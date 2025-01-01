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Market Teslimat Yazılımı
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Market Teslimat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Market alışverişi dağıtım yazılımı, market ve gıda mağazalarının teslimat hizmetlerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır ve her mağaza için özel alışveriş yapan kişilerin veya sürücülerin işe alınması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu yazılım, marketlerin çevrimiçi veya mobil bir varlık oluşturmasını ve isteğe bağlı hizmet arayan müşterilere hizmet vermesini sağlar. Bakkal veya bakkal yöneticileri, müşteri dostu sipariş sayfaları oluşturmak için bu platformlarla işbirliği yapabilir. Yiyecek veya atıştırmalık siparişi vermek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanan bakkal dağıtım yazılımı, restoran teslimatı/paket servisi veya isteğe bağlı catering yazılımına benzer. Bu platformlar, sipariş yönetimini kolaylaştırmak için perakende yönetim sistemleri veya POS yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Ayrıca, genellikle e-ticaret platformlarını içerirler ve sorunsuz işlemler için ödeme ağ geçidi yazılımına sahiptirler.

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Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart, ABD ve Kanada'da yerel mağazalardan bakkaliye siparişi vermek için kullanılan bir teslimat ve toplama uygulamasıdır.

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff, gıda, ev ihtiyaçları, atıştırmalık ve içecek gibi ürünleri hızlı bir şekilde kapınıza getiren bir teslimat uygulamasıdır.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

Routific

Routific

routific.com

Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Local Express, marketler ve restoranlar için çevrimiçi hizmet sunan bir e-ticaret platformudur. İş süreçlerini yönetmeyi ve optimize etmeyi sağlar.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Good Eggs, yerel kaynaklı taze gıda ve yemek kitlerini aynı gün teslim eden bir alışveriş uygulamasıdır.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Raf motoru, süpermarketlerin sipariş süreçlerini otomatikleştirir. İşletmeler yalnızca sattıkları ürünler için ödeme yapar.

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