamaları ve fare hareketlerini sergileyerek pazarlamacıların ve UI/UX tasarımcılarının değerlendirmesine yönelik derinlemesine veriler sunar. Bu veriler, bir sayfanın tasarımının izleyicinin dikkatini çekme, geliştirilecek alanları belirleme ve sonuçta etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırma konusundaki etkinliğini değerlendirmek için çok önemlidir.