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En Popüler Son Eklenenler Sağlık Hizmetleri Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sağlık hizmetleri analitiği yazılımı, sağlık kuruluşları tarafından toplanan büyük miktardaki verileri işleyip analiz ederek, bunları operasyonel verimliliği ve hasta sonuçlarını artıran eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Genellikle sağlık hizmetleri iş zekası olarak anılan bu yazılım, hasta ve klinik verilerinin toplanmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını geliştirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, kurumsal sağlığı korumak, gelişen düzenlemelere uymak ve hem toplum sağlığını hem de bireysel hasta bakımını optimize etmek için sağlık hizmetleri analitiğinin önemli bir bileşeni olan sağlam bir veri ambarına güvenmektedir. Sağlık hizmetleri analiz yazılımı yelpazesi, kapsamlı veri raporlamadan tahmine dayalı ve kuralcı analizlere kadar her şeyi içerir.