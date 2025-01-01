Spor Salonu Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Spor salonu ve kulüp yönetim sistemleri, fitness işletmelerine programları, üyelikleri ve tesisleri denetlemek için gerekli araçları sunar. Bu sistemler kuruluşların üye verilerini depolamasına, mali kayıtları yönetmesine, sınıfları planlamasına ve yer ayırmasına verimli bir şekilde olanak tanır. Çok yönlüdürler ve atletik kulüpler, park bölgeleri, dans stüdyoları, yoga merkezleri, aerobik tesisleri ve yüzme havuzları dahil olmak üzere çeşitli fitness odaklı kuruluşlar tarafından kullanılabilirler. Ayrıca spor salonu ve kulüp yönetim sistemleri, işlevselliği artırmak için diğer yazılımlarla entegre edilebilir. Bu, ödemeleri ve üyelik ücretlerini yönetmeye yönelik faturalandırma yazılımını, üyeler ve personel arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik işlemsel e-posta araçlarını ve marka görünürlüğünü artırmaya yönelik sosyal medya pazarlama araçlarını içerebilir.
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Vagaro
vagaro.com
Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business uygulaması, fitness ve sağlıklı yaşam işletmelerinin rezervasyon, müşteri etkileşimleri ve personel yönetimini kolaylaştırır.
Wodify
wodify.com
Wodify, spor salonları ve stüdyolar için üye yönetimi, süreli programlar ve katılım izleme gibi işlevleri bir arada sunan yönetim yazılımıdır.
Glofox
glofox.com
Glofox, spor salonları ve stüdyolar için keşif, üyelik yönetimi, ders planlama ve ödeme otomasyonu sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
WeStrive
westrive.com
WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalama, sınıf planlama ve pazarlama otomasyonu sunan kapsamlı bir yazılımdır.
PushPress
pushpress.com
PushPress, spor salonları için sınıf yönetimi, üyelik takip, faturalama ve müşteri ilişkileri yönetimi sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
Momence
momence.com
Momence, müşterilere özel deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Rezervasyon alma, yeni öncülleri kapama ve üyeleri koruma gibi işlemleri otomatikleştirir.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow, spor salonu yönetimini kolaylaştıran, üyelerin egzersiz deneyimlerini geliştiren bir uygulamadır. Fitness sınıflarını planlama ve iptal etme gibi işlevler sunar.
Octiv
octivfitness.com
Octiv, spor salonu sahiplerine ve yöneticilerine üye yönetimi, ders programı, faturalama ve satış noktası gibi günlük işlemleri yönetmede yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym, kullanıcıların fitness hedeflerini belirleyip izleyebileceği ve özelleşmiş egzersiz planlarına erişebileceği bir spor salonu yönetim uygulamasıdır.
TeamUp
goteamup.com
TeamUp, fitness stüdyoları, spor salonları ve eğitmenler için hizmetleri yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır.
WodUp
wodup.com
WodUp, egzersiz planları oluşturma, ilerleme izleme ve kullanıcılarla etkileşim için tasarlanmış bir fitness uygulamasıdır.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster, spor salonları için otomatik üye yönetimi, rezervasyon, iletişim ve raporlama işlevleri sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
Fit Pro Tracker
fitprotracker.io
Fit Pro Tracker, spor salonu sahipleri için geliştirilmiş bir yönetim yazılımıdır. Faturalama, CRM ve randevu yönetimini tek noktadan sunar.
AppToFit
apptofit.com
AppToFit, müşteri takiplerini otomatikleştirir, ödeme hatırlatmaları yapar ve biyometrik entegrasyonla yetkisiz kullanıcıları kısıtlar.
Amilia
amilia.com
Amilia, çevrimiçi kayıt, üyelik yönetimi ve aktiviteler için e-ticaret çözümleri sunan bir platformdur. Topluluk merkezleri ve spor tesisleri için yönetim kolaylığı sağlar.
Membroz
membroz.com
Membroz, bulut tabanlı bir üyelik yönetim sistemidir. Kulüp, tatil ve spor salonları gibi birçok alanda yönetim, etkinlik, pazarlama ve fatura işlemleri yapar.
Omnify
getomnify.com
Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.
Raklet
raklet.com
Raklet, toplulukları büyütmek için tasarlanmış kapsamlı bir üyelik yönetim platformudur. Üyelikler, etkinlikler ve bağışlar gibi süreçleri kolaylaştırır.
