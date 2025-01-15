El Yazısı Not Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST, işletmelerin müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha derin ilişkiler geliştirmesine olanak tanıyan, el yazısıyla yazılmış bir posta hizmetidir. Bunu, insan el yazısından ayırt edilemeyen değişken el yazısıyla gerçek kalem ve mürekkepli harfler göndermek için yazılım ve robot teknolojilerini birleştirerek yapıyoruz. Sonuç, gerçek yatırım getirisi sorumluluğuna sahip, çok daha etkili bir pazarlama kanalıdır. Aslında IgnitePOST'u "kişiselleştirilmiş, robotik el yazısı notları için Mailchimp" olarak düşünebilirsiniz. Daha özgün bir iletişimle müşterilerimiz, e-postadan 30 kat, doğrudan postadan 10 kat daha iyi, eşi benzeri görülmemiş bir yanıt oranı görüyor. Ayrıca IgnitePOST, kampanya oluşturmak, göndermek ve izlemek için kolay araçlar sağlar. Bu araçlar, Shopify ve Klaviyo'dan beyaz etiketleme ve Zapier'e kadar sunduğumuz çok sayıda entegrasyon yöntemi sayesinde mevcut pazarlama veya CRM sistemlerinize dahil edilebilir. İlişkiler, özellikle dijital reklamlar ve e-postalarla doymuş bir dünyada, satış ve pazarlama açısından kritik öneme sahiptir. IgnitePOST, daha fazla satışın ve daha mutlu müşterilerin anahtarı olan anlamlı, özgün bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olur. El yazısı kartların kurulumunu ve gönderilmesini zahmetsiz hale getirmek için yerel entegrasyonlar sunuyoruz! Mevcut seçeneklerden bazıları şunlardır: - Sadece bir e-postayı tetikleyerek herhangi bir CRM sistemiyle entegrasyon: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Shopify App Store entegrasyonları: https://apps. shopify.com/ignitepost - Zapier Uygulaması: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - IgnitePOST API: https://www.ignitepost.com/api-documentation