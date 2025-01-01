Hibe Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Hibe yönetimi yazılımı, hem hibe verenlere hem de hibe arayanlara hibe teklifini ve ödüllendirme sürecini kendi bakış açılarından yönlendirmelerine yardımcı olur. Bu araçlar öncelikle kar amacı gütmeyen sektörde bağış yapan vakıflar tarafından kullanılsa da, aynı zamanda devlet kurumlarına ve bilimsel araştırma kuruluşlarına da hizmet vermektedir. Bazı yazılımlar, özel finansmana odaklananların aksine, hükümet düzenlemelerine uyum da dahil olmak üzere kamu finansmanının karmaşıklıklarını ele almak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu araçlar form oluşturma, görev otomasyonu ve inceleme desteği gibi özellikler sunarak gönderim sürecini kolaylaştırır. Fon verenler, hibe bütçelerini takip edebilir, hibe alanların ilerlemesini izleyebilir ve finansman önceliklerinin ayarlanması gerekip gerekmediğini değerlendirmek için zaman içindeki başarıyı değerlendirebilir. Proje yönetimi açısından bakıldığında, hibe yönetimi yazılımı, kullanıcıların her bir hibe başvurusunun, ödül öncesinden ödül sonrasına kadar çeşitli aşamalarındaki temel faaliyetleri denetlemesine olanak tanır.
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Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için donör yönetimi ve bağış toplama süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için hibe bulma, araştırma ve izleme sürecini kolaylaştıran bir hibe yönetim platformudur.
Submittable
submittable.com
Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve gönüllü koordinasyonu sunan kapsamlı bir yazılım platformudur.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants, hibe vericilerine başvuruları kabul etme, yönetme ve finansman sağlama konusunda kolay bir platform sunar.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect, burs, hibe ve ödül başvurularını yönetmek için çevrimiçi bir platformdur. Uygulama formları oluşturma ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble, hibe yönetimini kolaylaştırarak bütçeleme, raporlama ve analiz için AI destekli çözümler sunar. Entegre ve otomatik çözümlerle etkinliği artırır.
Evalato
evalato.com
Evalato, başvuruları toplamak ve değerlendirmek için tasarlanmış bir ödül yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzüyle adil ve şeffaf süreçler sağlar.
Vee Volunteers
vee.com
Vee, gönüllülerin ve kuruluşların etkinliklere katılmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Gönüllülük fırsatlarına erişim ve topluluk projelerine katkı sağlar.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod, kar amacı gütmeyen kuruluşların muhasebe, donör yönetimi, CRM ve bağış toplama gibi işlemlerini basit bir platformda birleştirir.
Keela
keela.co
Keela, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış yönetimi, iletişim ve gönüllü yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır.
Untap
untapcompete.com
UNTAP, yenilik ve yetenek keşfi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar, rekabetçi etkinlikler ve zorluklar aracılığıyla hedeflerine ulaşabilir.
Optimy
optimy.com
Optimy, hibe verme süreçlerini kolay ve verimli bir şekilde yönetmeyi sağlayan, sosyal etki yaratmaya yönelik bir platformdur.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, şirketlerin çalışan bağışları, gönüllülük ve hibe yönetimini kolaylaştıran bir kurumsal sosyal sorumluluk yazılımıdır.
Charityvest
charityvest.org
CharityVest, kullanıcıların bağışlarını etkin bir şekilde yönetmelerine ve vergi avantajlarından yararlanmalarına yardımcı olan bir bağış yönetim platformudur.