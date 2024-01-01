Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Market Teslimat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Market alışverişi dağıtım yazılımı, market ve gıda mağazalarının teslimat hizmetlerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır ve her mağaza için özel alışveriş yapan kişilerin veya sürücülerin işe alınması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu yazılım, marketlerin çevrimiçi veya mobil bir varlık oluşturmasını ve isteğe bağlı hizmet arayan müşterilere hizmet vermesini sağlar. Bakkal veya bakkal yöneticileri, müşteri dostu sipariş sayfaları oluşturmak için bu platformlarla işbirliği yapabilir. Yiyecek veya atıştırmalık siparişi vermek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanan bakkal dağıtım yazılımı, restoran teslimatı/paket servisi veya isteğe bağlı catering yazılımına benzer. Bu platformlar, sipariş yönetimini kolaylaştırmak için perakende yönetim sistemleri veya POS yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Ayrıca, genellikle e-ticaret platformlarını içerirler ve sorunsuz işlemler için ödeme ağ geçidi yazılımına sahiptirler.
Yeni Uygulama Gönder
Instacart
instacart.com
Instacart, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da market alışverişi teslimatı ve teslim alma hizmeti yürüten bir Amerikan şirketidir. Şirket hizmetlerini web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla sunmaktadır. Hizmet, alışverişin kişisel bir müşteri tarafından yapılmasıyla müşterilerin katılımcı pe...
Gopuff
gopuff.com
Gopuff, belirli pazarlarda yiyecek teslimatı, ev ihtiyaçları, atıştırmalık teslimatı ve alkol gibi ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.
Routific
routific.com
Teslimatlar için En Kolay Rota Planlama Yazılımı. Güçlü rota optimizasyonunu beş yıldızlı teslimat deneyimiyle birleştiren Routific, yerel teslimat rotalarının planlanmasını zahmetsiz ve karlı hale getirir.
Locate2u
locate2u.com
Teslimatlar için Rota Planlayıcı ve Optimizasyon İşleri teslim almayı veya hizmetlerinizi takip etmeyi kolaylaştırıyoruz. Tek bir uygulama içinde kendi filonuzu kullanın veya diğer kuryelere dış kaynak teslimatları yapın.
Local Express
localexpress.io
Marketler, restoranlar, pastaneler veya sektöre özel diğer işletmelerin çevrimiçi olması için uçtan uca market e-Ticaret platformu.
Good Eggs
goodeggs.com
Aynı gün saçma sapan taze yiyecek ve yemek takımları teslim edildi.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine, tüm market siparişi sürecini otomatikleştirir. Tedarikçilere teslim ettikleri her şey için ödeme yapıyoruz. Bakkallar sadece satılanın parasını ödüyor.