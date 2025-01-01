Sağlık İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Sağlık Hizmetleri İK yazılımı, sağlık sektörü için özel olarak tasarlanmıştır ve karmaşık ve gelişen düzenlemeler ile uyumluluk gereksinimlerine uyum sağlayacak donanıma sahiptir. Sağlık yöneticileri, müdürleri ve İK personeli, hastanelerde, tıbbi uygulamalarda ve diğer sağlık kuruluşlarında İK operasyonlarını geliştirmek için özel iş gücü ve performans yönetimi, bordro, zaman ve devam çözümlerine güvenmektedir. Personel alımı, olay raporlama, eğitim ve mali yönetim gibi görevlerin optimize edilmesi ve otomatikleştirilmesiyle tıp uzmanları kaliteli bakım sunmaya odaklanabilirler. Bu sistemler mevcut sağlık hizmetleri operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre olarak tesisin genel verimliliğini ve etkinliğini artırır. Ancak sağlık hizmetleri İK yazılımının çalışanların sağlık planlarını veya sosyal yardımlarını ele almadığını unutmamak önemlidir; bu işlevsellik, özel fayda yönetimi yazılımında bulunur.
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Zoho People
zoho.com
Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
UKG
ukg.com
UKG Pro®, İK, bordro ve işgücü yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
QGenda
qgenda.com
QGenda, sağlık sektörüne yönelik gelişmiş zamanlama ve yönetim platformudur. Personel yönetimini optimize eder ve program oluşturmayı otomatikleştirir.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
OnShift
onshift.com
OnShift, sağlık kuruluşlarının çalışan yönetimini ve deneyimini geliştiren bir insan sermayesi yönetim yazılımı platformudur.
symplr
symplr.com
symplr, sağlık hizmetlerinde İK süreçlerini yönetmek, çalışan verimliliğini artırmak ve hasta bakımını desteklemek için tasarlanmış bir yazılımdır.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Medbridge
medbridge.com
Medbridge uygulaması, etkileşimli ve hedefli oryantasyon süreçlerini otomatikleştirerek personel katılımını ve işten ayrılma oranını artırmayı sağlar.
Visier
visier.com
Visier, insan analizi ile işgücü verilerini analiz eder, öngörücü analitikler sunar ve kuruluşlara stratejik kararlar almalarında yardımcı olur.
Paytient
paytient.com
Paytient, çalışanların sağlık, dişçilik, eczane ve veteriner faturalarını zamanla faizsiz ödemelerine olanak tanıyan bir sağlık ödeme platformudur.
StaffStat
staffstat.ca
StaffStat, sağlık sektöründe açık vardiyaların otomatik yönetimi için tasarlanmış bir iş gücü yönetimi yazılımıdır.
Pipo Saúde
piposaude.com.br
Pipo Sağlık, işletmelerin sağlık stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olan, veri ve eğitimle desteklenen bir platformdur.
League
league.com
League, 2014 yılında kurulan bir sağlık teknoloji şirketidir. Dijital sağlık platformlarıyla kullanıcıların sağlık hizmetlerine erişimini sağlar.