Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.
Sağlık hizmetleri analitiği yazılımı, sağlık kuruluşları tarafından toplanan büyük miktardaki verileri işleyip analiz ederek, bunları operasyonel verimliliği ve hasta sonuçlarını artıran eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Genellikle sağlık hizmetleri iş zekası olarak anılan bu yazılım, hasta ve klinik verilerinin toplanmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını geliştirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, kurumsal sağlığı korumak, gelişen düzenlemelere uymak ve hem toplum sağlığını hem de bireysel hasta bakımını optimize etmek için sağlık hizmetleri analitiğinin önemli bir bileşeni olan sağlam bir veri ambarına güvenmektedir. Sağlık hizmetleri analiz yazılımı yelpazesi, kapsamlı veri raporlamadan tahmine dayalı ve kuralcı analizlere kadar her şeyi içerir.
Yeni Uygulama Gönder
QGenda
qgenda.com
QGenda, sağlık sektörüne yönelik gelişmiş zamanlama ve yönetim platformudur. Personel yönetimini optimize eder ve program oluşturmayı otomatikleştirir.
Motivity
motivity.net
Motivity, ABA terapisi için verileri toplayan ve yöneten bir klinik platformdur. Uygulayıcıların süreçleri düzenlemesine ve tedavi planları geliştirmesine yardımcı olur.
PatientIQ
patientiq.io
PatientIQ, hasta sonuç verilerini toplayıp analiz eden bir platformdur. Sağlık sistemlerine ve cihaz firmalarına verimlilik artırma konusunda destek sağlar.
Leap Rail
leaprail.com
Leap Rail, hastaneler ve cerrahi merkezler için ameliyathane yönetim çözümleri sunan bir yapay zeka tabanlı sağlık teknolojisi uygulamasıdır.
Definitive Healthcare
definitivehc.com
Kesin Sağlık Hizmetleri uygulaması, sağlık verilerini analiz ederek pazar istihbaratı sağlar, kullanıcıların stratejik kararlar almasına yardımcı olur.
CareJourney
carejourney.com
CareJourney, sağlık hizmeti sağlayıcılarına hasta bakımını izleme, koordine etme ve geliştirme amacıyla veri ve analitik araçlar sunan bir sağlık uygulamasıdır.
Olio
olio.health
Olio, sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında iş birliğini artırarak hastaların daha koordineli bakım almasını sağlar ve durumlarını anlık olarak takip etmeye yardımcı olur.
© 2025 WebCatalog, Inc.