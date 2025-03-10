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El yazısı not yazılımı, işletmelerin müşteriler ve diğer önemli kişiler için kişiselleştirilmiş mektuplar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar, şirket duyuruları, müşteri tanıtımları, teşekkür notları ve özel günlerle ilgili postaları geniş ölçekte göndermek için kullanışlıdır. Yüksek kaliteli kırtasiye malzemeleri sağlarlar ve orijinal el yazısını simüle ederler. Bazı satıcılar ekiplere her notu elle yazma olanağı sunarken, diğerleri gerçekçi bir görünüm için el yazısı stillerini dijital olarak kopyalar. Bu yazılım öncelikle satış ve pazarlama ekipleri tarafından düzenli müşteri iletişimi için kullanılır ancak aynı zamanda İK ve ofis yöneticileri tarafından toplu iletişim için de kullanılabilir. Bu yazılımın kullanılması müşteri ilişkilerini geliştirebilir, elde tutma ve bağlılığı artırabilir ve fiziksel postaların açılma oranlarını iyileştirebilir. Ayrıca, genellikle doğrudan posta kampanyalarına harcanan zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar ve hata riskini azaltır. Bu kategorideki çoğu çözüm aynı zamanda posta hizmetleri de sunarak fiziksel postayı derleme ve gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır.
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Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten, kişisel mesajlarınızı el yazısıyla yazılmış kartlar şeklinde göndermenizi sağlar.
Postable
postable.com
Postable, davet kartları ve tebrik kartları için adresleri toplamanızı sağlayan, kartları kişiselleştirip göndermeyi kolaylaştıran bir uygulamadır.
Punkpost
punkpost.com
Punkpost, el yazısıyla kişiselleştirilmiş kart ve mektuplar gönderim hizmeti sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar, özel mesajlar ve tasarımlar oluşturabilir.
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs, el yazısı iletişimin gücüne odaklanan bir B2B pazarlama şirketidir. Hem kâr amacı güden hem de kâr amacı gütmeyen kuruluşların takipçileriyle bağlantı kurmasına ve kalıcı bir etki yaratmasına yardımcı oluyoruz. Ürünlerimiz arasında kişiselleştirilmiş el yazısı kartlar, el yazısı kartpostallar, el yazısı ürün prospektüsleri ve el yazısı zarflar bulunmaktadır. Ek olarak, kuruluşunuz için nitelikli potansiyel müşterileri belirlemek amacıyla veri hizmetleri sağlıyoruz.
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST, işletmelerin müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha derin ilişkiler geliştirmesine olanak tanıyan, el yazısıyla yazılmış bir posta hizmetidir. Bunu, insan el yazısından ayırt edilemeyen değişken el yazısıyla gerçek kalem ve mürekkepli harfler göndermek için yazılım ve robot teknolojilerini birleştirerek yapıyoruz. Sonuç, gerçek yatırım getirisi sorumluluğuna sahip, çok daha etkili bir pazarlama kanalıdır. Aslında IgnitePOST'u "kişiselleştirilmiş, robotik el yazısı notları için Mailchimp" olarak düşünebilirsiniz. Daha özgün bir iletişimle müşterilerimiz, e-postadan 30 kat, doğrudan postadan 10 kat daha iyi, eşi benzeri görülmemiş bir yanıt oranı görüyor. Ayrıca IgnitePOST, kampanya oluşturmak, göndermek ve izlemek için kolay araçlar sağlar. Bu araçlar, Shopify ve Klaviyo'dan beyaz etiketleme ve Zapier'e kadar sunduğumuz çok sayıda entegrasyon yöntemi sayesinde mevcut pazarlama veya CRM sistemlerinize dahil edilebilir. İlişkiler, özellikle dijital reklamlar ve e-postalarla doymuş bir dünyada, satış ve pazarlama açısından kritik öneme sahiptir. IgnitePOST, daha fazla satışın ve daha mutlu müşterilerin anahtarı olan anlamlı, özgün bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olur. El yazısı kartların kurulumunu ve gönderilmesini zahmetsiz hale getirmek için yerel entegrasyonlar sunuyoruz! Mevcut seçeneklerden bazıları şunlardır: - Sadece bir e-postayı tetikleyerek herhangi bir CRM sistemiyle entegrasyon: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Shopify App Store entegrasyonları: https://apps. shopify.com/ignitepost - Zapier Uygulaması: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - IgnitePOST API: https://www.ignitepost.com/api-documentation
Handwrite
handwrite.io
Handwrite uygulaması, işletmelerin gerçek kalemle yazılmış kişisel kartlar göndermesini sağlar. Hızlı, kolay ve uygun fiyatlıdır.
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