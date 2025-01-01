Misafir Mesajlaşma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Konuk mesajlaşma yazılımı, otel operatörlerinin ve personelinin bildirimler, talimatlar ve hizmetler için bireysel konuklarla kişiselleştirilmiş bir iletişim kanalı oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar, zamanında mesajlaşma ve yanıtlar yoluyla misafir deneyimlerini geliştirir ve personel iş akışlarını kolaylaştırır. Otel resepsiyonistleri ve konsiyerj görevlileri, geleneksel telefon sistemlerinin yanı sıra konuk mesajlaşma platformlarını da kullanarak ilgili bilgilerin gerektiğinde otel yöneticilerine, kat hizmetlerine ve oda servisine ulaşmasını sağlar. Etkin bir şekilde kullanıldığında, bu araçlar telefon görüşmesi hacmini önemli ölçüde azaltabilir, misafir şikayetlerinin veya isteklerinin hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlayabilir ve genel olarak müşteri hizmetlerini geliştirebilir. Tipik olarak konuk mesajlaşma platformları mesajları SMS yoluyla iletir, ancak e-posta veya mobil uygulamaları da kullanabilirler. Bazı platformlar, konuklarla otel personeli arasında daha etkileşimli iletişimi kolaylaştırmak için video konferans veya canlı sohbet yazılımının özelliklerini entegre eder. Bu çözümler kapsamlı otel yönetim sistemlerinin bir parçası olabileceği gibi kusursuz bir kullanıcı deneyimi için mevcut sistemlerle de entegre edilebilir. Bazı durumlarda misafir mesajlaşma ürünleri otel rezervasyonu ve ödeme sistemlerine bağlanarak misafirlerin resepsiyona gitmeden rezervasyonlarını değiştirmelerine olanak tanır. Ayrıca bu platformlar, konuklara zamanında güncellemeler ve memnuniyet anketleri göndermek için proaktif bildirim özelliklerini ve geri bildirim yönetimi araçlarını içerebilir.
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Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmelere SMS, e-posta ve sosyal medya gibi kanallarda pazarlama ve mesajlaşma araçları sunan bir yazılım platformudur.
Akia
akia.com
Akia, otel operasyonlarını kolaylaştıran, konuk iletişimini ve deneyimini kişiselleştiren bir misafirperverlik platformudur.
Whistle
trywhistle.com
Whistle, otelcilerin kullandığı dokunmatik olmayan bir mesajlaşma platformudur; mülk yönetim entegrasyonu, otomatik mesajlaşma ve takım yönetimi gibi özellikler sunar.
Touch Stay
touchstay.com
Touch Stay, dijital rehber kitapları sunarak misafir bilgilerini kolayca yönetmenizi sağlar. Özelleştirilebilir ve kullanımı basit olan bu uygulama, misafir memnuniyetini artırır.
Canary Technologies
canarytechnologies.com
Canary Technologies, otel yönetimini kolaylaştıran, konuk deneyimini geliştiren ve işlemleri dijitalleştiren bir konuk yönetim platformudur.
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud, misafirperverlik sektörüne yönelik bulut tabanlı bir mülk yönetim ve rezervasyon sistemidir. Gerçek zamanlı rezervasyon yönetimi ve kanal entegrasyonu sunar.
Guest Guru
guestguru.ai
Konuk Guru, kısa süreli kiralamalarda konuk mesajlarını otomatik yanıtlayan ve konuk etkileşimlerini yöneten bir AI destekli hizmettir.
GuestChat
guestchat.com
GuestChat, otel web sayfalarında konuklar ve hizmet sağlayıcılar arasında sohbet ederek doğrudan rezervasyon yapmayı kolaylaştıran bir iletişim platformudur.
HelloShift
helloshift.com
HelloShift, otel iç iletişimini ve misafir deneyimini geliştiren, temassız check-in ve personel işbirliği sağlayan bir otel operasyon platformudur.
Glowing.io
glowing.io
Glowing.io, önde gelen markaların müşterileriyle popüler mobil mesajlaşma platformları üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir kurumsal mesajlaşma platformudur.
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch, otellerin konuklarıyla iletişim kurmasını, geri bildirim toplamayı ve hizmet kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamasını destekleyen bir platformdur.
Loopon
loopon.com
Loopon, konuk geri bildirimlerini analiz eden bir uygulamadır. Konuk memnuniyetini artırarak hizmet geliştirmeyi amaçlar.
HiJiffy
hijiffy.com
HiJiffy, otellerin konuk etkileşimini otomatikleştirip geliştiren AI destekli bir iletişim platformudur. Hızlı müşteri hizmeti ve doğrudan rezervasyonları artırmayı sağlar.
GuestLabs
guestlabs.com
GuestLabs, konaklama sahiplerine ve otellere yönelik, misafir etkileşimini kolaylaştıran AI destekli bir araç setidir. Misafir mesajları, giriş-çıkış süreçlerini otomatikleştirir.
Revinate
revinate.com
Revinate, otellere konuk verileri yönetimi ve iletişim çözümleri sunarak misafir memnuniyetini artırmayı ve doğrudan gelir elde etmeyi hedefler.
Oaky
oaky.com
Oaky, otellere mevcut müşterilerden ek kar elde etmeleri için kişiselleştirilmiş upsell teklifleri sunan otomatik bir platformdur.
Howazit
howazit.com
Howazit, işletmelere müşteri etkileşimlerini otomatikleştirerek iletişim süreçlerini yönetme ve müşteri memnuniyetini artırma imkanı sunan bir platformdur.