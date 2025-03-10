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Market alışverişi dağıtım yazılımı, market ve gıda mağazalarının teslimat hizmetlerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır ve her mağaza için özel alışveriş yapan kişilerin veya sürücülerin işe alınması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu yazılım, marketlerin çevrimiçi veya mobil bir varlık oluşturmasını ve isteğe bağlı hizmet arayan müşterilere hizmet vermesini sağlar. Bakkal veya bakkal yöneticileri, müşteri dostu sipariş sayfaları oluşturmak için bu platformlarla işbirliği yapabilir. Yiyecek veya atıştırmalık siparişi vermek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanan bakkal dağıtım yazılımı, restoran teslimatı/paket servisi veya isteğe bağlı catering yazılımına benzer. Bu platformlar, sipariş yönetimini kolaylaştırmak için perakende yönetim sistemleri veya POS yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Ayrıca, genellikle e-ticaret platformlarını içerirler ve sorunsuz işlemler için ödeme ağ geçidi yazılımına sahiptirler.
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Gopuff
gopuff.com
Gopuff, gıda, ev ihtiyaçları, atıştırmalık ve içecek gibi ürünleri hızlı bir şekilde kapınıza getiren bir teslimat uygulamasıdır.
Instacart
instacart.com
Instacart, ABD ve Kanada'da yerel mağazalardan bakkaliye siparişi vermek için kullanılan bir teslimat ve toplama uygulamasıdır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine, tüm market siparişi sürecini otomatikleştirir. Tedarikçilere teslim ettikleri her şey için ödeme yapıyoruz. Bakkallar sadece satılanın parasını ödüyor.
Routific
routific.com
Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini artırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olurken, rotaları planlamak için gereken süreyi azaltır. Çözümümüz, şirketlere teslimat veya hizmet işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Dahil: GPS izleme, canlı konum paylaşımı, rezervasyon yönetimi, rota optimizasyonu, sürücü uygulaması, bildirimler, teslimat kanıtı, API, özelleştirme ve çok daha fazlası!
Good Eggs
goodeggs.com
Aynı gün saçma sapan taze yiyecek ve yemek takımları teslim edildi.
Local Express
localexpress.io
Marketler, restoranlar, pastaneler veya sektöre özel diğer işletmelerin çevrimiçi olması için uçtan uca market e-Ticaret platformu.
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