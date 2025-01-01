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Sağlık İK Yazılımı
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Sağlık İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sağlık Hizmetleri İK yazılımı, sağlık sektörü için özel olarak tasarlanmıştır ve karmaşık ve gelişen düzenlemeler ile uyumluluk gereksinimlerine uyum sağlayacak donanıma sahiptir. Sağlık yöneticileri, müdürleri ve İK personeli, hastanelerde, tıbbi uygulamalarda ve diğer sağlık kuruluşlarında İK operasyonlarını geliştirmek için özel iş gücü ve performans yönetimi, bordro, zaman ve devam çözümlerine güvenmektedir. Personel alımı, olay raporlama, eğitim ve mali yönetim gibi görevlerin optimize edilmesi ve otomatikleştirilmesiyle tıp uzmanları kaliteli bakım sunmaya odaklanabilirler. Bu sistemler mevcut sağlık hizmetleri operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre olarak tesisin genel verimliliğini ve etkinliğini artırır. Ancak sağlık hizmetleri İK yazılımının çalışanların sağlık planlarını veya sosyal yardımlarını ele almadığını unutmamak önemlidir; bu işlevsellik, özel fayda yönetimi yazılımında bulunur.

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Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.

Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

UKG

UKG

ukg.com

UKG Pro®, İK, bordro ve işgücü yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda, sağlık sektörüne yönelik gelişmiş zamanlama ve yönetim platformudur. Personel yönetimini optimize eder ve program oluşturmayı otomatikleştirir.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

OnShift

OnShift

onshift.com

OnShift, sağlık kuruluşlarının çalışan yönetimini ve deneyimini geliştiren bir insan sermayesi yönetim yazılımı platformudur.

symplr

symplr

symplr.com

symplr, sağlık hizmetlerinde İK süreçlerini yönetmek, çalışan verimliliğini artırmak ve hasta bakımını desteklemek için tasarlanmış bir yazılımdır.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Medbridge

Medbridge

medbridge.com

Medbridge uygulaması, etkileşimli ve hedefli oryantasyon süreçlerini otomatikleştirerek personel katılımını ve işten ayrılma oranını artırmayı sağlar.

Visier

Visier

visier.com

Visier, insan analizi ile işgücü verilerini analiz eder, öngörücü analitikler sunar ve kuruluşlara stratejik kararlar almalarında yardımcı olur.

Paytient

Paytient

paytient.com

Paytient, çalışanların sağlık, dişçilik, eczane ve veteriner faturalarını zamanla faizsiz ödemelerine olanak tanıyan bir sağlık ödeme platformudur.

StaffStat

StaffStat

staffstat.ca

StaffStat, sağlık sektöründe açık vardiyaların otomatik yönetimi için tasarlanmış bir iş gücü yönetimi yazılımıdır.

Pipo Saúde

Pipo Saúde

piposaude.com.br

Pipo Sağlık, işletmelerin sağlık stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olan, veri ve eğitimle desteklenen bir platformdur.

League

League

league.com

League, 2014 yılında kurulan bir sağlık teknoloji şirketidir. Dijital sağlık platformlarıyla kullanıcıların sağlık hizmetlerine erişimini sağlar.

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