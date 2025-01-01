Market Teslimat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Market alışverişi dağıtım yazılımı, market ve gıda mağazalarının teslimat hizmetlerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır ve her mağaza için özel alışveriş yapan kişilerin veya sürücülerin işe alınması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu yazılım, marketlerin çevrimiçi veya mobil bir varlık oluşturmasını ve isteğe bağlı hizmet arayan müşterilere hizmet vermesini sağlar. Bakkal veya bakkal yöneticileri, müşteri dostu sipariş sayfaları oluşturmak için bu platformlarla işbirliği yapabilir. Yiyecek veya atıştırmalık siparişi vermek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanan bakkal dağıtım yazılımı, restoran teslimatı/paket servisi veya isteğe bağlı catering yazılımına benzer. Bu platformlar, sipariş yönetimini kolaylaştırmak için perakende yönetim sistemleri veya POS yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Ayrıca, genellikle e-ticaret platformlarını içerirler ve sorunsuz işlemler için ödeme ağ geçidi yazılımına sahiptirler.
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Instacart
instacart.com
Instacart, ABD ve Kanada'da yerel mağazalardan bakkaliye siparişi vermek için kullanılan bir teslimat ve toplama uygulamasıdır.
Gopuff
gopuff.com
Gopuff, gıda, ev ihtiyaçları, atıştırmalık ve içecek gibi ürünleri hızlı bir şekilde kapınıza getiren bir teslimat uygulamasıdır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Routific
routific.com
Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.
Local Express
localexpress.io
Local Express, marketler ve restoranlar için çevrimiçi hizmet sunan bir e-ticaret platformudur. İş süreçlerini yönetmeyi ve optimize etmeyi sağlar.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Good Eggs
goodeggs.com
Good Eggs, yerel kaynaklı taze gıda ve yemek kitlerini aynı gün teslim eden bir alışveriş uygulamasıdır.
Shelf Engine
shelfengine.com
Raf motoru, süpermarketlerin sipariş süreçlerini otomatikleştirir. İşletmeler yalnızca sattıkları ürünler için ödeme yapar.
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