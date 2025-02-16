Küresel İstihdam Platformları (GEP) - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

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Küresel istihdam platformları (GEP), şirketlerin diğer ülkelerde yasal bir varlık kurmalarına gerek kalmadan uluslararası düzeyde işe alım yapmalarını sağlayan hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarıdır. Bunu, kayıtlı işveren (EOR), profesyonel işveren kuruluşu (PEO) veya kayıtlı acente (AOR) gibi bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstererek elde ederler. Bu kurulum, platformun fiili işveren olarak hizmet etmesine olanak tanıyarak şirketlere küresel çapta işçi kiralama esnekliği sağlıyor. GEP'ler, PEO sağlayıcıları ve kayıt hizmetleri işvereni gibi benzer hizmet kategorileriyle ortak özelliklere sahip olsa da, yazılım odaklı yaklaşımları ve modern teknolojiyi kapsamlı kullanmalarıyla öne çıkıyorlar. İK danışmanlığı, danışmanlığı veya başka bir destek sunabilmelerine rağmen, bu platformlar öncelikle yazılım çözümleri olarak çalışır ve kullanıcılara merkezi bir kontrol paneli aracılığıyla esneklik ve kontrol sağlar.
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WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion, ulusal sınırlara bakılmaksızın uluslararası düzeyde işe alım yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek işyerlerini dönüştürüyor. Almanya'daki verimliliğimizle tanınan, işverenler ile küresel yetenekler arasındaki boşluğu dolduran önde gelen Avrupalı oyunculardan biriyiz. Çözümlerimizle şirketlerin yerel bir kuruluş kurmalarına gerek kalmadan ekiplerini küresel ölçekte büyütmelerine olanak sağlıyoruz. Platformumuz, zaman alan işe alım süreçlerini ve küresel maaş bordrosunu otomatikleştirir ve şirketlerin 160'tan fazla ülkeden yetenekleri hızlı, kolay ve uyumlu bir şekilde işe almalarını sağlar. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız buradan bir demo rezervasyonu yaptırın: https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Uygun maliyetli küresel İK çözümlerinde uzmanlaşan Worca, ABD merkezli girişimlere tüm finansman aşamalarında verimli bir şekilde büyümeleri için destek veriyor. SaaS platformumuz, bordro, yasal uyumluluk, sosyal haklar ve diğer insan kaynakları fonksiyonlarının kusursuz entegrasyonunun yanı sıra en iyi yeteneklerin hızla işe alınmasını ve işe alınmasını kolaylaştırır. Worca, teknoloji girişimcilerine Big Tech'e karşı yetenek savaşında savaşma şansı vererek değer katıyor. Otomatik İK süreçlerimiz, müşterilerimizin, işletmelerinin başarılı bir şekilde kurulmasını, büyümesini ve gelişmesini sağlayacak seçkin mühendisler ve diğer teknoloji profesyonellerinden oluşan personel oluşturmasına olanak tanır.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini geçerken ve uluslararası iş gücünüzü tek bir yerden yönetirken yerel olarak uyumlu sözleşmeler kullanarak tam zamanlı çalışanlara ve/veya yüklenicilere ödeme yapın, yönetin ve işe alın.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanlı iş gücü yönetimi teknolojisi aracılığıyla yalnızca bir tıklamayla etkileşime geçer. 185 ülkede ve 50 ABD'de en büyük küresel Kayıtlı İşveren (Uluslararası PEO olarak da bilinir) olarak 1.000'den fazla marka, yabancı tüzel kişilikler veya devlet tescilleri oluşturmanın maliyeti veya karmaşıklığı olmadan küresel ekipler oluşturmak için Velocity Global'e güveniyor. Şirket, iş gücünü değerlendirmek için Bağımsız Yüklenici Uyumluluğu ve yüklenicilere yapılan ödemeleri kolaylaştırmak için Kayıtlı Temsilci (AoR) gibi ek hizmetler sunmaktadır. Velocity Global, önde gelen analist firması NelsonHall tarafından Küresel Kayıtlı İşveren hizmetlerinde “Lider” olarak adlandırıldı. 2014 yılında kurulan şirketin altı kıtada yüzlerce çalışanı bulunmaktadır.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim kurabilmesi ve ödeme yapabilmesi için sezgisel teknolojiyi yüksek düzeyde dokunmatik hizmetle harmanladık.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uzaktan işe almayı sizin için kolaylaştırıyoruz. Çalışanlarınızı ekibinizin bir parçası gibi hissetmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve destekle donatırken, 160 ülkede tüm istihdam yönetimi ve uyumluluk görevlerini üstleniyoruz. Zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz ve işinizi yürütmeye devam edebilmeniz için işleri mümkün olduğunca basit tutacak güvenebileceğiniz bir ortağa ihtiyacınız var. Her Yerde Çalışın. Her yerde hazır olun.
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış ekipler oluşturmak için küresel olarak en iyi yeteneklere erişebilecekleri yeni iş dünyası için tasarlandı. Ön ödemeler, gizli maliyetler veya uzun vadeli taahhütler söz konusu değildir. 160'tan fazla ülkede kiralama || 100'den fazla para biriminde ödeme yapın || 24x5 uzman desteği alın
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET), küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) sektöre göre uyarlanmış tam hizmet İK çözümleri sağlayan profesyonel bir işveren kuruluşudur (PEO). TriNet, KOBİ'leri zaman alan İK karmaşıklıklarından kurtarmak için insan sermayesi uzmanlığına, avantajlara, risk azaltma ve uyumluluğa, bordroya ve gerçek zamanlı teknolojiye erişim sunar. TriNet, Main Street'ten Wall Street'e kadar KOBİ'lere en önemli şeye, yani işlerini büyütmeye odaklanma gücü veriyor. TriNet – İnsanlar Önemlidir. Daha fazla bilgi için TriNet.com'u ziyaret edin veya bizi Twitter'da (@TriNet) takip edin
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünümünü tek bir yerden görebileceksiniz. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi arka ofisinden ve yerel olarak sahip olunan kuruluşlardan yararlanarak küresel maaş bordrosunu mümkün kılar. Çalışanlar, yöneticiler ve liderler, Deel'in modern self-servis arayüzü aracılığıyla para çekme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam maaş bordrosu harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce başka görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere kadar 20.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla çalışanın her yerden ödeme almasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, izinleri takip edin, ikramiye verin, eşitliği yönetin ve daha fazlasını yapın. Deel platformuna yönelik kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve küresel iş gücünüzün kilidini bugün açın.
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzmanlarından oluşan bir ekipten yararlanıyor.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, sosyal haklarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global, küresel iş gücü için oluşturulmuş tek fintech olan küresel ödemeler ve bordro teknolojisi sağlayan bir SaaS fintech şirketidir. Papaya'nın kapsamlı otomatik çözümü, finans ekiplerinin iş gücü harcamalarını uçtan uca yönetmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, hızı ve esnekliği sağlar. Papaya, küresel ödemeler ve maaş bordrosu noktalarını birleştiren, süreçleri ve veri akışlarını birleştiren ve aynı zamanda tek bir gerçek kaynak oluşturmak için HCM ve ERP araçlarıyla entegre olan beyin görevi görüyor. Her şirketin en büyük gideri ve yükümlülüğü olan küresel bordro ödemelerini öngörülebilir, stratejik bir varlığa dönüştürür.
Ontop
getontop.com
3-1 küresel bordro çözümü. Ontop ile yalnızca birkaç tıklamayla küresel ekibinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki uluslararası ekiplerinizi yönetin ve ödeme yapın. İşletmenizi küresel ölçekte ölçeklendirin ve uluslararası yeteneklerinize yerleşik finansal hizmetler sunun. - Her şeyi tek bir yerde bularak bordro yönetiminizi kolaylaştırın. - Tek tıkla tüm iş gücünüze ödeme yapın. Finansal ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış çeşitli ödeme yöntemleri arasından seçim yapın. - 5 dakikadan kısa sürede sözleşmeler oluşturun. Ekibinizin ayrıntılarını saniyeler içinde özelleştirin, filtreleyin ve güncelleyin.
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalmanıza olanak tanır.
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
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