ClubReady
clubready.club
ClubReady, spor salonları ve fitness stüdyoları için üyelik yönetimi, faturalandırma, randevu planlaması ve otomasyon sunan bir yönetim yazılımıdır.
FitSW
fitsw.com
FitSW, antrenörlerin müşterilerin fitness ilerlemesini takip etmelerini, egzersiz ve diyet planları oluşturmalarını sağlar. Çoklu cihaz desteği ile kullanılabilir.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk, spor salonu yönetimi için modern bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, planlama ve faturalandırma gibi işlemleri kolaylaştırır.
Buzops
buzops.com
Buzops, spor salonu yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, faturalandırma ve takım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.
Punchpass
punchpass.com
Punchpass, fitness stüdyolarının ders ve üyelik yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.
WodBoard
wodboard.com
WodBoard, fitness sınıfları ve etkinlikleri için rezervasyon, bekleme listesi ve program yönetimi yapan kapsamlı bir uygulamadır.
Rezeve
rezerv.co
Rezeve, hizmet tabanlı işletmeler için randevu yönetimi ve çevrimiçi rezervasyon sistemidir. Kullanım kolaylığı ve güvenli ödeme seçenekleri sunar.
Recess
recess.tv
Recess, spor salonları ve stüdyoların abonelik ve işlem ücretlerinden ortalama aylık 3,000 $ tasarruf etmesini sağlar.
Fitsoft
fitsoft.com
Fitsoft, herkesin kullanabileceği bir spor salonu üyelik yönetim çözümü sunar. Kendi başına oluşturmanın zaman alıcı ve maliyetli yükünü ortadan kaldırır.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd, kişisel antrenörlerin kendi fitness uygulamalarını oluşturmalarına ve müşteri ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
StudioBookings
studiobookings.com
Studiobookings, fitness stüdyoları için randevu ve sınıf yönetimi, üyelik takibi, personel yönetimi ve çevrimiçi ödeme işlemleri sunan bir yönetim yazılımıdır.
WodGuru
wod.guru
WodGuru, küçük spor salonları için üye yönetimi, otomatik ödeme takibi ve rezervasyon gibi işlevler sunan, kullanıcı dostu bir bulut tabanlı platformdur.
Upper Hand
upperhand.com
Upper Hand, spor tesisleri ve eğitim işletmeleri için yönetim yazılımı sunar; rezervasyon, ekip yönetimi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çözümler sağlar.
Trainin
trainin.com
Trainin, spor işletmeleri için yönetim, planlama ve iletişimi otomatikleştiren hepsi bir arada bir yazılımdır.
Simply Studio
simplystud.io
Simply Studio, haftalık stüdyo programınızı yöneten, üye yönetimi ve ders planlama gibi tüm özellikleri sunan bir fitness stüdyo yönetim yazılımıdır.
Okrabook
okrabook.com
Okrabook, spor işletmeleri ve akademiler için çevrimiçi randevu ve rezervasyon çözümüdür. Programlama, rezervasyon, ödeme ve yönetim işlevleri sunar.
Hapana
hapana.com
Hapana, fitness işletmeleri için yönetim çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların stüdyolarını yönetmelerine ve üye etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.
Clubworx
clubworx.com
Clubworx, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalandırma, katılım takibi ve iletişim gibi işleri otomatikleştiren kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
Gym Insight
gyminsight.com
Gym Insight, fitness işletmeleri için üyelik yönetimi, raporlama ve çevrimiçi sınıflar sunan kullanıcı dostu bir spor salonu yönetim sistemidir.
EzeGym
ezegym.com
EzeGym, spor salonları için üye yönetimi, sınıf planlama, ödeme işlemleri ve raporlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir yönetim yazılımıdır.
ShapeNet Software
shapenetsoftware.com
ShapeNet, sağlık kulüpleri ve wellness tesisleri için bulut tabanlı yönetim yazılımı sunar; üyelik yönetimi, programlama, mobil uygulamalar ve faturalama gibi hizmetler içerir.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach, müzik okulları, dans stüdyoları gibi eğitim sağlayıcıları için ders yönetimi yazılımıdır. Sınıf programı, devam takibi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
LegitFit
legitfit.com
LegitFit, fitness işletmelerine rezervasyonlar, üyelikler ve finansları yönetme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.