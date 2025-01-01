El Yazısı Not Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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El yazısı not yazılımı, işletmelerin müşteriler ve diğer önemli kişiler için kişiselleştirilmiş mektuplar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar, şirket duyuruları, müşteri tanıtımları, teşekkür notları ve özel günlerle ilgili postaları geniş ölçekte göndermek için kullanışlıdır. Yüksek kaliteli kırtasiye malzemeleri sağlarlar ve orijinal el yazısını simüle ederler. Bazı satıcılar ekiplere her notu elle yazma olanağı sunarken, diğerleri gerçekçi bir görünüm için el yazısı stillerini dijital olarak kopyalar. Bu yazılım öncelikle satış ve pazarlama ekipleri tarafından düzenli müşteri iletişimi için kullanılır ancak aynı zamanda İK ve ofis yöneticileri tarafından toplu iletişim için de kullanılabilir. Bu yazılımın kullanılması müşteri ilişkilerini geliştirebilir, elde tutma ve bağlılığı artırabilir ve fiziksel postaların açılma oranlarını iyileştirebilir. Ayrıca, genellikle doğrudan posta kampanyalarına harcanan zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar ve hata riskini azaltır. Bu kategorideki çoğu çözüm aynı zamanda posta hizmetleri de sunarak fiziksel postayı derleme ve gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Yeni Uygulama Gönder
Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten, kişisel mesajlarınızı el yazısıyla yazılmış kartlar şeklinde göndermenizi sağlar.
Postable
postable.com
Postable, davet kartları ve tebrik kartları için adresleri toplamanızı sağlayan, kartları kişiselleştirip göndermeyi kolaylaştıran bir uygulamadır.
Handwrite
handwrite.io
Handwrite uygulaması, işletmelerin gerçek kalemle yazılmış kişisel kartlar göndermesini sağlar. Hızlı, kolay ve uygun fiyatlıdır.
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs, elle yazılmış iletişimle işletmeleri destekleyen bir B2B pazarlama uygulamasıdır. Kişisel kartlar, postalar ve veri hizmetleri sunar.
Punkpost
punkpost.com
Punkpost, el yazısıyla kişiselleştirilmiş kart ve mektuplar gönderim hizmeti sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar, özel mesajlar ve tasarımlar oluşturabilir.
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST, işletmelere müşterileriyle kişisel el yazısı mektuplar göndermeyi sağlayan bir hizmettir. Kampanyaları oluşturma, gönderme ve takip etme araçları sunar.
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