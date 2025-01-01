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Spor Salonu Yönetim Yazılımı
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Spor Salonu Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Spor salonu ve kulüp yönetim sistemleri, fitness işletmelerine programları, üyelikleri ve tesisleri denetlemek için gerekli araçları sunar. Bu sistemler kuruluşların üye verilerini depolamasına, mali kayıtları yönetmesine, sınıfları planlamasına ve yer ayırmasına verimli bir şekilde olanak tanır. Çok yönlüdürler ve atletik kulüpler, park bölgeleri, dans stüdyoları, yoga merkezleri, aerobik tesisleri ve yüzme havuzları dahil olmak üzere çeşitli fitness odaklı kuruluşlar tarafından kullanılabilirler. Ayrıca spor salonu ve kulüp yönetim sistemleri, işlevselliği artırmak için diğer yazılımlarla entegre edilebilir. Bu, ödemeleri ve üyelik ücretlerini yönetmeye yönelik faturalandırma yazılımını, üyeler ve personel arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik işlemsel e-posta araçlarını ve marka görünürlüğünü artırmaya yönelik sosyal medya pazarlama araçlarını içerebilir.

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Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Mindbody Business uygulaması, fitness ve sağlıklı yaşam işletmelerinin rezervasyon, müşteri etkileşimleri ve personel yönetimini kolaylaştırır.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify, spor salonları ve stüdyolar için üye yönetimi, süreli programlar ve katılım izleme gibi işlevleri bir arada sunan yönetim yazılımıdır.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox, spor salonları ve stüdyolar için keşif, üyelik yönetimi, ders planlama ve ödeme otomasyonu sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalama, sınıf planlama ve pazarlama otomasyonu sunan kapsamlı bir yazılımdır.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress, spor salonları için sınıf yönetimi, üyelik takip, faturalama ve müşteri ilişkileri yönetimi sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

Momence

Momence

momence.com

Momence, müşterilere özel deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Rezervasyon alma, yeni öncülleri kapama ve üyeleri koruma gibi işlemleri otomatikleştirir.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow, spor salonu yönetimini kolaylaştıran, üyelerin egzersiz deneyimlerini geliştiren bir uygulamadır. Fitness sınıflarını planlama ve iptal etme gibi işlevler sunar.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv, spor salonu sahiplerine ve yöneticilerine üye yönetimi, ders programı, faturalama ve satış noktası gibi günlük işlemleri yönetmede yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym, kullanıcıların fitness hedeflerini belirleyip izleyebileceği ve özelleşmiş egzersiz planlarına erişebileceği bir spor salonu yönetim uygulamasıdır.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp, fitness stüdyoları, spor salonları ve eğitmenler için hizmetleri yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp, egzersiz planları oluşturma, ilerleme izleme ve kullanıcılarla etkileşim için tasarlanmış bir fitness uygulamasıdır.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster, spor salonları için otomatik üye yönetimi, rezervasyon, iletişim ve raporlama işlevleri sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

Fit Pro Tracker, spor salonu sahipleri için geliştirilmiş bir yönetim yazılımıdır. Faturalama, CRM ve randevu yönetimini tek noktadan sunar.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

AppToFit, müşteri takiplerini otomatikleştirir, ödeme hatırlatmaları yapar ve biyometrik entegrasyonla yetkisiz kullanıcıları kısıtlar.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia, çevrimiçi kayıt, üyelik yönetimi ve aktiviteler için e-ticaret çözümleri sunan bir platformdur. Topluluk merkezleri ve spor tesisleri için yönetim kolaylığı sağlar.

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz, bulut tabanlı bir üyelik yönetim sistemidir. Kulüp, tatil ve spor salonları gibi birçok alanda yönetim, etkinlik, pazarlama ve fatura işlemleri yapar.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet, toplulukları büyütmek için tasarlanmış kapsamlı bir üyelik yönetim platformudur. Üyelikler, etkinlikler ve bağışlar gibi süreçleri kolaylaştırır.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady, spor salonları ve fitness stüdyoları için üyelik yönetimi, faturalandırma, randevu planlaması ve otomasyon sunan bir yönetim yazılımıdır.

