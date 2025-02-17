El Yazısı Not Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Esvatini

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El yazısı not yazılımı, işletmelerin müşteriler ve diğer önemli kişiler için kişiselleştirilmiş mektuplar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar, şirket duyuruları, müşteri tanıtımları, teşekkür notları ve özel günlerle ilgili postaları geniş ölçekte göndermek için kullanışlıdır. Yüksek kaliteli kırtasiye malzemeleri sağlarlar ve orijinal el yazısını simüle ederler. Bazı satıcılar ekiplere her notu elle yazma olanağı sunarken, diğerleri gerçekçi bir görünüm için el yazısı stillerini dijital olarak kopyalar. Bu yazılım öncelikle satış ve pazarlama ekipleri tarafından düzenli müşteri iletişimi için kullanılır ancak aynı zamanda İK ve ofis yöneticileri tarafından toplu iletişim için de kullanılabilir. Bu yazılımın kullanılması müşteri ilişkilerini geliştirebilir, elde tutma ve bağlılığı artırabilir ve fiziksel postaların açılma oranlarını iyileştirebilir. Ayrıca, genellikle doğrudan posta kampanyalarına harcanan zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar ve hata riskini azaltır. Bu kategorideki çoğu çözüm aynı zamanda posta hizmetleri de sunarak fiziksel postayı derleme ve gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır.
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Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten, mesajınızı kalem ve mürekkeple yazılmış gerçek kartlar ve notlar göndermenize ve hatta bir hediye kartı eklemenize olanak tanır! Sadece kaliteli bir kart seçin, mesajınızı yazın ve ardından isteğe bağlı olarak bir hediye kartı ekleyin. Robotik el yazısı makinelerimiz daha sonra mesajınızı kartın üzerine gerçekçi bir el yazısıyla "yazacak", zarfın adresini yazacak, isteğe bağlı hediye kartını yerleştirecek ve gerçek bir pulla postaya yerleştirecektir.
Postable
postable.com
Postable, insanların posta adreslerini almanın en kolay yoludur. Düğün davetiyeleri, doğum duyuruları, tatil kartları veya sadece onlara sahip olmak güzel olduğu için çok kullanışlıdır.
Punkpost
punkpost.com
Güzel el yazısıyla yazılmış tebrik kartlarıyla arkadaşlarınızı şaşırtın. İlk standart kartınızı ücretsiz postalayın!!! Bir sanatçı bunu özel olarak hazırlayacak ve sizin için postalayacaktır. Sahte robot yok. Yalnızca kaligrafiyi seven ve sevgiyi postalamanıza yardımcı olacak gerçek insanlar! Doğum günleri, aşk notları, teşekkür kartları, çünkü Sevgililer Günü, Anneler Günü ve daha fazlası için harika!
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs, el yazısı iletişimin gücüne odaklanan bir B2B pazarlama şirketidir. Hem kâr amacı güden hem de kâr amacı gütmeyen kuruluşların takipçileriyle bağlantı kurmasına ve kalıcı bir etki yaratmasına yardımcı oluyoruz. Ürünlerimiz arasında kişiselleştirilmiş el yazısı kartlar, el yazısı kartpostallar, el yazısı ürün prospektüsleri ve el yazısı zarflar bulunmaktadır. Ek olarak, kuruluşunuz için nitelikli potansiyel müşterileri belirlemek amacıyla veri hizmetleri sağlıyoruz.
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST, işletmelerin müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha derin ilişkiler geliştirmesine olanak tanıyan, el yazısıyla yazılmış bir posta hizmetidir. Bunu, insan el yazısından ayırt edilemeyen değişken el yazısıyla gerçek kalem ve mürekkepli harfler göndermek için yazılım ve robot teknolojilerini birleştirerek yapıyoruz. Sonuç, gerçek yatırım getirisi sorumluluğuna sahip, çok daha etkili bir pazarlama kanalıdır. Aslında IgnitePOST'u "kişiselleştirilmiş, robotik el yazısı notları için Mailchimp" olarak düşünebilirsiniz. Daha özgün bir iletişimle müşterilerimiz, e-postadan 30 kat, doğrudan postadan 10 kat daha iyi, eşi benzeri görülmemiş bir yanıt oranı görüyor. Ayrıca IgnitePOST, kampanya oluşturmak, göndermek ve izlemek için kolay araçlar sağlar. Bu araçlar, Shopify ve Klaviyo'dan beyaz etiketleme ve Zapier'e kadar sunduğumuz çok sayıda entegrasyon yöntemi sayesinde mevcut pazarlama veya CRM sistemlerinize dahil edilebilir. İlişkiler, özellikle dijital reklamlar ve e-postalarla doymuş bir dünyada, satış ve pazarlama açısından kritik öneme sahiptir. IgnitePOST, daha fazla satışın ve daha mutlu müşterilerin anahtarı olan anlamlı, özgün bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olur. El yazısı kartların kurulumunu ve gönderilmesini zahmetsiz hale getirmek için yerel entegrasyonlar sunuyoruz! Mevcut seçeneklerden bazıları şunlardır: - Sadece bir e-postayı tetikleyerek herhangi bir CRM sistemiyle entegrasyon: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Shopify App Store entegrasyonları: https://apps. shopify.com/ignitepost - Zapier Uygulaması: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - IgnitePOST API: https://www.ignitepost.com/api-documentation
Handwrite
handwrite.io
Kişisel, el yazısıyla yazılmış kartların gücüyle geniş ölçekte işinizi büyütün. Gerçek kalemlerin kullanıldığı özel robotlarımızla hızlı, kolay ve uygun fiyatlı. Ücretsiz deneyin!
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