Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Oyunlar
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Sağlık Hizmetleri Uyumluluk Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Sağlık Hizmetleri Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sağlık hizmetleri uyumluluk yazılımı, sağlık kuruluşlarının hastane uyumluluk yönergelerine uymasına ve değişen düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu yazılım, her boyutta muayenehane ve hastane için gereklidir; maliyetli uyumluluk ihlallerinden kaçınmalarına, uyumluluk yönetimi için harcanan kaynakları azaltmalarına ve çalışanları standartları koruma konusunda eğitmelerine yardımcı olur. Sağlık hizmetleri uyumluluk yazılımı, uyumluluk programlarının etkin şekilde dağıtılmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırarak dolandırıcılık ve suiistimallerin azalmasına, sağlık hizmetleri operasyonlarının iyileştirilmesine, hizmet sunumunun iyileştirilmesine ve genel sağlık hizmetleri maliyetlerinin düşürülmesine yol açar. Tek bir araç tüm hususları kapsamasa da, kuruluşların kendi özel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan platformları seçmelerine olanak tanıyan çeşitli sağlık hizmetleri uyumluluk yazılımı türleri mevcuttur. Seçilen çözüm ne olursa olsun, bu yazılım kuruluşları sektör düzenlemeleri hakkında bilgilendirir, önemli risk alanlarının belirlenmesine yardımcı olur ve onları mevcut uyumluluk uygulamalarına ilişkin denetimlere hazırlar. Tipik olarak sağlık hizmetleri uyumluluk yazılımının kullanıcıları arasında sağlık kuruluşlarındaki uyumluluk görevlileri ve yöneticiler yer alır.

Yeni Uygulama Gönder


symplr

symplr

symplr.com

symplr, sağlık hizmetlerinde İK süreçlerini yönetmek, çalışan verimliliğini artırmak ve hasta bakımını desteklemek için tasarlanmış bir yazılımdır.

ABSOLUTE SECURITY

ABSOLUTE SECURITY

absolute.com

Absolute Secure Access, güvenli ağ bağlantısı sağlayarak kullanıcıların bulut ve veri merkezlerine erişimini yönetir. Üç ürün sunar: VPN, ZTNA ve ağ izleme.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly Event Manager™, bulut tabanlı bir etkinlik planlama platformudur. Takımların etkinlikleri düzenlemelerine ve takip etmelerine yardımcı olur.

MedStack

MedStack

medstack.co

MedStack, sağlık sektöründe dijital sağlık uygulamaları için uyumluluk ve veri yönetimi sağlayan bir platformdur.

Medbridge

Medbridge

medbridge.com

Medbridge uygulaması, etkileşimli ve hedefli oryantasyon süreçlerini otomatikleştirerek personel katılımını ve işten ayrılma oranını artırmayı sağlar.

Nevvon

Nevvon

nevvon.com

Nevvon, bakıcıların kendi hızlarında eğitim almasını sağlayan bir platformdur. Sertifikalı bakıcılar için sağlık eğitimi modülleri sunar.

Healthicity

Healthicity

healthicity.com

Healthicity, sağlık verilerini yönetme, uyumluluğu sağlama ve raporlama yapma özellikleri sunan bir sağlık uygulamasıdır.

EPICompliance

EPICompliance

epicompliance.com

EPICompliance, HIPAA ve sağlık uyumluluğu gereksinimlerini yönetmek için tasarlanmış dijital bir araçtır. Düzenleyici standartlara uyum sağlar ve süreçleri kolaylaştırır.

Hoodin

Hoodin

hoodin.com

Yaşam bilimleri için yapay zeka destekli gözetim ve ihbar otomasyonu SaaS uygulaması. 14 günlük ücretsiz deneme ile tüm gözetim ve ihbarınızı tek yerde otomatik yönetin.

Accountable HQ

Accountable HQ

accountablehq.com

Accountable HQ, şirketlerin tüm kademelerinde uyum, gizlilik ve güven kültürünü oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.

RegPathway

RegPathway

reglantern.com

RegPathway, kullanıcıların düzenleyici süreçleri etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir araçtır; veri organizasyonu, işbirliği ve raporlama özellikleri sunar.

Abyde

Abyde

abyde.com

Abyde, sağlık kuruluşlarının HIPAA ve OSHA uyum programlarını uygulamalarını ve sürdürmelerini kolaylaştıran bir yazılımdır.

MedTrainer

MedTrainer

medtrainer.com

MedTrainer, sağlık sektörüne yönelik eğitim, belgeleme ve uyum yönetimi sunan bir platformdur. Eğitim materyalleri ve uygunluk araçları sağlar.

Compliancy Group

Compliancy Group

compliancy-group.com

Compliancy Group, sağlık kuruluşlarının uyum programlarını yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır; risk yönetimi ve eğitim araçları sunar.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.