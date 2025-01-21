En Popüler Son Eklenenler Tacizi Önleme Eğitim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan

Tacizi önleme eğitim yazılımı, kuruluşların hem zorunlu hem de zorunlu olmayan eyaletlerdeki çalışanlara uyumluluk ve önleme eğitimi sunmasına olanak tanır. Çevrimiçi eğitim yürütmek, eyalet yasalarının gerekliliklerini yerine getirmek için ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir yöntem sunar. Şu anda Kaliforniya, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine ve New York gibi eyaletler şirketlere taciz ve ayrımcılığı önleme eğitimi verme yetkisi veriyor. Zorunlu olmayan eyaletlerde bile çalışanların eğitimi proaktif olarak riskleri azaltabilir ve taciz davalarında olası cezai zararları hafifletebilir. Taciz önleme eğitim yazılımlarının çoğu, satıcı tarafından sağlanan öğrenme platformlarına yerleştirilebilir veya SCORM protokolü kullanılarak üçüncü taraf Öğrenim Yönetim Sistemlerine (LMS) entegre edilebilir. Bu esneklik, eğitim yöneticilerinin ve İK departmanlarının, bazı eyaletlerin zorunlu kıldığı şekilde, dağıtım, takip, raporlama ve çalışanların ilerleme kayıtlarının birkaç yıl boyunca muhafaza edilmesi için taciz önleme çözümlerini kurumsal LMS yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre etmesine olanak tanır. Bazı satıcılar, kurumsal uyumluluk çabalarını daha da kolaylaştırmak için İK uyumluluk yazılımının yanı sıra bu çözümleri de sunuyor.