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW, antrenörlerin müşterilerin fitness ilerlemesini takip etmelerini, egzersiz ve diyet planları oluşturmalarını sağlar. Çoklu cihaz desteği ile kullanılabilir.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk, spor salonu yönetimi için modern bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, planlama ve faturalandırma gibi işlemleri kolaylaştırır.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops, spor salonu yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Üyelik yönetimi, faturalandırma ve takım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass, fitness stüdyolarının ders ve üyelik yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard, fitness sınıfları ve etkinlikleri için rezervasyon, bekleme listesi ve program yönetimi yapan kapsamlı bir uygulamadır.

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve, hizmet tabanlı işletmeler için randevu yönetimi ve çevrimiçi rezervasyon sistemidir. Kullanım kolaylığı ve güvenli ödeme seçenekleri sunar.

Recess

Recess

recess.tv

Recess, spor salonları ve stüdyoların abonelik ve işlem ücretlerinden ortalama aylık 3,000 $ tasarruf etmesini sağlar.

Fitsoft

Fitsoft

fitsoft.com

Fitsoft, herkesin kullanabileceği bir spor salonu üyelik yönetim çözümü sunar. Kendi başına oluşturmanın zaman alıcı ve maliyetli yükünü ortadan kaldırır.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd, kişisel antrenörlerin kendi fitness uygulamalarını oluşturmalarına ve müşteri ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

StudioBookings

StudioBookings

studiobookings.com

Studiobookings, fitness stüdyoları için randevu ve sınıf yönetimi, üyelik takibi, personel yönetimi ve çevrimiçi ödeme işlemleri sunan bir yönetim yazılımıdır.

WodGuru

WodGuru

wod.guru

WodGuru, küçük spor salonları için üye yönetimi, otomatik ödeme takibi ve rezervasyon gibi işlevler sunan, kullanıcı dostu bir bulut tabanlı platformdur.

Upper Hand

Upper Hand

upperhand.com

Upper Hand, spor tesisleri ve eğitim işletmeleri için yönetim yazılımı sunar; rezervasyon, ekip yönetimi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çözümler sağlar.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin, spor işletmeleri için yönetim, planlama ve iletişimi otomatikleştiren hepsi bir arada bir yazılımdır.

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

Simply Studio, haftalık stüdyo programınızı yöneten, üye yönetimi ve ders planlama gibi tüm özellikleri sunan bir fitness stüdyo yönetim yazılımıdır.

Okrabook

Okrabook

okrabook.com

Okrabook, spor işletmeleri ve akademiler için çevrimiçi randevu ve rezervasyon çözümüdür. Programlama, rezervasyon, ödeme ve yönetim işlevleri sunar.

Hapana

Hapana

hapana.com

Hapana, fitness işletmeleri için yönetim çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların stüdyolarını yönetmelerine ve üye etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

Clubworx, fitness işletmeleri için üye yönetimi, faturalandırma, katılım takibi ve iletişim gibi işleri otomatikleştiren kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

Gym Insight

Gym Insight

gyminsight.com

Gym Insight, fitness işletmeleri için üyelik yönetimi, raporlama ve çevrimiçi sınıflar sunan kullanıcı dostu bir spor salonu yönetim sistemidir.

EzeGym

EzeGym

ezegym.com

EzeGym, spor salonları için üye yönetimi, sınıf planlama, ödeme işlemleri ve raporlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir yönetim yazılımıdır.

ShapeNet Software

ShapeNet Software

shapenetsoftware.com

ShapeNet, sağlık kulüpleri ve wellness tesisleri için bulut tabanlı yönetim yazılımı sunar; üyelik yönetimi, programlama, mobil uygulamalar ve faturalama gibi hizmetler içerir.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach, müzik okulları, dans stüdyoları gibi eğitim sağlayıcıları için ders yönetimi yazılımıdır. Sınıf programı, devam takibi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

LegitFit, fitness işletmelerine rezervasyonlar, üyelikler ve finansları yönetme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

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