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El Yazısı Not Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malta

El yazısı not yazılımı, işletmelerin müşteriler ve diğer önemli kişiler için kişiselleştirilmiş mektuplar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar, şirket duyuruları, müşteri tanıtımları, teşekkür notları ve özel günlerle ilgili postaları geniş ölçekte göndermek için kullanışlıdır. Yüksek kaliteli kırtasiye malzemeleri sağlarlar ve orijinal el yazısını simüle ederler. Bazı satıcılar ekiplere her notu elle yazma olanağı sunarken, diğerleri gerçekçi bir görünüm için el yazısı stillerini dijital olarak kopyalar. Bu yazılım öncelikle satış ve pazarlama ekipleri tarafından düzenli müşteri iletişimi için kullanılır ancak aynı zamanda İK ve ofis yöneticileri tarafından toplu iletişim için de kullanılabilir. Bu yazılımın kullanılması müşteri ilişkilerini geliştirebilir, elde tutma ve bağlılığı artırabilir ve fiziksel postaların açılma oranlarını iyileştirebilir. Ayrıca, genellikle doğrudan posta kampanyalarına harcanan zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar ve hata riskini azaltır. Bu kategorideki çoğu çözüm aynı zamanda posta hizmetleri de sunarak fiziksel postayı derleme ve gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır.

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Handwrytten

Handwrytten

handwrytten.com

Handwrytten, mesajınızı kalem ve mürekkeple yazılmış gerçek kartlar ve notlar göndermenize ve hatta bir hediye kartı eklemenize olanak tanır! Sadece kaliteli bir kart seçin, mesajınızı yazın ve ardından isteğe bağlı olarak bir hediye kartı ekleyin. Robotik el yazısı makinelerimiz daha sonra mesajını...

Postable

Postable

postable.com

Postable, insanların posta adreslerini almanın en kolay yoludur. Düğün davetiyeleri, doğum duyuruları, tatil kartları veya sadece onlara sahip olmak güzel olduğu için çok kullanışlıdır.

Punkpost

Punkpost

punkpost.com

Güzel el yazısıyla yazılmış tebrik kartlarıyla arkadaşlarınızı şaşırtın. İlk standart kartınızı ücretsiz postalayın!!! Bir sanatçı bunu özel olarak hazırlayacak ve sizin için postalayacaktır. Sahte robot yok. Yalnızca kaligrafiyi seven ve sevgiyi postalamanıza yardımcı olacak gerçek insanlar! Doğum ...

Handwrite

Handwrite

handwrite.io

Kişisel, el yazısıyla yazılmış kartların gücüyle geniş ölçekte işinizi büyütün. Gerçek kalemlerin kullanıldığı özel robotlarımızla hızlı, kolay ve uygun fiyatlı. Ücretsiz deneyin!

LettrLabs

LettrLabs

lettrlabs.com

LettrLabs, el yazısı iletişimin gücüne odaklanan bir B2B pazarlama şirketidir. Hem kâr amacı güden hem de kâr amacı gütmeyen kuruluşların takipçileriyle bağlantı kurmasına ve kalıcı bir etki yaratmasına yardımcı oluyoruz. Ürünlerimiz arasında kişiselleştirilmiş el yazısı kartlar, el yazısı kartposta...

IgnitePOST

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST, işletmelerin müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha derin ilişkiler geliştirmesine olanak tanıyan, el yazısıyla yazılmış bir posta hizmetidir. Bunu, insan el yazısından ayırt edilemeyen değişken el yazısıyla gerçek kalem ve mürekkepli harfler göndermek için yazılım ve robot teknoloji...

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