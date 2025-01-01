Sağlık Hizmetleri Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Sağlık hizmetleri uyumluluk yazılımı, sağlık kuruluşlarının hastane uyumluluk yönergelerine uymasına ve değişen düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu yazılım, her boyutta muayenehane ve hastane için gereklidir; maliyetli uyumluluk ihlallerinden kaçınmalarına, uyumluluk yönetimi için harcanan kaynakları azaltmalarına ve çalışanları standartları koruma konusunda eğitmelerine yardımcı olur. Sağlık hizmetleri uyumluluk yazılımı, uyumluluk programlarının etkin şekilde dağıtılmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırarak dolandırıcılık ve suiistimallerin azalmasına, sağlık hizmetleri operasyonlarının iyileştirilmesine, hizmet sunumunun iyileştirilmesine ve genel sağlık hizmetleri maliyetlerinin düşürülmesine yol açar. Tek bir araç tüm hususları kapsamasa da, kuruluşların kendi özel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan platformları seçmelerine olanak tanıyan çeşitli sağlık hizmetleri uyumluluk yazılımı türleri mevcuttur. Seçilen çözüm ne olursa olsun, bu yazılım kuruluşları sektör düzenlemeleri hakkında bilgilendirir, önemli risk alanlarının belirlenmesine yardımcı olur ve onları mevcut uyumluluk uygulamalarına ilişkin denetimlere hazırlar. Tipik olarak sağlık hizmetleri uyumluluk yazılımının kullanıcıları arasında sağlık kuruluşlarındaki uyumluluk görevlileri ve yöneticiler yer alır.
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symplr
symplr.com
symplr, sağlık hizmetlerinde İK süreçlerini yönetmek, çalışan verimliliğini artırmak ve hasta bakımını desteklemek için tasarlanmış bir yazılımdır.
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Absolute Secure Access, güvenli ağ bağlantısı sağlayarak kullanıcıların bulut ve veri merkezlerine erişimini yönetir. Üç ürün sunar: VPN, ZTNA ve ağ izleme.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly Event Manager™, bulut tabanlı bir etkinlik planlama platformudur. Takımların etkinlikleri düzenlemelerine ve takip etmelerine yardımcı olur.
MedStack
medstack.co
MedStack, sağlık sektöründe dijital sağlık uygulamaları için uyumluluk ve veri yönetimi sağlayan bir platformdur.
Medbridge
medbridge.com
Medbridge uygulaması, etkileşimli ve hedefli oryantasyon süreçlerini otomatikleştirerek personel katılımını ve işten ayrılma oranını artırmayı sağlar.
Nevvon
nevvon.com
Nevvon, bakıcıların kendi hızlarında eğitim almasını sağlayan bir platformdur. Sertifikalı bakıcılar için sağlık eğitimi modülleri sunar.
Healthicity
healthicity.com
Healthicity, sağlık verilerini yönetme, uyumluluğu sağlama ve raporlama yapma özellikleri sunan bir sağlık uygulamasıdır.
EPICompliance
epicompliance.com
EPICompliance, HIPAA ve sağlık uyumluluğu gereksinimlerini yönetmek için tasarlanmış dijital bir araçtır. Düzenleyici standartlara uyum sağlar ve süreçleri kolaylaştırır.
Hoodin
hoodin.com
Yaşam bilimleri için yapay zeka destekli gözetim ve ihbar otomasyonu SaaS uygulaması. 14 günlük ücretsiz deneme ile tüm gözetim ve ihbarınızı tek yerde otomatik yönetin.
Accountable HQ
accountablehq.com
Accountable HQ, şirketlerin tüm kademelerinde uyum, gizlilik ve güven kültürünü oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.
RegPathway
reglantern.com
RegPathway, kullanıcıların düzenleyici süreçleri etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir araçtır; veri organizasyonu, işbirliği ve raporlama özellikleri sunar.
Abyde
abyde.com
Abyde, sağlık kuruluşlarının HIPAA ve OSHA uyum programlarını uygulamalarını ve sürdürmelerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
MedTrainer
medtrainer.com
MedTrainer, sağlık sektörüne yönelik eğitim, belgeleme ve uyum yönetimi sunan bir platformdur. Eğitim materyalleri ve uygunluk araçları sağlar.
Compliancy Group
compliancy-group.com
Compliancy Group, sağlık kuruluşlarının uyum programlarını yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır; risk yönetimi ve eğitim araçları sunar.