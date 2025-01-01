Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Oyunlar
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Sağlık Hizmetleri Analitik Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Sağlık Hizmetleri Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sağlık hizmetleri analitiği yazılımı, sağlık kuruluşları tarafından toplanan büyük miktardaki verileri işleyip analiz ederek, bunları operasyonel verimliliği ve hasta sonuçlarını artıran eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Genellikle sağlık hizmetleri iş zekası olarak anılan bu yazılım, hasta ve klinik verilerinin toplanmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını geliştirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, kurumsal sağlığı korumak, gelişen düzenlemelere uymak ve hem toplum sağlığını hem de bireysel hasta bakımını optimize etmek için sağlık hizmetleri analitiğinin önemli bir bileşeni olan sağlam bir veri ambarına güvenmektedir. Sağlık hizmetleri analiz yazılımı yelpazesi, kapsamlı veri raporlamadan tahmine dayalı ve kuralcı analizlere kadar her şeyi içerir.

Yeni Uygulama Gönder


QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda, sağlık sektörüne yönelik gelişmiş zamanlama ve yönetim platformudur. Personel yönetimini optimize eder ve program oluşturmayı otomatikleştirir.

Motivity

Motivity

motivity.net

Motivity, ABA terapisi için verileri toplayan ve yöneten bir klinik platformdur. Uygulayıcıların süreçleri düzenlemesine ve tedavi planları geliştirmesine yardımcı olur.

PatientIQ

PatientIQ

patientiq.io

PatientIQ, hasta sonuç verilerini toplayıp analiz eden bir platformdur. Sağlık sistemlerine ve cihaz firmalarına verimlilik artırma konusunda destek sağlar.

Leap Rail

Leap Rail

leaprail.com

Leap Rail, hastaneler ve cerrahi merkezler için ameliyathane yönetim çözümleri sunan bir yapay zeka tabanlı sağlık teknolojisi uygulamasıdır.

Definitive Healthcare

Definitive Healthcare

definitivehc.com

Kesin Sağlık Hizmetleri uygulaması, sağlık verilerini analiz ederek pazar istihbaratı sağlar, kullanıcıların stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

CareJourney

CareJourney

carejourney.com

CareJourney, sağlık hizmeti sağlayıcılarına hasta bakımını izleme, koordine etme ve geliştirme amacıyla veri ve analitik araçlar sunan bir sağlık uygulamasıdır.

Olio

Olio

olio.health

Olio, sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında iş birliğini artırarak hastaların daha koordineli bakım almasını sağlar ve durumlarını anlık olarak takip etmeye yardımcı olur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Sağlık Hizmetleri Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog