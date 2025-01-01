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Küresel İstihdam Platformları (GEP)
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Küresel İstihdam Platformları (GEP) - En Popüler Uygulamalar

Küresel istihdam platformları (GEP), şirketlerin diğer ülkelerde yasal bir varlık kurmalarına gerek kalmadan uluslararası düzeyde işe alım yapmalarını sağlayan hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarıdır. Bunu, kayıtlı işveren (EOR), profesyonel işveren kuruluşu (PEO) veya kayıtlı acente (AOR) gibi bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstererek elde ederler. Bu kurulum, platformun fiili işveren olarak hizmet etmesine olanak tanıyarak şirketlere küresel çapta işçi kiralama esnekliği sağlıyor. GEP'ler, PEO sağlayıcıları ve kayıt hizmetleri işvereni gibi benzer hizmet kategorileriyle ortak özelliklere sahip olsa da, yazılım odaklı yaklaşımları ve modern teknolojiyi kapsamlı kullanmalarıyla öne çıkıyorlar. İK danışmanlığı, danışmanlığı veya başka bir destek sunabilmelerine rağmen, bu platformlar öncelikle yazılım çözümleri olarak çalışır ve kullanıcılara merkezi bir kontrol paneli aracılığıyla esneklik ve kontrol sağlar.

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Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

Papaya, küresel bordro ve ödemeleri yöneten bir platformdur. İşletmelere işgücü harcamalarını etkin şekilde yönetme olanağı sunar.

Ontop

Ontop

getontop.com

Ontop, uluslararası ekipler için hızlı maaş yönetimi ve ödeme yapan bir uygulamadır. Sözleşmeleri dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.

Plane

Plane

plane.com

Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.

Trinet Expense

Trinet Expense

app.trinetexpense.com

TriNet Gider, işletmelerin çalışan giderlerini izleme, yönetme ve raporlama işlemlerini kolaylaştıran bir gider yönetim uygulamasıdır.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst, 180'den fazla ülkede çalışan ve yüklenici yönetimi yaparak global iş gücünü etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent, uluslararası işe alım ve bordro yönetimini basitleştiren, 160 ülkede uyum sağlayan bir platformdur.

Worca

Worca

worca.io

Worca, ABD merkezli girişimlerin küresel insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran, hızlı işe alma, bordro ve uyum işlevleri sunan bir SaaS platformudur.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion, uluslararası ekipleri kolayca işe almayı ve yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. 160'tan fazla ülkede uyumlu istihdam süreçleri sunar.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global, uluslararası istihdam, bordro ve uyum süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. 185 ülkede iş gücü istihdamını destekler.

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