Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Market Teslimat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Market alışverişi dağıtım yazılımı, market ve gıda mağazalarının teslimat hizmetlerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır ve her mağaza için özel alışveriş yapan kişilerin veya sürücülerin işe alınması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu yazılım, marketlerin çevrimiçi veya mobil bir varlık oluşturmasını ve isteğe bağlı hizmet arayan müşterilere hizmet vermesini sağlar. Bakkal veya bakkal yöneticileri, müşteri dostu sipariş sayfaları oluşturmak için bu platformlarla işbirliği yapabilir. Yiyecek veya atıştırmalık siparişi vermek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanan bakkal dağıtım yazılımı, restoran teslimatı/paket servisi veya isteğe bağlı catering yazılımına benzer. Bu platformlar, sipariş yönetimini kolaylaştırmak için perakende yönetim sistemleri veya POS yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Ayrıca, genellikle e-ticaret platformlarını içerirler ve sorunsuz işlemler için ödeme ağ geçidi yazılımına sahiptirler.
Yeni Uygulama Gönder
Instacart
instacart.com
Instacart, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da market alışverişi teslimatı ve teslim alma hizmeti yürüten bir Amerikan şirketidir. Şirket hizmetlerini web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla sunmaktadır. Hizmet, alışverişin kişisel bir müşteri tarafından yapılmasıyla müşterilerin katılımcı perakendecilerden yiyecek sipariş etmelerine olanak tanıyor.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini kolaylaştırır. Ürünümüz, sürücüler için sezgisel akıllı telefon uygulamaları, sevk memurları için güçlü, modern bir web kontrol paneli ve alıcılar için otomatik bildirimler ve gerçek zamanlı izleme içerir. Onfleet, bakkal, restoran ve çiçek teslimatından eczane ve e-ticaret şirketlerine kadar binlerce işletme için her hafta milyonlarca teslimata güç sağlıyor. Onfleet'in merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır.
Gopuff
gopuff.com
Gopuff, belirli pazarlarda yiyecek teslimatı, ev ihtiyaçları, atıştırmalık teslimatı ve alkol gibi ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine, tüm market siparişi sürecini otomatikleştirir. Tedarikçilere teslim ettikleri her şey için ödeme yapıyoruz. Bakkallar sadece satılanın parasını ödüyor.
Routific
routific.com
Routific, rotaları dakikalar içinde planlamanıza, optimize etmenize ve göndermenize yardımcı olabilir. Kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak güzel bir şekilde tasarlanan Routific, karmaşık, dağınık ve baş ağrısıyla dolu teslimat rotası planlama sürecini alır ve onu keyifli ve hatta eğlenceli hale getirir. Routific, dünya çapında yüzlerce teslimat işletmesinin güvendiği bir hizmettir. Daha hızlı ve zamanında teslimat yapmanıza, müşteri deneyiminizi geliştirmenize ve teslimat başına maliyetinizi düşürmenize yardımcı oluyoruz.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini iyileştirmesine ve üretkenliği artırmasına yardımcı olurken aynı zamanda rota planlama süresini azaltır. Çözümümüz şirketlere teslimat veya hizmet işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Dahil olanlar: GPS Takibi, Canlı Konum Paylaşımı, Rezervasyon Yönetimi, Rota Optimizasyonu, Sürücü Uygulaması, Bildirimler, Teslimat Kanıtı, API, Özelleştirme ve çok daha fazlası!
Good Eggs
goodeggs.com
Aynı gün saçma sapan taze yiyecek ve yemek takımları teslim edildi.
Local Express
localexpress.io
Marketler, restoranlar, pastaneler veya sektöre özel diğer işletmelerin çevrimiçi olması için uçtan uca market e-Ticaret platformu.