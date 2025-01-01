Küresel İstihdam Platformları (GEP) - En Popüler Uygulamalar

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Küresel istihdam platformları (GEP), şirketlerin diğer ülkelerde yasal bir varlık kurmalarına gerek kalmadan uluslararası düzeyde işe alım yapmalarını sağlayan hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarıdır. Bunu, kayıtlı işveren (EOR), profesyonel işveren kuruluşu (PEO) veya kayıtlı acente (AOR) gibi bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstererek elde ederler. Bu kurulum, platformun fiili işveren olarak hizmet etmesine olanak tanıyarak şirketlere küresel çapta işçi kiralama esnekliği sağlıyor. GEP'ler, PEO sağlayıcıları ve kayıt hizmetleri işvereni gibi benzer hizmet kategorileriyle ortak özelliklere sahip olsa da, yazılım odaklı yaklaşımları ve modern teknolojiyi kapsamlı kullanmalarıyla öne çıkıyorlar. İK danışmanlığı, danışmanlığı veya başka bir destek sunabilmelerine rağmen, bu platformlar öncelikle yazılım çözümleri olarak çalışır ve kullanıcılara merkezi bir kontrol paneli aracılığıyla esneklik ve kontrol sağlar.
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Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.
Papaya
papayaglobal.com
Papaya, küresel bordro ve ödemeleri yöneten bir platformdur. İşletmelere işgücü harcamalarını etkin şekilde yönetme olanağı sunar.
Ontop
getontop.com
Ontop, uluslararası ekipler için hızlı maaş yönetimi ve ödeme yapan bir uygulamadır. Sözleşmeleri dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır.
Multiplier
usemultiplier.com
Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.
Skuad
skuad.io
Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.
Plane
plane.com
Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.
Oyster
oysterhr.com
Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet Gider, işletmelerin çalışan giderlerini izleme, yönetme ve raporlama işlemlerini kolaylaştıran bir gider yönetim uygulamasıdır.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede çalışan ve yüklenici yönetimi yaparak global iş gücünü etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent, uluslararası işe alım ve bordro yönetimini basitleştiren, 160 ülkede uyum sağlayan bir platformdur.
Worca
worca.io
Worca, ABD merkezli girişimlerin küresel insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran, hızlı işe alma, bordro ve uyum işlevleri sunan bir SaaS platformudur.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion, uluslararası ekipleri kolayca işe almayı ve yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. 160'tan fazla ülkede uyumlu istihdam süreçleri sunar.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, uluslararası istihdam, bordro ve uyum süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. 185 ülkede iş gücü istihdamını destekler.
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